El DOE publica la convocatoria de subvenciones para la financiación de programas de interés general con cargo al 0,7 por ciento del IRPF

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este viernes la convocatoria de subvenciones para la financiación de programas de interés general para atender fines de interés social, con cargo a la asignación tributaria del 0,7 por ciento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y del Impuesto sobre Sociedades a gestionar por la Comunidad Autónoma de Extremadura.

La convocatoria contempla una dotación inicial de 9.748.184 euros para financiar programas dirigidos a la intervención social de las personas en situación de pobreza y exclusión social, o que se encuentren en otras situaciones de especial vulnerabilidad, con el fin de favorecer su promoción individual y colectiva y el ejercicio de derechos en igualdad.

Estos programas deberán desarrollarse en Extremadura entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026, ambos inclusive.

Los beneficiarios de las ayudas podrán ser las entidades del Tercer Sector de Acción Social y la Cruz Roja Española que desarrollen su actividad en el ámbito de la región. El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles a partir del próximo 25 de agosto.