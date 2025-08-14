Doce medios aéreos tratan de cerrar el perímetro del incendio de Jarilla que alcanza ya los 48 kilómetros

La lucha contra los incendios forestales de Extremadura se concentra la mañana de este jueves en el que se originó en Jarilla y que tras tres días continúa avanzando sin control, tras haber arrasado 4.600 hectáreas en un perímetro que alcanza ya los 48 kilómetros.

Por este motivo, los responsables de las labores de extinción se han marcado el objetivo esta mañana, en la que la meteorología ha abierto una "ventana de oportunidad", de cerrar el perímetro, para lo cual se han concentrado en la zona un operativo formado por 321 efectivos y doce medios aéreos del Infoex y del Ministerio para la Transición Ecológica, así como procedentes de las comunidades de Andalucía, Castilla-La Mancha y Madrid.

Así lo ha indicado el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, tras la reunión de la mañana del CECOPI, celebrada en la nueva ubicación del Puesto de Mando Avanzado, en La Granja, lugar al que se ha desplazado desde Jarilla para mayor seguridad.

Bautista ha señalado que ha sido una noche "muy complicada" y de "extrema gravedad", en la que se ha cumplido "el peor de los escenarios" establecidos, con reactivaciones por las tormentas secas y el fuerte viento, que ha impulsado las llamas al otro lado de la A-66, obligando a cortar 25 kilómetros de la autovía.

Asimismo, se mantienen evacuadas las localidades de Jarilla, donde han ardido dos casas, Cabezabellosa y Villar de Plasencia, y se ha confinado durante la noche a la población de Oliva de Plasencia. En este sentido, el consejero ha vuelto a reclamar la colaboración de los vecinos y que atiendan las recomendaciones de las autoridades.

Respecto a Cabezabellosa, ha señalado, tras el rescate de una veintena de personas la noche del miércoles tras la apertura de una vía de acceso, que no puede asegurar que no quede nadie en la localidad, pero tras todas las medidas adoptadas para evitar que la población ponga en riesgo sus vidas, incluidas batidas, mensajes ES-Alert, incluso megafonía, "poco más podemos hacer", se ha resignado.

Asimismo se ha enviado a la Guardia Civil a realizar batidas a Jarilla y Villar de Plasencia para sacar de sus casas a personas que sí tienen constancia de que allí se encuentran "arriesgando su vida, que por favor hagan caso a las autoridades, que por favor sigan las indicaciones y las instrucciones y abandonen sus domicilios porque la situación puede empeorar".

MENSAJE DE ESPERANZA

El consejero ha aprovechado su primera comparecencia pública de este tercer día de lucha contra el incendio para trasladad "un mensaje de esperanza y de confianza" ala población. "Tenemos experiencia, los profesionales, los efectivos, Infoex, Brif, agentes del medio natural, UME... tienen la experiencia en la extinción de incendios, y tenemos que confiar en nuestra propia historia", ha espetado.

Una región que lleva "muchos años combatiendo incendios, enfrentándose al fuego, y los que están ahí arriba saben perfectamente lo que hacen", ha alentado Bautista, quien ha señalado que la confianza "no puede decaer cuando la evolución es negativa, cuando las cosas no salen como uno espera, ni cuando el escenario no es el mejor de los diseñados".

A pesar de todo, ha señalado, los efectivos continúan trabajando "para que los ciudadanos puedan volver a sus casas cuanto antes, y para que no haya nuevas evacuaciones ni nuevos confinamientos".

De este modo, ha trasladado que el Cecopi ha trazado una estrategia para evitar nuevos confinamientos y evacuaciones. Las dos localidades que más preocupan ahora son Oliva de Plasencia, cuya población está confinada desde esta pasada noche, pero por el momento no se contempla su evacuación, al igual que ocurre con la urbanización de Las Casillas.

Asimismo, ha reconocido que preocupa Casas del Monte si bien ha subrayado la estrategia marcada por el Infoex para evitar que el fuego llegue hasta la localidad. "No descartamos nunca ninguna medida de evacuación ni de confinamiento porque lo que queremos es que la población tenga un 100% de seguridad", ha señalado Bautista, para añadir que se esperará a la evolución del fuego, aunque confía en que "esa estrategia va a dar resultado".

OTROS TRES INCENDIOS ACTIVOS QUE NO PREOCUPAN

Además del incendio de Jarilla, a primera hora de este jueves había en Extremadura otros tres incendios activos, pero de escasa entidad, y además ya están todos ellos estabilizados y con un único retén en cada uno de ellos. "Estamos hablando por tanto de 18 personas en esos tres incendios, con una escasa entidad de cuatro o cinco hectáreas cada uno de ellos, y por tanto no es nada de lo que preocuparse".

De esta forma el Infoex va a "concentrar todos los medios aquí, vamos a concentrar medios aéreos, medios terrestres, y vamos a intentar atacar el incendio en el menor tiempo posible durante la mañana, que es esta ventana de oportunidad que vemos", ha dicho.