Diversos actos se han repartido fuera y dentro de Extremadura en la celebración del Día de la Hispanidad

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha instado a celebrar "el lazo que nos une a millones de personas", en el marco ayer del Día de la Hispanidad. Guardiola ha sido una de las presidentas autonómicas que ha asistido ayer domingo en Madrid al desfile militar por el Día de la Hispanidad, acto que, en esta edición, ha sido más corto por cuenta del mal tiempo. Posteriormente, la mandataria extremeña ha acudido a la recepción ofrecida por los Reyes junto a la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía. En redes sociales, Guardiola dijo que "Somos puente entre culturas y cuna de una historia de la que nos sentimos profundamente orgullosos. Extremadura recuerda sus raíces: una tierra que vio partir sueños y anhelos de descubrir nuevos mundos". En el acto central, también han participado la unidad móvil NRBQ (Nuclear, Radiológica, Química y Biológica) y el nuevo Vehículo de Intervención Rápida de Protección Civil de Extremadura. En concreto, en representación de la región han participado Víctor Navarrete, jefe de Sección de Riesgos Tecnológicos de Protección Civil de la Junta de Extremadura, y Florián Gracia, técnico del 112 Extremadura.

EXTREMADURA

Aquí en Extremadura, diversos actos en las principales ciudades. En concreto, en el acuartelamiento de Santo Domingo de Badajoz, contó con la asistencia, entre otros, del delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, el consejero de Presidencia, Abel Bautista y el General jefe de la Guardia Civil, José Manuel Santiago. Además, dos agentes del Medio Natural y un piloto del Plan Infoex, adscritos a la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, han sido reconocidos por su labor en la lucha contra los incendios forestales. Son Andrés Bellido Serrano y Alberto Pablos Álvarez. El primero es reconocido "por su colaboración y perseverancia en la investigación para el esclarecimiento de los numerosos incendios forestales, en la demarcación del puesto de Valdecaballeros. Por su parte, Pablos ha recibido una distinción honorífica "por su colaboración constante, apoyo desinteresado y elogiable trayectoria de cooperación con la Guardia Civil y, en concreto, con los agentes del Seprona en actuaciones relacionadas con la investigación de incendios forestales y construcciones ilegales en suelo rural".