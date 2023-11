Los diputados extremeños del PSOE votarán un sí a la investidura de Sánchez "como el Teatro Romano de Mérida de grande"

Los cuatro diputados extremeños del PSOE en el Congreso votarán un "sí" a la investidura de Pedro Sánchez esta semana como presidente del Gobierno "como el Teatro Romano de Mérida de grande", y lo harán "plenamente conscientes y además orgullosos", además de por "patriotismo", por la Seguridad Social, por la sanidad pública, y "por mejores y más inversiones en Extremadura".

Así lo han reafirmado los diputados socialistas en el Congreso por Cáceres y Badajoz Begoña García Bernal y Juan Antonio González, respectivamente, en rueda de prensa en Mérida, en la que han confirmado su voto afirmativo a esta investidura, que a su juicio significa un proyecto de gobierno para los próximos cuatro años en este país, algo que es "importante aclarar" y tras lo que ha detallado que "por eso" lo van a decir "alto y claro".

"Los cuatro diputados vamos a votar un 'sí' como el Teatro Romano de Mérida de grande, y lo vamos a hacer plenamente conscientes, y además orgullosos de ese sí", ha señalado González, quien ha confirmado que votarán sí "por patriotismo", porque en este país en las últimas semanas "se está manoseando" este concepto.

Juan Antonio González ha señalado que le "enorgullece ser español", su bandera y su himno, pero ha añadido que también ser patriota es subirle la pensión a tantos padres y madres que "trabajaron duramente", así como segir avanzando en la igualdad entre hombres y mujeres, luchar contra el cambio climático o apostar "por la educación pública de calidad y por una sanidad pública universal y gratuita".

Y es que, para González, "últimamente" no se habla de "ciertas cosas", pero la región extremeña va a recibir por parte del Gobierno de España 300 millones de euros para una inversión estratégica que va a cambiar el Producto Interior Bruto de la comunidad en Navalmoral de la Mata.

También se acaba de conocer cómo Extremadura va a recibir inversiones para la mina de litio de Cáceres o para la fábrica de condensadores de Badajoz, algo que según ha dicho, lo está "provocando" el Ejecutivo central socialista de Pedro Sánchez, por lo que tienen "mil y una razones" para votar que sí a dicha investidura, "por el bien de España, pero también por el bien de Extremadura".

ENTIENDE EL "CABREO"

En su intervención, González ha señalado que entiende el "cabreo" de la derecha, que es "el mismo enfado" que tuvieron los socialistas los pasados meses de mayo y junio, cuando en Extremadura ganó las elecciones el PSOE y, sin embargo, la derecha y la ultraderecha gobiernan en la región, algo que "es normal" y "constitucional", ha dicho.

González ha valorado que Pedro Sánchez va a ser capaz de poner "de acuerdo" a todos los partidos políticos de España con representación, salvo "curiosamente a la derecha y a la extrema derecha", tras lo que ha criticado que el PP tiene un "problema", que "todavía no ha digerido" que es que no va a gobernar el país.

VALORACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES

Por su parte, la diputada socialista por Cáceres Begoña García ha mostrado su respecto a las manifestaciones convocadas por el PP este pasado domingo, caundo son pacíficas, pero ha apuntado que "nunca" van a tolerar es "ese quebrantamiento a los partidos políticos" y a las sedes de las casas del pueblo del PSOE.

Tampoco van a tolerar "que se insulte y se amenace" a los cargos públicos y militantes del PSOE que, mayoritariamente en el país, dieron un sí al pacto con Sumar, y ante lo que ha trasladado a Guardiola y al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que "mejor que se callen", y ha señalado de éste último el que haya reiterado que en España gobierna quien gana las elecciones, "pues que se lo diga a María Guardiola, que no ganó las elecciones y que metió a la ultraderecha en las instituciones".

Un momento que al PSOE "no le gustó nada", pero no incitaron a ir frente a la sede del PP, porque ese gobierno es "legítimo"; como también ha dicho a la derecha y ultraderecha del país, tras lo que ha aseverado que ante las críticas: "No tenemos "miedo frente a aquellos y aquellas que nos señalan", ha reafirmado.

Respecto a si temen que algún diputado del PSOE pueda romper la disciplina de voto en la investidura de Pedro Sánchez, Juan Antonio González ha aseverado que todos los compañeros del partido tienen "muy claro" cuál va a ser su votación, sí, y que no tienen "ninguna duda", tras lo que ha resaltado que también apoyarán a Sánchez todos los partidos de la España democrática a favor de esa investidura, salvo la derecha y la ultraderecha.

Respecto a si las concesiones a Cataluña podrían ir detrimento de Extremadura, el diputado Juan Antonio González ha considerado que una de las "claves" de esta investidura es mejorar la convivencia pacífica y democrática entre españoles, y que por eso personalmente está "tan seguro de ese sí".

En ese sentido, ha recordado que cuando se aprobó la Constitución, "hubo que hacer concesiones" y era, ha ejemplificado, "inimaginable" que socialistas y comunistas aprobaran una Monarquía Parlamentaria, pero lo hicieron.

Al mismo tiempo, González ha pedido "confianza" a la ciudadanía porque no tienen cara de ser unos "peligrosos antisistema" ni de que van a "vender a España", sino que lo hacen porque creen que es "lo mejor" para el futuro del país, mientras que García Bernal ha defendido que a Extremadura "le ha ido muy bien" cuando ha gobernado a nivel nacional el PSOE, están "convencidos" de ello y así van a seguir trabajando.

Por último y sobre el papel del jefe del Estado ante la situación actual, Juan Antonio González ha defendido la posición del Rey, quien "no se debe inmiscuir en asuntos de Gobierno, porque así lo dice la Constitución", por lo que su posición de "neutralidad" cree que es "digna de ser alabada".