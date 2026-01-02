Detenidas 7 personas en el último mes en Badajoz por delitos contra la salud pública

Agentes de la Policía Nacional, adscritos a la Comisaría Provincial de Badajoz, han procedido este pasado mes de diciembre, a la detención de siete personas por su presunta autoría de varios delito contra la salud pública y atentado a agente de la Autoridad. Esta intervención policial se enmarca dentro del dispositivo “Marwan” activado para la prevención y erradicación de la venta de sustancias estupefacientes en la zona centro de Badajoz.

El grupo de estupefacientes de la brigada provincial de policía judicial de Badajoz, ha logrado detener a dos personas, ambos con orden de detención e ingreso en prisión, como consecuencia de una investigación llevada a cabo en el año 2022, en el cual fueron intervenidos más de dos kilogramos de cocaína, siendo el casco antiguo uno de los destinos previstos para su distribución y venta.

Continuando las investigaciones han conseguido detener a una mujer que regentaba un punto de venta de sustancia estupefaciente en la calle Concepción Arenal, como también a un familiar de esta que hacía lo propio en otro punto de venta ubicado en la calle Sepúlveda del casco antiguo.

Pocos días más tardes, se llevó a cabo la detención de un joven de 19 años de edad, por su vinculación con un punto de venta de droga ubicado en la calle Amparo, resultando herido un policía cuando procedían a su detención. Finalmente, la semana pasada fueron arrestados otros dos individuos que se dedicaban a la venta de sustancia estupefaciente en la calle Lorenzo Sepúlveda.

Los detenidos son dos mujeres y cinco hombres, de entre 19 y 48 años de edad, dos de ellos han ingresado en prisión quedando los demás en libertad con cargos. Cabe reseñar que la operación sigue abierta no descartando nuevas detenciones.