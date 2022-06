Se descartan los nombres propuestos para la nueva ciudad por el rechazo de la ciudadanía

Ni Concordia del Guadiana y Mestas del Guadiana. El rechazo popular a la nueva denominación de los municipios que surjan de la Unión de Villanueva de la serena y Don Benito ha obligado hoy a sus alcaldes, Miguel Ángel Gallardo y José Luis Quintana a dar marcha atrás y poner en manos de los portavoces de los partidos buscar otra opción.

Ambos alcaldes son conscientes de que los nombres propuestos no han tenido el respaldo de la ciudadanía, "No podemos hacer oídos sordos a una realidad que está en la calle, y es que ni en Don Benito ni en Villanueva de la Serena se han entendido esos nombres", ha señalado Miguel Ángel Gallardo en rueda de prensa junto con José Luis Quintana este jueves, de ahí que esas denominaciones "no pueden seguir adelante".

Ante esta situación, a partir de ahora, los ayuntamientos de Don Benito y Villanueva de la Serena van "a seguir trabajando hasta encontrar el apoyo suficiente" para un hombre "que sea respaldado por la ciudadanía", que "ha sido uno de los principios básicos de este proceso.

Han querido agradecer la labor de la comisión de expertos y han dejado claro que no han cobrado nada, ni en desplazamientos ni en dietas.