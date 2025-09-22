MOTOR

Villar del Rey acoge la IX Quedada Motera “Arturo Barroso”

Será este sábado 27, a partir de las 20h y el domingo 28 a partir de las 10h

David Cerrato

Extremadura |

Este fin de semana los amantes de las motos tienen cita en la localidad pacense de Villar del Rey.

Con una inscripción de 12 euros, desde el sábado y durante todo el domingo, los moteros vivirán unas jornadas de convivencia que rinde también homenaje a un joven de la localidad fallecido hace unos años y que le da nombre a la misma.

El evento arrancará el sábado 27 a las 20 horas con la quedada en el recinto ferial de la localidad para a continuación, ofrecerle una ofrenda floral a la Virgen de la Rivera.

A partir de las 21 horas, se realizará una antorchada por el pantano y calles de la localidad en honor a los fallecidos en accidentes de tráfico para finalizar a partir de las 22 horas con la concentración de nuevo en el recinto ferial amenizada por el DJ local, DJ Newkuk.

El domingo 28, comenzará la jornada a las 10 de la mañana con el desayuno para realizar a partir de las 11:30 horas una ruta de 100km sin parada y que finalizará de nuevo en el lugar de salida y donde tendrá lugar la comida, homenajes, sorteos de regalos a los inscritos y todo ello, de nuevo, amenizado por DJ Newkuk.

El coste de la inscripción es de 12 euros y se pueden realizar, además de ampliar la información, a través del WhatsApp en el número 679912963 y también, tanto sábado como domingo durante la quedada.

