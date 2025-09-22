Villar del Rey acoge la IX Quedada Motera “Arturo Barroso”

Este fin de semana los amantes de las motos tienen cita en la localidad pacense de Villar del Rey.

Con una inscripción de 12 euros, desde el sábado y durante todo el domingo, los moteros vivirán unas jornadas de convivencia que rinde también homenaje a un joven de la localidad fallecido hace unos años y que le da nombre a la misma.

El evento arrancará el sábado 27 a las 20 horas con la quedada en el recinto ferial de la localidad para a continuación, ofrecerle una ofrenda floral a la Virgen de la Rivera.

A partir de las 21 horas, se realizará una antorchada por el pantano y calles de la localidad en honor a los fallecidos en accidentes de tráfico para finalizar a partir de las 22 horas con la concentración de nuevo en el recinto ferial amenizada por el DJ local, DJ Newkuk.

El domingo 28, comenzará la jornada a las 10 de la mañana con el desayuno para realizar a partir de las 11:30 horas una ruta de 100km sin parada y que finalizará de nuevo en el lugar de salida y donde tendrá lugar la comida, homenajes, sorteos de regalos a los inscritos y todo ello, de nuevo, amenizado por DJ Newkuk.

El coste de la inscripción es de 12 euros y se pueden realizar, además de ampliar la información, a través del WhatsApp en el número 679912963 y también, tanto sábado como domingo durante la quedada.