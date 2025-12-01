El II Torneo Solidario “Creando conciencias” se celebra el 10 de diciembre a beneficio de la Asociación Parkinson Extremadura

El II Torneo de Fútbol Solidario de categoría Benjamín “Creando conciencias” se disputará el 10 de diciembre, desde las 10 horas, en el campo de María Auxiliadora. En este evento se recaudarán fondos para la Asociación Regional de Parkinson Extremadura.

El torneo está organizado por el Club Atlético Romano, con la participación además de Imperio C.P. A. D. Mérida, C.D. La Corchera, y con la novedad este año de contar con dos equipos formados por personas con diversidad funcional. En la entrada se instalará una mesa informativa donde se dará información de la entidad y para la recogida del donativo de 2€.

Para iniciar el evento se realizara un saque de honor de Luis Rodríguez Ardila que ha sido integrante de los equipos técnicos de clubes como Atlético de Madrid o Liverpool.

Habrá una barra para todos los asistentes con bebidas, montaditos y una paella con precios populares, así como con hinchables para que los niños puedan disfrutar, además de sorteos de camisetas de club de fútbol donadas. Al finalizar se entregará un trofeo a cada equipo, así como un regalo y una bolsa de avituallamiento a cada niño participante.

“Quiero, como siempre, animar a ciudadanía a que acuda a este evento que une deporte con un fin solidario; una acción que demuestra la sensibilidad del mundo del fútbol” señala el delegado de deportes, Toni Marín.

Luis Rodríguez Ardila, socio afectado de la entidad y ex secretario técnico del Atlético de Madrid, subraya que “como hombre de fútbol tengo que significar la importancia que tiene un acontecimiento de este calado, sobre todo en estas categorías, categorías de base donde la ilusión por llegar al mundo de las estrellas siempre irrumpe con fuerza y en general multitud de sueños en el camino hacia el éxito; esta convivencia es única para aquellos jugadores que participan además el deporte va acompañado del espíritu de solidaridad”.

“Este torneo simboliza un gesto colectivo de solidaridad con la causa de la enfermedad de Parkinson y demuestra que el deporte, aparte de ser pasión y diversión, pues puede ser una herramienta poderosa para unir a las personas y transformar la realidad de quienes más lo necesitan” añade Noelia Pavón Rodríguez: directora técnica de Asociación Regional de Parkinson Extremadura.