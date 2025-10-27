Natalia Fisher y María Reyes Murillo, del Extremadura-Ecopilas, campeonas naciones elite y sub23 en XCM

Última cita puntuable de la Copa de España XCM donde la pareja de corredoras del Extremadura-Ecopilas, Natalia Fischer y María Reyes Murillo, llegaba a Cazalla de la Sierra con las tareas hechas y han confirmado la consecución de dos nuevos títulos logrados en las categorías élite y sub23 del ciclismo femenino español para el ya extenso palmarés de su equipo.

En élites, Fischer se hacía hoy con la cuarta victoria absoluta sobre cuatro posibles de esta edición de la Copa de España XCM. La VI Maratón BTT Cazalla de la Sierra también se encuentra ya en el historial de la ciclista esteponera cuando rebasaba la línea de meta en primera posición por delante de Tamara Seijas, segunda clasificada, y de Mar Delgado, tercera.

En la clasificación general de esta edición Natalia Fischer ha concluido en primera posición con 800 puntos, seguida por Tamara Seijas (640) y Mar Delgado (403).

Por su parte la extremeña María Reyes Murillo no tuvo su mejor día en Cazalla pero aun así lograba clasificarse en la séptima posición absoluta y mejor sub23 que también le confirmaban como vencedora final de la Copa de España XCM en su categoría, otra más en su haber.

La deportista de Quintana de la Serena ha finalizado en el primer puesto de la general sub23 con 775 puntos, seguida de Paula Martín (375) y Lucía Navarro (155) y sigue ampliando un palmarés deportivo sencillamente brillante.