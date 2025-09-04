Natalia Fischer vela armas con la selección nacional en Suiza donde disputará el Campeonato del Mundo de BTT Maratón

La inminente celebración el próximo sábado 6 de septiembre del Campeonato del Mundo de Maratón BTT (XCM) contará con la presencia de la ciclista del Extremadura-Ecopilas, Natalia Fischer Eguskiza.

Con una temporada para enmarcar en cuanto a resultados (campeona de España, líder Copa España y subcampeona de Europa, entre otros) Fischer entró a formar parte de la convocatoria de la Federación Española de Ciclismo para esta prueba donde será la única representante élite fémina de la Selección Española que estará en Valais (Suiza), además de Luis Francisco Pérez y Pablo Rodríguez en hombres.

Un exigente trazado de 125 kilómetros con salida en Verbier y llegada en Grimentz con 5000 metros de desnivel positivo, con especial atención a la última ascensión por encima de los 2500 metros de altitud donde los deportistas que hayan llegado hasta ese punto deberán cargar con su propia bicicleta antes de afrontar los últimos 10 kilómetros de bajada que les llevarán a la línea de meta. De este escenario y tras más de 7 horas de carrera durísima saldrán los nuevos jerseis arco iris de esta disciplina de btt.

NATALIA FISCHER: “Voy a este mundial muy ilusionada y satisfecha con el camino recorrido que me ha llevado a Suiza”

La ciclista de 31 años natural de Estepona que tantas alegrías le está dando al equipo que apostó esta temporada por ella, Extremadura-Ecopilas, ha estado concentrada varias semanas en Sierra Nevada donde ha completado un gran trabajo de entrenamiento en altura que le permitirá afrontar con ciertas garantías una prueba que a priori no le viene mal. “Es un recorrido que me gusta y particularmente me viene bien, subidas largas y exigentes donde si estás bien tienes muchas opciones de hacer una buena carrera, pero eso imagino que se nos pasará a todas las corredoras que estemos en la línea de salida pasado mañana”, afirma Fischer, que no estará sola en Suiza. Además del cuerpo técnico federativo, su familia directa y su actual familia deportiva, estarán arropando a Natalia en todo momento con la finalidad de hacer un buen mundial.

Para los responsables del conjunto extremeño y sus patrocinadores “es todo un honor haber podido contribuir de alguna manera a que Natalia Fischer pueda estar este sábado representando a España en la prueba más importante del calendario mundial, donde haga lo que haga, para todos nosotros ya es un triunfo poder estar ahí con ella. Este es el objetivo del equipo y gracias a la temporada que está haciendo Natalia, con todo lo que eso conlleva”.

Se ha demostrado que inscribir al equipo en categoría UCI y poder estar en las mejores carreras con buenos profesionales hacen posible seguir haciendo realidad este proyecto que empezamos hace ya algunos años. No queremos imaginarnos lo que supondría llevarnos para España alguna medalla de las que Natalia tiene unas cuantas, entre ellas la de bronce lograda en el mundial 2021 disputado en Italia.

La prueba se podrá seguir en directo a partir de las 10:00 de la mañana a través de este enlace cuando los participantes lleven recorridos la mitad de la prueba que se irá por encima de las 7 horas de carrera.