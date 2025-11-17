El Máster Final de Pádel de Menores 2025 trae a Mérida a las 8 mejores parejas del ránking nacional por categoría

El Máster Final de Pádel de Menores 2025 se celebra del 21 al 23 de noviembre en las instalaciones de Padelmérida con la participación de las ocho mejores parejas del ránking de cada categoría (benjamín, alevín, infantil, cadete y junior, en masculino y femenino).

Una cita en la que los padelistas se juegan los títulos de maestros y maestras de 2025. En total serán 160 participantes, situados todos entre los 8 mejores del ránking de su categoría en base a los resultados en las diferentes pruebas de 2025.

El delegado de deportes, Toni Marín, explica que “desde el Ayuntamiento no dudamos en apostar por este tipo de eventos tan prestigiosos” que “viene a demostrar una vez más que el pádel goza de una tremenda salud”.

Por su parte, el director general de deportes de la Junta de Extremadura, Santiago Amaro, ha dado la enhorabuena al Club Padelmérida “por el trabajo que están haciendo ,durante ya muchos años, en el fomento, en la visibilidad y en los valores del deporte” añadiendo que con este campeonato “pone a nuestra ciudad, a Mérida, en el foco nacional”.

Miguel Pizarro, presidente de Paldemérida, recalca que “para nosotros es muy importante el apoyo institucional, de hecho, sin la ayuda de la Junta Extremadura y del Ayuntamiento sería imposible organizarlo”. Entre los 160 participantes “se encuentran nueve extremeños” en distintas categorías.

PROGRAMA DEL MÁSTER

Viernes 21 de noviembre (Padelmerida & Es+Padel)

Desde las 13:00 horas y hasta las 22:00 horas se disputa la primera y segunda jornada de liguilla de los 2 grupos que componen cada una de las 10 categorías.

Sábado 22 de noviembre (Padelmerida)

Desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas se disputa la 3ª jornada de grupo y de 16:00 hasta las 20:00 las semifinales.

Domingo 23 de noviembre (Padelmerida)

A las 10:00 horas (5 finales) y a las 11:30 (otras 5 finales) se disputarán las 10 finales que decidirán a los nuevos maestros y maestras de menores de 2025.

La clausura y entrega de premios será alrededor de las 13 horas tras finalizar las últimas finales.