Más de 300 padelistas compiten este fin de semana en Mérida en el Campeonato de España por Equipos de Segunda Categoría

Del viernes 13 al domingo 15 de marzo se disputa en las instalaciones de Padelmérida el Campeonato de España por Equipos de Segunda Categoría. Participarán 16 equipos (8 equipos masculinos y 8 femeninos). Cada equipo cuenta con 20 integrantes jugadores más técnicos, que sumarán un total de 320 participantes.

El delegado de deportes, Toni Marín, subraya en la presentación del evento que “la ciudad de Mérida está encantada de acoger un campeonato de España de un nivel extraordinario y siempre apostamos por acontecimientos de esta categoría que, sin duda, dejará además actividad económica en la ciudad en cuanto a pernoctaciones y actividad hotelera”.

En cuanto al sistema de competición en cada eliminatoria se disputarán 5 partidos. El equipo que gane al menos 3 de los 5 partidos pasará a la siguiente ronda. El viernes, 13 de marzo, desde las 16 horas se disputan los cuartos de final. El sábado, 14 de marzo, desde las 11 en adelante se disputan las semifinales y las eliminatorias de descenso y el domingo 15 de marzo por la mañana el tercer y cuarto puesto y las finales.

Por su parte, Santiago Amaro, director general de deportes de la Junta de Extremadura, añade que “este campeonato nos pone en el foco nacional e internacional del pádel”.

Para el Presidente de la Federación Española de Pádel, Javier Rodríguez Piris, “es un orgullo poder venir aquí durante el fin de semana a un campeonato en el que habrá ocho equipos masculinos, ocho equipos femeninos, con los cuatro equipos que se mantuvieron el año pasado, dos que ascenderán a la primera categoría y dos que descenderán a la tercera categoría”.

Por último, Miguel Pizarro (Club Pádelmérida) indica que “estarán en Mérida equipos de mucho calibre y con fichajes muy especiales para intentar conseguir el ansiado ascenso a primera categoría”.

Entre las jugadores estarán las extremeñas Ana Morgado y MªJesús Ortiz en el CD Padelebro, jugadores de Premier Pádel como Álvaro Cepero, José Rico Dasi, Javier Rico Dasi, Boris Castro, Víctor Tur, Raúl Marcos Durán, Cándido Alfaro, entre otros; otros de gran relevancia por su palmarés como Esther Lasheras, Marc Badía, Javi Concepción, Uri Botello e incluso tomará parte en el campeonato el ex tenista profesional, Álex Corretja.