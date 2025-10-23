Finalizan las obras de mejora y adecuación en el circuito de motocross Vía de la Plata de Mérida

El delegado de deportes, Toni Marín, ha visitado hoy el circuito municipal de motocross Vía de la Plata, ubicado en la finca municipal de Royanejos, tras la finalización de las obras de mejora y adecuación que han contado con una inversión de más de 120.000 euros.

Entre las actuaciones realizadas se encuentra la adecuación del edificio principal del circuito, con remodelación de los baños, sistema eléctrico, pintura, falso techo, etc. para dar lugar a nuevos espacios de formación.

Se han ampliado los lavaderos de motos, de 20 a 40 espacios, para cumplir con la normativa de competiciones. Se ha procedido también a la sustitución de la valla perimetral y la mejora de accesos al público, zona de aparcamiento y boxes.

Se ha instalado un doble vallado para delimitar la zona seguridad de todo el circuito, con la reubicación de valla publicitaria y otros grandes elementos publicitarios y mejoras en la parrilla de salida.

Todas estas actuaciones se han realizado para cumplir con la normativa y favorecer así la celebración de pruebas deportivas de ámbito nacional, tal y como exige la Federación Española de Motociclismo.