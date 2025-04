El deportista y campeón olímpico Alberto Ginés, imagen de la Diputación de Cáceres para la promoción de la provincia

El deportista y campeón olímpico en escalada, Alberto Ginés, se convertirá en la imagen de la Diputación de Cáceres con la que colaborará para promocionar la provincia en eventos públicos dentro de la disponibilidad en su agenda.

Para ello, el presidente de la institución provincial, Miguel Ángel Morales, y Alberto Ginés han firmado un "convenio de amistad" para "la cesión, difusión y distribución" de su imagen como apoyo a la promoción de la provincia y de eventos culturales, turísticos o deportivos de la misma, de una forma totalmente gratuita y sin contraprestación económica.

"Que un deportista de la talla de Alberto Ginés, sin pedir absolutamente ninguna contraprestación económica, preste su imagen, que tiene una proyección mundial, para dar a conocer la provincia, tiene un valor inmenso y no podemos más que estar enormemente agradecidos", ha indicado Miguel Ángel Morales en la presentación de este acuerdo de colaboración.

De este modo, con el fin de fomentar el deporte, el trabajo de los y las deportistas de la tierra, así cómo el potencial de la provincia, Ginés participará, "siempre que su calendario de competiciones y entrenamiento lo permita", en actos, eventos o encuentros promocionales.

El deportista ha expresado su orgullo por su tierra, "y la gente que me conoce sabe que siempre he defendido que soy extremeño, aunque ahora viva en Barcelona, pero aquí me crié, toda mi familia es de aquí, somos tres generaciones, casi cuatro, de extremeños, así que solo puedo agradecer a la Diputación de Cáceres que cuente conmigo, agradecer que me quiera tanto y que me haya cuidado siempre".

Morales ha destacado la importancia de los valores y el ejemplo que supone la figura de Ginés para jóvenes y mayores. "El deporte no solo es triunfar, sino saber triunfar y no perder la perspectiva de dónde se viene, de quién eres, y Alberto es un ejemplo, un deportista de élite que cuando lo escucho y lo veo me transmite valores, esfuerzo, dedicación y pasión".

"Es todo un referente para la juventud, por eso queremos que su imagen sea la que transmita valores humanos y sociales, a la vez que da a conocer los potenciales que tenemos en la provincia, por todo el mundo", ha concluido.