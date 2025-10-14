Consulta Aquí los resultados deportivos del Fin de Semana en el Puente del Pilar para los equipos extremeños

RESULTADOS DEPORTIVOS DEL FIN DE SEMANA
FÚTBOL
Liga Nacional Juvenil
Ciudad de Plasencia-La Cruz Villanovense B (1-0)
Extremadura-Hispanolusa (3-1)
Don Benito-Diocesano B (3-0)
Vedruna Cáceres-Badajoz B (3-0)
Fuente de Cantos-Zafra (0-1)
Flecha Negra-San Roque (1-1)
Cacereño-Santa Amalia (5-0)
Don Bosco-Mérida (0-5)
Primera RFEF Femenina
Osasuna-Cacereño Femenino (1-0)
Segunda RFEF Femenina (Grupo 2)
SportExtremadura-Cacereño Atlético (5-1)
Tercera RFEF Femenina
San Miguel Plasencia-Villanovense (0-4)
Zafra-SportExtremadura B (2-12)
Mérida-Féminas Don Benito (1-2)
La Roca-Cáceres Atlético B (4-0)
Primera RFEF Masculina
Cacereño-Tenerife (0-0)
Unionistas Salamanca-Mérida (2-0)
Segunda RFEF Masculina
Lorca-Extremadura (0-0)
Rayo Majadahonda-Coria (0-0)
Tercera RFEF Masculina
Calamonte-Jerez (0-0)
Gévora-Puebla de la Calzada (2-2)
Azuaga-Jaraíz (1-2)
Santa Amalia-Montehermoso (1-0)
Villafranca-Cabeza del Buey (1-1)
Diocesano-Llerenense (2-1)
Moralo-Badajoz (1-0)
Montijo-Pueblonuevo (1-0)
Don Benito-Villanovense (2-0)
Copa de Extremadura (Treintaidosavos de Final)
Valverdeño-Valdelacalzada (3-1)
Torreorgaz-Trujillo (0-1)
Torrejoncillo-Arroyo (1-2)
Moraleja-Amanecer (3-2)
Valdebótoa-Guadiana (1-1/5-4)
San Jorge-Badajoz B (1-0)
Barbaño-Lobón (0-2)
Santa Quiteria-Talavera (1-3)
Hernando de Soto-Sanvicenteño (0-0/4-2)
Castuera-Campanario (2-2/4-1)
Talarrubias-Peleño (1-2)
Herrera-Ilipense Zalamea (2-4)
Almoharín-Athletic Valle (4-2)
Gimnástico Don Benito-Hernán Cortés (1-1/3-2)
Metelinense-Quintana (0-1)
Moralo B-Chinato (1-1/4-5)
Navaconcejo-Talayuela (0-2)
Cabezuela-UP Plasencia (0-1)
Vadesa-Bienvenida (3-1)
Fornacense-La Estrella (1-6)
Solana-Fuente de Cantos (2-1)
Aceuchal-Belenense (3-1)
Zafra-Usagre (6-1)
Guareña-La Garrovilla (3-0)
San Serván-Torremejía (1-0)
Trujillanos-Zarceño (2-1)
FÚTBOL SALA
Segunda División Femenina (Grupo 1)
Nou Turia-Colegio San José (5-1)
Segunda División B (Grupo 4)
Jerez-VivoCuenca (2-4)
Unión Tres Cantos-Grupo López Bolaños (0-3)
Tercera División
Ciudad de Almendralejo-Torrecillas (6-3)
Navalmoral-Castañar de Ibor (3-3)
Burguillos del Cerro-Cáceres Universidad (6-4)
Arroyo-Casar de Cáceres (5-3)
Colegio San José-Talayuela (2-2)
Badajoz Energía-Villagarcía (3-6)
Salvatierra-Granja (0-2)
Jarandilla-Rena (8-4)
BALONCESTO
Liga Femenina Challengue
Oses Construcción-Al-Qázeres Extremadura (85-53)
Liga Femenina 2
Miralvalle-Ciudad de Móstoles (53-67)
Segunda FEB Masculina
Cáceres Patrimonio-Cultural Leonesa (57-79)
Tercera FEB Masculina
Bosco Mérida-Vitaly La Mar Badajoz (87-84)
Baublock Gymnástika-San Antonio Cáceres (82-96)
CB Spain-CB Alcalá (75-71)
San Fernando-Moraleja (67-74)
Sagrado Corazón Cáceres-Huelva (80-96)
VOLEYBOL
Superliga Femenina 2
Zalaeta Coruña-Extremadura Arroyo (3-0)
Superliga Masculina 2
Almendralejo Extremadura-Grupo Egido Pinto (0-3)