DEPORTES

Consulta Aquí los resultados deportivos del Fin de Semana en el Puente del Pilar para los equipos extremeños

En Primera Federación: El Cacereño frena al Tenerife, el Mérida caía en Salamanca. En Segunda, doble empate a 0 para Extremadura y Coria. En Tercera, derrota del Badajoz y el Derby de las Vegas altas fue para el Don Benito. Y en Baloncesto, derrotas de Al-Qázeres, Miralvalle y Cáceres Patrimonio.

Redacción