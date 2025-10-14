DEPORTES

Consulta Aquí los resultados deportivos del Fin de Semana en el Puente del Pilar para los equipos extremeños

En Primera Federación: El Cacereño frena al Tenerife, el Mérida caía en Salamanca. En Segunda, doble empate a 0 para Extremadura y Coria. En Tercera, derrota del Badajoz y el Derby de las Vegas altas fue para el Don Benito. Y en Baloncesto, derrotas de Al-Qázeres, Miralvalle y Cáceres Patrimonio.

Redacción

Extremadura |

Pelota fútbol
Pelota fútbol | Getty

RESULTADOS DEPORTIVOS DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL

Liga Nacional Juvenil

Ciudad de Plasencia-La Cruz Villanovense B (1-0)

Extremadura-Hispanolusa (3-1)

Don Benito-Diocesano B (3-0)

Vedruna Cáceres-Badajoz B (3-0)

Fuente de Cantos-Zafra (0-1)

Flecha Negra-San Roque (1-1)

Cacereño-Santa Amalia (5-0)

Don Bosco-Mérida (0-5)

Primera RFEF Femenina

Osasuna-Cacereño Femenino (1-0)

Segunda RFEF Femenina (Grupo 2)

SportExtremadura-Cacereño Atlético (5-1)

Tercera RFEF Femenina

San Miguel Plasencia-Villanovense (0-4)

Zafra-SportExtremadura B (2-12)

Mérida-Féminas Don Benito (1-2)

La Roca-Cáceres Atlético B (4-0)

Primera RFEF Masculina

Cacereño-Tenerife (0-0)

Unionistas Salamanca-Mérida (2-0)

Segunda RFEF Masculina

Lorca-Extremadura (0-0)

Rayo Majadahonda-Coria (0-0)

Tercera RFEF Masculina

Calamonte-Jerez (0-0)

Gévora-Puebla de la Calzada (2-2)

Azuaga-Jaraíz (1-2)

Santa Amalia-Montehermoso (1-0)

Villafranca-Cabeza del Buey (1-1)

Diocesano-Llerenense (2-1)

Moralo-Badajoz (1-0)

Montijo-Pueblonuevo (1-0)

Don Benito-Villanovense (2-0)

Copa de Extremadura (Treintaidosavos de Final)

Valverdeño-Valdelacalzada (3-1)

Torreorgaz-Trujillo (0-1)

Torrejoncillo-Arroyo (1-2)

Moraleja-Amanecer (3-2)

Valdebótoa-Guadiana (1-1/5-4)

San Jorge-Badajoz B (1-0)

Barbaño-Lobón (0-2)

Santa Quiteria-Talavera (1-3)

Hernando de Soto-Sanvicenteño (0-0/4-2)

Castuera-Campanario (2-2/4-1)

Talarrubias-Peleño (1-2)

Herrera-Ilipense Zalamea (2-4)

Almoharín-Athletic Valle (4-2)

Gimnástico Don Benito-Hernán Cortés (1-1/3-2)

Metelinense-Quintana (0-1)

Moralo B-Chinato (1-1/4-5)

Navaconcejo-Talayuela (0-2)

Cabezuela-UP Plasencia (0-1)

Vadesa-Bienvenida (3-1)

Fornacense-La Estrella (1-6)

Solana-Fuente de Cantos (2-1)

Aceuchal-Belenense (3-1)

Zafra-Usagre (6-1)

Guareña-La Garrovilla (3-0)

San Serván-Torremejía (1-0)

Trujillanos-Zarceño (2-1)

FÚTBOL SALA

Segunda División Femenina (Grupo 1)

Nou Turia-Colegio San José (5-1)

Segunda División B (Grupo 4)

Jerez-VivoCuenca (2-4)

Unión Tres Cantos-Grupo López Bolaños (0-3)

Tercera División

Ciudad de Almendralejo-Torrecillas (6-3)

Navalmoral-Castañar de Ibor (3-3)

Burguillos del Cerro-Cáceres Universidad (6-4)

Arroyo-Casar de Cáceres (5-3)

Colegio San José-Talayuela (2-2)

Badajoz Energía-Villagarcía (3-6)

Salvatierra-Granja (0-2)

Jarandilla-Rena (8-4)

BALONCESTO

Liga Femenina Challengue

Oses Construcción-Al-Qázeres Extremadura (85-53)

Liga Femenina 2

Miralvalle-Ciudad de Móstoles (53-67)

Segunda FEB Masculina

Cáceres Patrimonio-Cultural Leonesa (57-79)

Tercera FEB Masculina

Bosco Mérida-Vitaly La Mar Badajoz (87-84)

Baublock Gymnástika-San Antonio Cáceres (82-96)

CB Spain-CB Alcalá (75-71)

San Fernando-Moraleja (67-74)

Sagrado Corazón Cáceres-Huelva (80-96)

VOLEYBOL

Superliga Femenina 2

Zalaeta Coruña-Extremadura Arroyo (3-0)

Superliga Masculina 2

Almendralejo Extremadura-Grupo Egido Pinto (0-3)

