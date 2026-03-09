DEPORTES

Consulta Aquí los Resultados Deportivos del Fin de Semana para los equipos extremeños

En 1ª RFEF empate del Mérida y derrota del Cacereño. En 2ª, perdía el Coria, empataba el Extremadura. En 3ª, ganaba Villanovense, Badajoz, Jerez, triunfo del Jaraíz, frente al Don Benito. En baloncesto, ganaba Al-Qázeres y Cáceres, caía el Miralvalle.

Redacción