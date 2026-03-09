DEPORTES

Consulta Aquí los Resultados Deportivos del Fin de Semana para los equipos extremeños

En 1ª RFEF empate del Mérida y derrota del Cacereño. En 2ª, perdía el Coria, empataba el Extremadura. En 3ª, ganaba Villanovense, Badajoz, Jerez, triunfo del Jaraíz, frente al Don Benito. En baloncesto, ganaba Al-Qázeres y Cáceres, caía el Miralvalle.

Redacción

Extremadura |

Pelota de fútbol
Pelota de fútbol | Getty images

RESULTADOS DEPORTIVOS DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL

División de Honor Juvenil

Leganés-Diocesano (3-2)

Badajoz-Alcorcón (0-4)

La Cruz Villanovense-Rayo Vallecano (0-2)

Liga Nacional Juvenil

Don Bosco-Zafra (2-4)

Vedruna Cáceres-Ciudad de Plasencia (2-1)

Fuente de Cantos-Diocesano B (1-2)

Cacereño-Villafranca (1-0)

Mérida-San Roque (4-0)

Santa Amalia-La Cruz Villanovense B (1-3)

Moralo-Hispanolusa (2-2)

Don Benito-Extremadura (1-1)

Flecha Negra-Badajoz B (2-3)

Segunda RFEF Femenina

SportExtremadura-Juan Grande (7-1)

Córdoba-Cacereño Atlético (2-1)

Tercera RFEF Femenina

La Roca-SportExtremadura B (3-3)

Zafra-San Miguel Plasencia (0-6)

Badajoz-Femenino Villanovense (1-3)

Primera RFEF Masculina

Mérida-Talavera (0-0)

Racing Ferrol-Cacereño (3-1)

Segunda RFEF Masculina

Getafe B-Coria (4-1)

Almería B-Extremadura (2-2)

Tercera RFEF Masculina

Calamonte-Azuaga (0-1)

Villanovense-Diocesano (5-1)

Badajoz-Pueblonuevo (1-0)

Jerez-Gévora (3-1)

Cabeza del Buey-Moralo (1-3)

Jaraíz-Don Benito (3-0)

Llerenense-Montijo (2-2)

Montehermoso-Villafranca (1-0)

Puebla de la Calzada-Santa Amalia (3-2)

Primera División Extremeña (Liga Alma)

Grupo 1

UP Plasencia-Arroyo (4-0)

Trujillo-Malpartida (1-0)

Torreorgaz-Moraleja (3-2)

Piornal-Ciudad de Plasencia (1-0)

Cabezuela-Talayuela (1-1)

Chinato-Torrejoncillo (6-1)

Moralo B-Amanecer (0-0)

Grupo 2

Barbaño-Valdelacalzada (0-2)

Valverdeño-Lobón (1-1)

Sanvicenteño-Badajoz B (0-1)

Talavera-Villar del Rey (2-0)

Hernando de Soto-San Jorge (1-0)

Valdebótoa-La Garrovilla (1-0)

Guadiana-Cheles (5-0)

Grupo 3

Guareña-Quintana (2-2)

Gimnástico Don Benito-Athletic Valle (6-2)

Hernán Cortés-Almoharín (6-3)

Campanario-Valdivia (6-0)

Zarceño-Monterrubio (2-2)

Talarrubias-Miajadas (2-2)

Peleño-Castuera (0-1)

Grupo 4

Zafra-Don Álvaro (3-0)

Oliva-Fuente de Cantos (1-1)

La Estrella-Bienvenida (1-0)

Usagre-Gran Maestre (0-0)

San Serván-Torremejía (2-0)

Aceuchal-Mérida Promesas (1-4)

Solana-Belenense (1-0)

Segunda División Extremeña (Liga Blanu)

Grupo 1

Cañaveral-El Batán (0-5)

Tiétar-Casar de Cáceres (2-2)

Nuevo Cáceres-Valdefuentes (3-3)

Ciudad de Plasencia B-Aceituna (0-1)

Navaconcejo-Jerte (2-1)

Las Hurdes-Nuevo Plasencia (3-1)

Brocense-Hervás (2-0)

Grupo 2

Metelinense-Ilipense Zalamea (2-1)

Casas de Don Pedro-Esparragosa (3-0)

Madroñera-Valdehornillo (1-7)

Madrigalejo-Puebla de Alcocer (2-0)

Malpartida-La Haba (3-2)

Fuenlabrada-Palazuelo (0-2)

Orellana-Herrera (0-2)

Grupo 3

San Roque-Olivenza UD (3-1)

Don Bosco-San Francisco de Olivenza (7-0)

Hispanolusa-Puebla de la Calzada B (4-0)

Santa Quiteria-Villanueva del Fresno (4-2)

La Roca-Obandina (3-2)

Peña el Valle-Valencia de Alcántara (5-0)

Alburquerque-La Albuera (4-0)

Grupo 4

Trujillanos-Monesterio (1-0)

Fregenal-Higuera (1-0)

Ribereña-Campillo (2-0)

Berlanga-Vadesa (3-2)

Juventud UVA-Santa Marta (1-5)

Alange-Segureña (1-0)

Fornacense-Jerez B (1-1)

FÚTBOL SALA

Segunda División Femenina (Grupo 1)

Gran Canaria Teldeportivo-Colegio San José (4-0)

Segunda División B (Grupo 4)

Jerez-El Álamo (1-5)

Rivas-Grupo López Bolaños (4-4)

Tercera División

Badajoz Energía-Jarandilla (4-9)

Salvatierra-Colegio San José (1-6)

Villagarcía-Navalmoral (5-4)

Rena-Arroyo (10-2)

Granja-Burguillos (3-7)

Cáceres Universidad-Castañar de Ibor (5-7)

Talayuela-Ciudad de Almendralejo (4-5)

Casar de Cáceres-Torrecillas (3-4)

BALONCESTO

División de Honor Baloncesto en Silla de Ruedas

MIDEBA Extremadura-BSR Vistazul (78-40)

Liga Femenina Challengue

Santfeliuenc-Al-Qázeres Extremadura (52-75)

Liga Femenina 2

Spar Gran Canaria-Miralvalle (76-74)

Segunda FEB Masculina

Cáceres Patrimonio-Logrobasket (82-75)

Tercera FEB Masculina

Moraleja-Peñarroya (64-73)

CBA Spain-Bosco Mérida (44-63)

Baublock Gymnástika-Sagrado Corazón Cáceres (101-85)

San Antonio Cáceres-Vitaly La Mar Badajoz (68-77)

VOLEYBOL

Superliga 2 Femenina

Extremadura Arroyo-Arona (3-0)

Superliga 2 Masculina

Marbella-Almendralejo Extremadura (1-3)

