Consulta Aquí los Resultados Deportivos del Fin de Semana para los equipos extremeños

RESULTADOS DEPORTIVOS DEL FIN DE SEMANA
FÚTBOL
División de Honor Juvenil
Leganés-Diocesano (3-2)
Badajoz-Alcorcón (0-4)
La Cruz Villanovense-Rayo Vallecano (0-2)
Liga Nacional Juvenil
Don Bosco-Zafra (2-4)
Vedruna Cáceres-Ciudad de Plasencia (2-1)
Fuente de Cantos-Diocesano B (1-2)
Cacereño-Villafranca (1-0)
Mérida-San Roque (4-0)
Santa Amalia-La Cruz Villanovense B (1-3)
Moralo-Hispanolusa (2-2)
Don Benito-Extremadura (1-1)
Flecha Negra-Badajoz B (2-3)
Segunda RFEF Femenina
SportExtremadura-Juan Grande (7-1)
Córdoba-Cacereño Atlético (2-1)
Tercera RFEF Femenina
La Roca-SportExtremadura B (3-3)
Zafra-San Miguel Plasencia (0-6)
Badajoz-Femenino Villanovense (1-3)
Primera RFEF Masculina
Mérida-Talavera (0-0)
Racing Ferrol-Cacereño (3-1)
Segunda RFEF Masculina
Getafe B-Coria (4-1)
Almería B-Extremadura (2-2)
Tercera RFEF Masculina
Calamonte-Azuaga (0-1)
Villanovense-Diocesano (5-1)
Badajoz-Pueblonuevo (1-0)
Jerez-Gévora (3-1)
Cabeza del Buey-Moralo (1-3)
Jaraíz-Don Benito (3-0)
Llerenense-Montijo (2-2)
Montehermoso-Villafranca (1-0)
Puebla de la Calzada-Santa Amalia (3-2)
Primera División Extremeña (Liga Alma)
Grupo 1
UP Plasencia-Arroyo (4-0)
Trujillo-Malpartida (1-0)
Torreorgaz-Moraleja (3-2)
Piornal-Ciudad de Plasencia (1-0)
Cabezuela-Talayuela (1-1)
Chinato-Torrejoncillo (6-1)
Moralo B-Amanecer (0-0)
Grupo 2
Barbaño-Valdelacalzada (0-2)
Valverdeño-Lobón (1-1)
Sanvicenteño-Badajoz B (0-1)
Talavera-Villar del Rey (2-0)
Hernando de Soto-San Jorge (1-0)
Valdebótoa-La Garrovilla (1-0)
Guadiana-Cheles (5-0)
Grupo 3
Guareña-Quintana (2-2)
Gimnástico Don Benito-Athletic Valle (6-2)
Hernán Cortés-Almoharín (6-3)
Campanario-Valdivia (6-0)
Zarceño-Monterrubio (2-2)
Talarrubias-Miajadas (2-2)
Peleño-Castuera (0-1)
Grupo 4
Zafra-Don Álvaro (3-0)
Oliva-Fuente de Cantos (1-1)
La Estrella-Bienvenida (1-0)
Usagre-Gran Maestre (0-0)
San Serván-Torremejía (2-0)
Aceuchal-Mérida Promesas (1-4)
Solana-Belenense (1-0)
Segunda División Extremeña (Liga Blanu)
Grupo 1
Cañaveral-El Batán (0-5)
Tiétar-Casar de Cáceres (2-2)
Nuevo Cáceres-Valdefuentes (3-3)
Ciudad de Plasencia B-Aceituna (0-1)
Navaconcejo-Jerte (2-1)
Las Hurdes-Nuevo Plasencia (3-1)
Brocense-Hervás (2-0)
Grupo 2
Metelinense-Ilipense Zalamea (2-1)
Casas de Don Pedro-Esparragosa (3-0)
Madroñera-Valdehornillo (1-7)
Madrigalejo-Puebla de Alcocer (2-0)
Malpartida-La Haba (3-2)
Fuenlabrada-Palazuelo (0-2)
Orellana-Herrera (0-2)
Grupo 3
San Roque-Olivenza UD (3-1)
Don Bosco-San Francisco de Olivenza (7-0)
Hispanolusa-Puebla de la Calzada B (4-0)
Santa Quiteria-Villanueva del Fresno (4-2)
La Roca-Obandina (3-2)
Peña el Valle-Valencia de Alcántara (5-0)
Alburquerque-La Albuera (4-0)
Grupo 4
Trujillanos-Monesterio (1-0)
Fregenal-Higuera (1-0)
Ribereña-Campillo (2-0)
Berlanga-Vadesa (3-2)
Juventud UVA-Santa Marta (1-5)
Alange-Segureña (1-0)
Fornacense-Jerez B (1-1)
FÚTBOL SALA
Segunda División Femenina (Grupo 1)
Gran Canaria Teldeportivo-Colegio San José (4-0)
Segunda División B (Grupo 4)
Jerez-El Álamo (1-5)
Rivas-Grupo López Bolaños (4-4)
Tercera División
Badajoz Energía-Jarandilla (4-9)
Salvatierra-Colegio San José (1-6)
Villagarcía-Navalmoral (5-4)
Rena-Arroyo (10-2)
Granja-Burguillos (3-7)
Cáceres Universidad-Castañar de Ibor (5-7)
Talayuela-Ciudad de Almendralejo (4-5)
Casar de Cáceres-Torrecillas (3-4)
BALONCESTO
División de Honor Baloncesto en Silla de Ruedas
MIDEBA Extremadura-BSR Vistazul (78-40)
Liga Femenina Challengue
Santfeliuenc-Al-Qázeres Extremadura (52-75)
Liga Femenina 2
Spar Gran Canaria-Miralvalle (76-74)
Segunda FEB Masculina
Cáceres Patrimonio-Logrobasket (82-75)
Tercera FEB Masculina
Moraleja-Peñarroya (64-73)
CBA Spain-Bosco Mérida (44-63)
Baublock Gymnástika-Sagrado Corazón Cáceres (101-85)
San Antonio Cáceres-Vitaly La Mar Badajoz (68-77)
VOLEYBOL
Superliga 2 Femenina
Extremadura Arroyo-Arona (3-0)
Superliga 2 Masculina
Marbella-Almendralejo Extremadura (1-3)