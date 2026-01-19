Consulta Aquí los Resultados Deportivos del Fin de Semana para los equipos extremeños

RESULTADOS DEPORTIVOS DEL FIN DE SEMANA
FÚTBOL
Liga Nacional Juvenil
La Cruz Villanovense B-Diocesano B (2-0)
Badajoz B-Hispanolusa (0-1)
Villafranca-Ciudad de Plasencia (2-3)
Mérida-Moralo (4-0)
Cacereño-Flecha Negra (1-2)
Zafra-Extremadura (0-1)
Santa Amalia-Vedruna Cáceres (1-5)
San Roque-Don Benito (3-4)
Don Bosco-Fuente de Cantos (1-4)
Primera RFEF Femenina
Valencia Féminas-Cacereño Femenino (2-0)
Segunda RFEF Femenina (Grupo 3)
Guiniguada Apolinario-Cacereño Atlético (0-1)
SportExtremadura-Femarguín Gran Canaria (3-2)
Tercera RFEF Femenina
La Roca-Extremadura Femenino (4-0)
San Miguel Plasencia-SportExtremadura B (1-1)
Badajoz-Cáceres Atlético B (1-1)
Zafra-Féminas Don Benito (0-7)
Primera RFEF Masculina
Cacereño-Arenas Club Getxo (2-0)
Real Madrid Castilla-Mérida (1-1)
Segunda RFEF Masculina
Atlético Malagueño-Extremadura (2-1)
Fuenlabrada-Coria (1-2)
Tercera RFEF Masculina
Calamonte-Cabeza del Buey (0-1)
Don Benito-Montijo (2-0)
Villafranca-Moralo (0-1)
Diocesano-Jerez (1-5)
Azuaga-Badajoz (1-2)
Puebla de la Calzada-Villanovense (2-2)
Jaraíz-Montehermoso (2-2)
Gévora-Llerenense (1-2)
Santa Amalia-Pueblonuevo (3-2)
Primera División Extremeña (Liga Alma)
Grupo 1
Piornal-UP Plasencia (1-2)
Ciudad de Plasencia-Talayuela (2-1)
Arroyo-Moralo B (0-3)
Trujillo-Chinato (1-1)
Torreorgaz-Cabezuela (4-2)
Malpartida-Amanecer (0-1)
Moraleja-Torrejoncillo (2-1)
Grupo 2
Lobón-Valdelacalzada (3-0)
Valdebótoa-Talavera (1-2)
San Jorge-Barbaño (4-1)
Badajoz B-Villar del Rey (1-3)
La Garrovilla-Cheles (3-0)
Valverdeño-Guadiana (0-2)
Sanvicenteño-Hernando de Soto (2-0)
Grupo 3
Castuera-Valdivia (2-0)
Zarceño-Guareña (1-3)
Monterrubio-Almoharín (3-0)
Athletic Valle-Miajadas (5-1)
Quintana-Talarrubias (7-0)
Gimnástico Don Benito-Campanario (3-0)
Peleño-Hernán Cortés (2-0)
Grupo 4
Belenense-Zafra (1-2)
La Estrella-Solana (2-1)
Fuente de Cantos-Mérida Promesas (2-1)
Gran Maestre-Don Álvaro (4-1)
Oliva-San Serván (1-0)
Bienvenida-Torremejía (3-3)
Usagre-Aceuchal (2-0)
Segunda División Extremeña (Liga Blanu)
Grupo 1
Aceituna-Nuevo Plasencia (1-0)
Amanecer B-El Batán (0-2)
Valdefuentes-Jerte (2-2)
Ciudad de Plasencia B-Brocense (0-0)
Tiétar-Cañaveral (4-0)
Nuevo Cáceres-Las Hurdes (2-1)
Casar de Cáceres-Hervás (7-0)
Grupo 2
Valdehornillo-Palazuelo (1-0)
Esparragosa de Lares-Ilipense Zalamea (0-1)
Madroñera-San Bartolomé (1-4)
La Haba-Herrera (1-2)
Madrigalejo-Orellana (2-2)
Casas de Don Pedro-Fuenlabrada de los Montes (0-2)
Malpartida-Metelinense (0-5)
Grupo 3
Olivenza UD-La Albuera (3-0)
Obandina-Puebla de la Calzada B (1-0)
Don Bosco-Alburquerque (0-0)
Santa Quiteria-Hispanolusa (0-5)
San Francisco Olivenza-Valencia de Alcántara (1-0)
La Roca-Peña el Valle (1-0)
San Roque-Puerta Palmas (4-5)
Grupo 4
Higuera-Vadesa (1-2)
Campillo-Jerez B (4-0)
Monesterio-Juventud UVA (4-0)
Fregenal-Trujillanos (0-0)
Segureña-Santa Marta (1-3)
Alange-Fornacense (0-1)
Ribereña-Berlanga (3-0)
FÚTBOL SALA
Segunda División Femenina (Grupo 1)
Meigas-Colegio San José (3-0)
Segunda División B (Grupo 4)
Distribución Moral-Grupo López Bolaños (5-8)
Jerez-Cobisa (2-9)
Tercera División
Arroyo-Torrecillas (7-3)
Salvatierra-Casar de Cáceres (6-2)
Badajoz Energía-Cáceres Universidad (4-7) SUSPENDIDO a 2min final
Jarandilla-Navalmoral (2-5)
Burguillos-Ciudad de Almendralejo (5-5)
Rena-Talayuela (7-6)
Granja-Villagarcía (7-6)
Colegio San José-Castañar de Ibor (1-3)
BALONCESTO
División de Honor Baloncesto en Silla de Ruedas
MIDEBA Extremadura-Sureste Gran Canaria Santa Lucía (102-45)
Liga Femenina Challengue
Al-Qázeres Extremadura-Real Canoe (73-69)
Liga Femenina 2
Miralvalle-Isla Bonita (66-68)
Segunda FEB Masculina
Cultural Leonesa-Cáceres Patrimonio (94-102)
Tercera FEB Masculina
Bosco Mérida-Aljaraque (81-71)
Vitaly La Mar Badajoz-Sagrado Corazón Cáceres (85-73)
CBA Spain-San Antonio Cáceres (76-69)
Dos Hermanas-Moraleja (72-44)
VOLEYBOL
Superliga 2 Femenina
Extremadura Arroyo-Zalaeta Coruña (0-3)
Superliga 2 Masculina
Grupo Egido Pinto-Almendralejo Extremadura (3-1