DEPORTES

Consulta Aquí los Resultados Deportivos del Fin de Semana para los equipos extremeños

En Primera RFEF, victoria del Cacereño y empate del Mérida. En Segunda, triunfo del Coria y derrota del Extremadura. En Tercera: Ganaban Don Benito, Badajoz, Jerez, Llerenense y Moralo, empataban Jaraíz y Villanovense. En Baloncesto: Ganaban Al-Qázeres y Cáceres, perdía el Miralvalle.

Redacción

Extremadura |

Jóvenes futbolistas en el banquillo
Jóvenes futbolistas en el banquillo | Sinc

RESULTADOS DEPORTIVOS DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL

Liga Nacional Juvenil

La Cruz Villanovense B-Diocesano B (2-0)

Badajoz B-Hispanolusa (0-1)

Villafranca-Ciudad de Plasencia (2-3)

Mérida-Moralo (4-0)

Cacereño-Flecha Negra (1-2)

Zafra-Extremadura (0-1)

Santa Amalia-Vedruna Cáceres (1-5)

San Roque-Don Benito (3-4)

Don Bosco-Fuente de Cantos (1-4)

Primera RFEF Femenina

Valencia Féminas-Cacereño Femenino (2-0)

Segunda RFEF Femenina (Grupo 3)

Guiniguada Apolinario-Cacereño Atlético (0-1)

SportExtremadura-Femarguín Gran Canaria (3-2)

Tercera RFEF Femenina

La Roca-Extremadura Femenino (4-0)

San Miguel Plasencia-SportExtremadura B (1-1)

Badajoz-Cáceres Atlético B (1-1)

Zafra-Féminas Don Benito (0-7)

Primera RFEF Masculina

Cacereño-Arenas Club Getxo (2-0)

Real Madrid Castilla-Mérida (1-1)

Segunda RFEF Masculina

Atlético Malagueño-Extremadura (2-1)

Fuenlabrada-Coria (1-2)

Tercera RFEF Masculina

Calamonte-Cabeza del Buey (0-1)

Don Benito-Montijo (2-0)

Villafranca-Moralo (0-1)

Diocesano-Jerez (1-5)

Azuaga-Badajoz (1-2)

Puebla de la Calzada-Villanovense (2-2)

Jaraíz-Montehermoso (2-2)

Gévora-Llerenense (1-2)

Santa Amalia-Pueblonuevo (3-2)

Primera División Extremeña (Liga Alma)

Grupo 1

Piornal-UP Plasencia (1-2)

Ciudad de Plasencia-Talayuela (2-1)

Arroyo-Moralo B (0-3)

Trujillo-Chinato (1-1)

Torreorgaz-Cabezuela (4-2)

Malpartida-Amanecer (0-1)

Moraleja-Torrejoncillo (2-1)

Grupo 2

Lobón-Valdelacalzada (3-0)

Valdebótoa-Talavera (1-2)

San Jorge-Barbaño (4-1)

Badajoz B-Villar del Rey (1-3)

La Garrovilla-Cheles (3-0)

Valverdeño-Guadiana (0-2)

Sanvicenteño-Hernando de Soto (2-0)

Grupo 3

Castuera-Valdivia (2-0)

Zarceño-Guareña (1-3)

Monterrubio-Almoharín (3-0)

Athletic Valle-Miajadas (5-1)

Quintana-Talarrubias (7-0)

Gimnástico Don Benito-Campanario (3-0)

Peleño-Hernán Cortés (2-0)

Grupo 4

Belenense-Zafra (1-2)

La Estrella-Solana (2-1)

Fuente de Cantos-Mérida Promesas (2-1)

Gran Maestre-Don Álvaro (4-1)

Oliva-San Serván (1-0)

Bienvenida-Torremejía (3-3)

Usagre-Aceuchal (2-0)

Segunda División Extremeña (Liga Blanu)

Grupo 1

Aceituna-Nuevo Plasencia (1-0)

Amanecer B-El Batán (0-2)

Valdefuentes-Jerte (2-2)

Ciudad de Plasencia B-Brocense (0-0)

Tiétar-Cañaveral (4-0)

Nuevo Cáceres-Las Hurdes (2-1)

Casar de Cáceres-Hervás (7-0)

Grupo 2

Valdehornillo-Palazuelo (1-0)

Esparragosa de Lares-Ilipense Zalamea (0-1)

Madroñera-San Bartolomé (1-4)

La Haba-Herrera (1-2)

Madrigalejo-Orellana (2-2)

Casas de Don Pedro-Fuenlabrada de los Montes (0-2)

Malpartida-Metelinense (0-5)

Grupo 3

Olivenza UD-La Albuera (3-0)

Obandina-Puebla de la Calzada B (1-0)

Don Bosco-Alburquerque (0-0)

Santa Quiteria-Hispanolusa (0-5)

San Francisco Olivenza-Valencia de Alcántara (1-0)

La Roca-Peña el Valle (1-0)

San Roque-Puerta Palmas (4-5)

Grupo 4

Higuera-Vadesa (1-2)

Campillo-Jerez B (4-0)

Monesterio-Juventud UVA (4-0)

Fregenal-Trujillanos (0-0)

Segureña-Santa Marta (1-3)

Alange-Fornacense (0-1)

Ribereña-Berlanga (3-0)

FÚTBOL SALA

Segunda División Femenina (Grupo 1)

Meigas-Colegio San José (3-0)

Segunda División B (Grupo 4)

Distribución Moral-Grupo López Bolaños (5-8)

Jerez-Cobisa (2-9)

Tercera División

Arroyo-Torrecillas (7-3)

Salvatierra-Casar de Cáceres (6-2)

Badajoz Energía-Cáceres Universidad (4-7) SUSPENDIDO a 2min final

Jarandilla-Navalmoral (2-5)

Burguillos-Ciudad de Almendralejo (5-5)

Rena-Talayuela (7-6)

Granja-Villagarcía (7-6)

Colegio San José-Castañar de Ibor (1-3)

BALONCESTO

División de Honor Baloncesto en Silla de Ruedas

MIDEBA Extremadura-Sureste Gran Canaria Santa Lucía (102-45)

Liga Femenina Challengue

Al-Qázeres Extremadura-Real Canoe (73-69)

Liga Femenina 2

Miralvalle-Isla Bonita (66-68)

Segunda FEB Masculina

Cultural Leonesa-Cáceres Patrimonio (94-102)

Tercera FEB Masculina

Bosco Mérida-Aljaraque (81-71)

Vitaly La Mar Badajoz-Sagrado Corazón Cáceres (85-73)

CBA Spain-San Antonio Cáceres (76-69)

Dos Hermanas-Moraleja (72-44)

VOLEYBOL

Superliga 2 Femenina

Extremadura Arroyo-Zalaeta Coruña (0-3)

Superliga 2 Masculina

Grupo Egido Pinto-Almendralejo Extremadura (3-1

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer