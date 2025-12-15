DEPORTES

Consulta Aquí los Resultados deportivos del fin de semana para los equipos extremeños

En Primera RFEF, doble derrota para Cacereño y Mérida. En Segunda doble empate para Extremadura y Coria. En Tercera: Victorias del Badajoz, Moralo y Llerenense, empates para Don Benito y Villanovense. Y en baloncesto derrotas de Al-Qázeres y Miralvalle y victoria del Cáceres.

RESULTADOS DEPORTIVOS DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL

División de Honor Juvenil

Unionistas-Diocesano (3-2)

La Cruz Villanovense-Badajoz (0-2)

Liga Nacional Juvenil

Diocesano B-San Roque (3-1)

Extremadura-Don Bosco (5-1)

Don Benito-Cacereño (0-1)

Hispanolusa-Santa Amalia (4-1)

Badajoz B-Zafra (3-1)

La Cruz Villanovense B-Villafranca (3-1)

Ciudad de Plasencia-Mérida (0-4)

Vedruna Cáceres-Flecha Negra (1-1)

Moralo-Fuente de Cantos (1-3)

Primera RFEF Femenina

Barcelona B-Cacereño Femenino (4-0)

Segunda RFEF Femenina (Grupo 2)

Málaga-Cacereño Atlético (4-1)

Las Rozas-SportExtremadura (0-1)

Tercera RFEF Femenina

San Miguel Plasencia-Cacereño Atlético B (1-2)

Villanovense-Féminas Don Benito (0-1)

Zafra-La Roca (1-12)

Mérida-Badajoz (1-0)

SportExtremadura B-Extremadura Femenino (0-4)

Primera RFEF Masculina

Cacereño-Zamora (0-2)

Talavera-Mérida (2-1)

Segunda RFEF Masculina

CD Minera-Extremadura (2-2)

Elche Ilicitano-Coria (1-1)

Tercera RFEF Masculina

Villafranca-Santa Amalia (1-2)

Montijo-Calamonte (0-2)

Badajoz-Jaraíz (2-1)

Diocesano-Azuaga (3-1)

Pueblonuevo-Puebla de la Calzada (2-0)

Cabeza del Buey-Villanovense (0-0)

Llerenense-Montehermoso (1-0)

Don Benito-Jerez (1-1)

Moralo-Gévora (2-1)

Primera División Extremeña (Liga Alma)

Grupo 1

Arroyo-Torrejoncillo (3-1)

Piornal-Chinato (1-5)

Malpartida-Talayuela (2-4)

Torreorgaz-Moralo B (3-0)

UP Plasencia-Cabezuela (2-0)

Moraleja-Ciudad de Plasencia (2-1)

Trujillo-Amanecer (2-0)

Grupo 2

Valverdeño-Valdelacalzada (0-0) SUSPENDIDO LLUVIAS

Lobón-Villar del Rey (2-0)

Valdebótoa-Barbaño (1-0)

Hernando de Soto-Talavera (1-1)

La Garrovilla-Badajoz B (2-1)

San Jorge-Cheles (2-2)

Sanvicenteño-Guadiana (1-3)

Grupo 3

Castuera-Monterrubio (2-0)

Gimnástico Don Benito-Miajadas (2-2)

Guareña-Hernán Cortés (0-3)

Athletic Valle-Almoharín (1-2)

Quintana-Valdivia (2-0)

Peleño-Talarrubias (2-0)

Zarceño-Campanario (0-1)

Grupo 4

Solana-San Serván (0-2)

La Estrella-Aceuchal (3-1)

Fuente de Cantos-Bienvenida (2-0)

Gran Maestre-Torremejía (0-0)

Belenense-Mérida Promesas (0-1)

Oliva-Zafra (1-1)

Usagre-Don Álvaro (0-0)

Segunda División Extremeña (Liga Blanu)

Grupo 1

Nuevo Cáceres-Ciudad de Plasencia B (3-0)

Amanecer B-Navaconcejo (8-0)

Aceituna-Las Hurdes (1-0)

Hervás-Jerte (1-2)

Valdefuentes-Brocense (1-0)

Nuevo Plasencia-El Batán (1-3)

Grupo 2

Valdehornillo-Orellana (3-0)

Madroñera-Madrigalejo (0-0)

La Haba-Fuenlabrada (2-2)

Casas de Don Pedro-Malpartida (5-0)

Herrera-Palazuelo (1-2)

Esparragosa-Metelinense (0-2)

Puebla de Alcocer-San Bartolomé (2-5)

Grupo 3

San Francisco de Olivenza-Peña el Valle (3-3)

Don Bosco-La Roca (1-1)

Olivenza UD-Hispanolusa (1-0)

Obandina-Alburquerque (1-0)

San Roque-Santa Quiteria (1-2)

Puebla de la Calzada B-La Albuera (4-2)

Villanueva del Fresno-Puerta Palmas (0-3)

Grupo 4

Vadesa-Monesterio (2-0)

Higuera-Segureña (2-1)

Juventud UVA-Fregenal (2-1)

Fornacense-Berlanga (3-2)

Campillo-Trujillanos (0-1)

Jerez B-Alange (2-2)

Santa Marta-Ribereña (0-2)

FÚTBOL SALA

Segunda División Femenina (Grupo 1)

San Pablo Eivís-Colegio San José (7-0)

Segunda División B (Grupo 4)

Villalba-Grupo López Bolaños (1-1)

Jerez-Tres Cantos (3-5)

Tercera División

Badajoz Energía-Ciudad de Almendralejo (10-5)

Rena-Castañar de Ibor (7-2)

Arroyo-Burguillos del Cerro (0-2)

Jarandilla-Talayuela (3-4) SUSPENDIDO

Villargacía-Casar de Cáceres (4-5)

Granja-Cáceres Universidad (3-4)

Salvatierra-Torrecillas (3-4)

Colegio San José-Navalmoral (2-1)

BALONCESTO

División de Honor Baloncesto Silla de Ruedas

REHATRANS Getafe-Mideba Extremadura (65-75)

Liga Femenina Challengue

Al-Qázeres Extremadura-Mallorca Palma (52-74)

Liga Femenina 2

Segle XXI-Miralvalle (69-55)

Segunda FEB Masculina

Coto Córdoba-Cáceres Patrimonio (62-87)

Tercera FEB Masculina

Moraleja-San Antonio Cáceres (79-86)

CBA Spain-Vitaly La Mar Badajoz (52-84)

Sagrado Corazón Cáceres-Bosco Mérida (115-91)

VOLEYBOL

Superliga Femenina 2

Torrejón-Extremadura Arroyo (3-1)

Superliga Masculina 2

Almendralejo Extremadura-Voleibol Rivas (3-0)

