DEPORTES

Consulta Aquí los Resultados deportivos del fin de semana para los equipos extremeños

En Primera RFEF, doble derrota para Cacereño y Mérida. En Segunda doble empate para Extremadura y Coria. En Tercera: Victorias del Badajoz, Moralo y Llerenense, empates para Don Benito y Villanovense. Y en baloncesto derrotas de Al-Qázeres y Miralvalle y victoria del Cáceres.

Redacción