Consulta Aquí los Resultados deportivos del fin de semana para los equipos extremeños

RESULTADOS DEPORTIVOS DEL FIN DE SEMANA
FÚTBOL
División de Honor Juvenil
Unionistas-Diocesano (3-2)
La Cruz Villanovense-Badajoz (0-2)
Liga Nacional Juvenil
Diocesano B-San Roque (3-1)
Extremadura-Don Bosco (5-1)
Don Benito-Cacereño (0-1)
Hispanolusa-Santa Amalia (4-1)
Badajoz B-Zafra (3-1)
La Cruz Villanovense B-Villafranca (3-1)
Ciudad de Plasencia-Mérida (0-4)
Vedruna Cáceres-Flecha Negra (1-1)
Moralo-Fuente de Cantos (1-3)
Primera RFEF Femenina
Barcelona B-Cacereño Femenino (4-0)
Segunda RFEF Femenina (Grupo 2)
Málaga-Cacereño Atlético (4-1)
Las Rozas-SportExtremadura (0-1)
Tercera RFEF Femenina
San Miguel Plasencia-Cacereño Atlético B (1-2)
Villanovense-Féminas Don Benito (0-1)
Zafra-La Roca (1-12)
Mérida-Badajoz (1-0)
SportExtremadura B-Extremadura Femenino (0-4)
Primera RFEF Masculina
Cacereño-Zamora (0-2)
Talavera-Mérida (2-1)
Segunda RFEF Masculina
CD Minera-Extremadura (2-2)
Elche Ilicitano-Coria (1-1)
Tercera RFEF Masculina
Villafranca-Santa Amalia (1-2)
Montijo-Calamonte (0-2)
Badajoz-Jaraíz (2-1)
Diocesano-Azuaga (3-1)
Pueblonuevo-Puebla de la Calzada (2-0)
Cabeza del Buey-Villanovense (0-0)
Llerenense-Montehermoso (1-0)
Don Benito-Jerez (1-1)
Moralo-Gévora (2-1)
Primera División Extremeña (Liga Alma)
Grupo 1
Arroyo-Torrejoncillo (3-1)
Piornal-Chinato (1-5)
Malpartida-Talayuela (2-4)
Torreorgaz-Moralo B (3-0)
UP Plasencia-Cabezuela (2-0)
Moraleja-Ciudad de Plasencia (2-1)
Trujillo-Amanecer (2-0)
Grupo 2
Valverdeño-Valdelacalzada (0-0) SUSPENDIDO LLUVIAS
Lobón-Villar del Rey (2-0)
Valdebótoa-Barbaño (1-0)
Hernando de Soto-Talavera (1-1)
La Garrovilla-Badajoz B (2-1)
San Jorge-Cheles (2-2)
Sanvicenteño-Guadiana (1-3)
Grupo 3
Castuera-Monterrubio (2-0)
Gimnástico Don Benito-Miajadas (2-2)
Guareña-Hernán Cortés (0-3)
Athletic Valle-Almoharín (1-2)
Quintana-Valdivia (2-0)
Peleño-Talarrubias (2-0)
Zarceño-Campanario (0-1)
Grupo 4
Solana-San Serván (0-2)
La Estrella-Aceuchal (3-1)
Fuente de Cantos-Bienvenida (2-0)
Gran Maestre-Torremejía (0-0)
Belenense-Mérida Promesas (0-1)
Oliva-Zafra (1-1)
Usagre-Don Álvaro (0-0)
Segunda División Extremeña (Liga Blanu)
Grupo 1
Nuevo Cáceres-Ciudad de Plasencia B (3-0)
Amanecer B-Navaconcejo (8-0)
Aceituna-Las Hurdes (1-0)
Hervás-Jerte (1-2)
Valdefuentes-Brocense (1-0)
Nuevo Plasencia-El Batán (1-3)
Grupo 2
Valdehornillo-Orellana (3-0)
Madroñera-Madrigalejo (0-0)
La Haba-Fuenlabrada (2-2)
Casas de Don Pedro-Malpartida (5-0)
Herrera-Palazuelo (1-2)
Esparragosa-Metelinense (0-2)
Puebla de Alcocer-San Bartolomé (2-5)
Grupo 3
San Francisco de Olivenza-Peña el Valle (3-3)
Don Bosco-La Roca (1-1)
Olivenza UD-Hispanolusa (1-0)
Obandina-Alburquerque (1-0)
San Roque-Santa Quiteria (1-2)
Puebla de la Calzada B-La Albuera (4-2)
Villanueva del Fresno-Puerta Palmas (0-3)
Grupo 4
Vadesa-Monesterio (2-0)
Higuera-Segureña (2-1)
Juventud UVA-Fregenal (2-1)
Fornacense-Berlanga (3-2)
Campillo-Trujillanos (0-1)
Jerez B-Alange (2-2)
Santa Marta-Ribereña (0-2)
FÚTBOL SALA
Segunda División Femenina (Grupo 1)
San Pablo Eivís-Colegio San José (7-0)
Segunda División B (Grupo 4)
Villalba-Grupo López Bolaños (1-1)
Jerez-Tres Cantos (3-5)
Tercera División
Badajoz Energía-Ciudad de Almendralejo (10-5)
Rena-Castañar de Ibor (7-2)
Arroyo-Burguillos del Cerro (0-2)
Jarandilla-Talayuela (3-4) SUSPENDIDO
Villargacía-Casar de Cáceres (4-5)
Granja-Cáceres Universidad (3-4)
Salvatierra-Torrecillas (3-4)
Colegio San José-Navalmoral (2-1)
BALONCESTO
División de Honor Baloncesto Silla de Ruedas
REHATRANS Getafe-Mideba Extremadura (65-75)
Liga Femenina Challengue
Al-Qázeres Extremadura-Mallorca Palma (52-74)
Liga Femenina 2
Segle XXI-Miralvalle (69-55)
Segunda FEB Masculina
Coto Córdoba-Cáceres Patrimonio (62-87)
Tercera FEB Masculina
Moraleja-San Antonio Cáceres (79-86)
CBA Spain-Vitaly La Mar Badajoz (52-84)
Sagrado Corazón Cáceres-Bosco Mérida (115-91)
VOLEYBOL
Superliga Femenina 2
Torrejón-Extremadura Arroyo (3-1)
Superliga Masculina 2
Almendralejo Extremadura-Voleibol Rivas (3-0)