Consulta Aquí los Resultados Deportivos del Fin de Semana de los equipos extremeños

En Primera victoria del Mérida y derrota del Cacereño; En Segunda derrota del Extremadura y victoria del Coria; En Tercera derrota de Jaraíz y Don Benito para apretar la parte alta de la tabla; En Femenino derrota del Cacereño en primera y en segunda empate del Sportextremadura y victoria del Cacereño Atlético; En Baloncesto victorias de Mideba, Al-Qázeres y Miralvalle y derrota del Cáceres Patrimonio

Redacción

Extremadura

La bota de un jugador de fútbol
Reuters

RESULTADOS DEPORTIVOS DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL

División de Honor Juvenil

Rayo Alcobendas-Badajoz (1-0)

Diocesano-Las Rozas (2-2)

Burgos-La Cruz Villanovense (1-0)

Liga Nacional Juvenil

Flecha Negra-Ciudad de Plasencia (2-2)

Cacereño-Hispanolusa (1-0)

Fuente de Cantos-Extremadura (0-0)

San Roque-Zafra (2-3)

Mérida-Badajoz B (2-1)

Vedruna Cáceres-La Cruz Villanovense B (3-3)

Moralo-Don Benito (4-1)

Don Bosco-Diocesano B (0-3)

Santa Amalia-Villafranca (1-4)

Primera RFEF Femenina

Real Oviedo-Cacereño Femenino (2-1)

Segunda RFEF Femenina (Grupo 2)

Sporting Club Huelva-SportExtremadura (0-0)

Getafe-Cacereño Atlético (1-3)

Tercera RFEF Femenina

San Miguel de Plasencia-Badajoz (0-1)

Villanovense-Cacereño Atlético B (2-0)

Extremadura Femenino-Féminas Don Benito (2-4)

Zafra-Mérida (3-4)

Primera RFEF Masculina

Mérida-Real Avilés (2-1)

Cacereño-Osasuna B (1-2)

Segunda RFEF Masculina

Extremadura-Almería B (2-4)

Coria-Las Palmas Atlético (1-0)

Tercera RFEF Masculina

Santa Amalia-Jerez (2-2)

Moralo-Puebla de la Calzada (1-1)

Diocesano-Calamonte (1-1)

Montijo-Jaraíz (1-0)

Pueblonuevo-Montehermoso (1-1)

Badajoz-Villanovense (1-0)

Azuaga-Don Benito (2-1)

Villafranca-Gévora (2-0)

Llerenense-Cabeza del Buey (1-2)

Primera División Extremeña (Liga Alma)

Grupo 1

Arroyo-Ciudad de Plasencia (1-1)

UP Plasencia-Chinato (0-1)

Malpartida-Moraleja (1-0)

Torreorgaz-Torrejoncillo (6-1)

Piornal-Amanecer (0-2)

Cabezuela-Moralo B (1-1)

Trujillo-Talayuela (2-1)

Grupo 2

Talavera-Barbaño (5-0)

Lobón-La Garrovilla (2-1)

Valdebótoa-Cheles (1-1)

Hernando de Soto-Guadiana (3-2)

San Jorge-Badajoz B (2-0)

Valverdeño-Villar del Rey (1-1)

Sanvicenteño-Valdelacalzada (1-2)

Grupo 3

Gimnástica Don Benito-Almoharín (2-2)

Guareña-Campanario (3-0)

Zarceño-Miajadas (2-0)

Hernán Cortés-Talarrubias (5-0)

Ahletic Valle-Castuera (1-2)

Quintana-Monterrubio (4-0)

Peleño-Valdivia (4-1)

Grupo 4

San Serván-Zafra (0-0)

Gran Maestre-Fuente de Cantos (2-1)

Belenense-Bienvenida (2-3)

La Estrella-Don Álvaro (2-1)

Oliva-Mérida Promesas (3-1)

Usagre-Torremejía (0-0)

Solana-Aceuchal (6-1)

Segunda División Extremeña (Liga Blanu)

Grupo 1

Amanecer B-Ciudad de Plasencia B (1-1)

El Batán-Las Hurdes (2-0)

Casar de Cáceres-Brocense (1-1)

Aceituna-Cañaveral (8-0)

Valdefuentes-Tiétar (3-1)

Hervás-Navaconcejo (1-2)

Nuevo Plasencia-Jerte (0-2)

Grupo 2

Madroñera-Casas de Don Pedro (1-0)

La Haba-Orellana (5-1)

Valdehornillo-Malpartida (5-0)

Ilipense Zalamea-San Bartolomé (1-2)

Puebla de Alcocer-Metelinense (0-5)

Esparragosa-Madrigalejo (2-2)

Herrera-Fuenlabrada (3-2)

Grupo 3

Olivenza UD-La Roca (0-4)

Obandina-Hispanolusa (0-1)

Valencia de Alcántara-Puerta Palmas (1-1)

Villanueva del Fresno-Peña el Valle (1-4)

Puebla de la Calzada B-Alburquerque (0-2)

San Francisco de Olivenza-Santa Quiteria (2-6)

San Roque-Don Bosco (2-1)

Grupo 4

Vadesa-Ribereña (0-4)

Higuera-Alange (2-1)

Jerez B-Fregenal (0-2)

Juventud UVA-Fornacense (2-1)

Segureña-Trujillanos (0-0)

Campillo-Monesterio (1-0)

Santa Marta-Berlanga (3-0)

FÚTBOL SALA

Segunda División Femenina (Grupo 1)

Colegio San José-Segosala (1-5)

Segunda División B (Grupo 4)

Grupo López Bolaños-Vivocuenca (9-1)

Distribución Moral-Jerez (8-1)

Tercera División

Torrecillas-Villagarcía (5-3)

Ciudad de Almendralejo-Granja (2-2)

Navalmoral-Rena (7-3)

Burguillos-Salvatierra (2-2)

Jarandilla-Colegio San José (3-4)

Cáceres Universidad-Casar de Cáceres (5-2)

Arroyo-Badajoz Energía (4-1)

Castañar de Ibor-Talayuela (1-4)

BALONCESTO

División de Honor Baloncesto Silla de Ruedas

Vistazul-Mideba Extremadura (48-76)

Liga Femenina Challengue

Bosonit-Al-Qázeres Extremadura (50-63)

Liga Femenina 2

Miralvalle-Spar Gran Canaria (77-71)

Segunda FEB Masculina

Cáceres Patrimonio-Morón (62-67)

Tercera FEB Masculina

Bosco Mérida-CBA Spain (83-60)

Vitaly La Mar Badajoz-San Antonio Cáceres (71-61)

Peñarroya-Moraleja (77-85)

Sagrado Corazón Cáceres-Baublock Gymnástica (88-74)

VOLEYBOL

Superliga Femenina 2

Extremadura Arroyo-Santa Cruz Cuesta Piedra (0-3)

Superliga Masculina 2

Voley Palma-Almendralejo Extremadura (3-2)
