Consulta Aquí los Resultados Deportivos del Fin de Semana de los equipos extremeños

RESULTADOS DEPORTIVOS DEL FIN DE SEMANA
FÚTBOL
División de Honor Juvenil
Rayo Alcobendas-Badajoz (1-0)
Diocesano-Las Rozas (2-2)
Burgos-La Cruz Villanovense (1-0)
Liga Nacional Juvenil
Flecha Negra-Ciudad de Plasencia (2-2)
Cacereño-Hispanolusa (1-0)
Fuente de Cantos-Extremadura (0-0)
San Roque-Zafra (2-3)
Mérida-Badajoz B (2-1)
Vedruna Cáceres-La Cruz Villanovense B (3-3)
Moralo-Don Benito (4-1)
Don Bosco-Diocesano B (0-3)
Santa Amalia-Villafranca (1-4)
Primera RFEF Femenina
Real Oviedo-Cacereño Femenino (2-1)
Segunda RFEF Femenina (Grupo 2)
Sporting Club Huelva-SportExtremadura (0-0)
Getafe-Cacereño Atlético (1-3)
Tercera RFEF Femenina
San Miguel de Plasencia-Badajoz (0-1)
Villanovense-Cacereño Atlético B (2-0)
Extremadura Femenino-Féminas Don Benito (2-4)
Zafra-Mérida (3-4)
Primera RFEF Masculina
Mérida-Real Avilés (2-1)
Cacereño-Osasuna B (1-2)
Segunda RFEF Masculina
Extremadura-Almería B (2-4)
Coria-Las Palmas Atlético (1-0)
Tercera RFEF Masculina
Santa Amalia-Jerez (2-2)
Moralo-Puebla de la Calzada (1-1)
Diocesano-Calamonte (1-1)
Montijo-Jaraíz (1-0)
Pueblonuevo-Montehermoso (1-1)
Badajoz-Villanovense (1-0)
Azuaga-Don Benito (2-1)
Villafranca-Gévora (2-0)
Llerenense-Cabeza del Buey (1-2)
Primera División Extremeña (Liga Alma)
Grupo 1
Arroyo-Ciudad de Plasencia (1-1)
UP Plasencia-Chinato (0-1)
Malpartida-Moraleja (1-0)
Torreorgaz-Torrejoncillo (6-1)
Piornal-Amanecer (0-2)
Cabezuela-Moralo B (1-1)
Trujillo-Talayuela (2-1)
Grupo 2
Talavera-Barbaño (5-0)
Lobón-La Garrovilla (2-1)
Valdebótoa-Cheles (1-1)
Hernando de Soto-Guadiana (3-2)
San Jorge-Badajoz B (2-0)
Valverdeño-Villar del Rey (1-1)
Sanvicenteño-Valdelacalzada (1-2)
Grupo 3
Gimnástica Don Benito-Almoharín (2-2)
Guareña-Campanario (3-0)
Zarceño-Miajadas (2-0)
Hernán Cortés-Talarrubias (5-0)
Ahletic Valle-Castuera (1-2)
Quintana-Monterrubio (4-0)
Peleño-Valdivia (4-1)
Grupo 4
San Serván-Zafra (0-0)
Gran Maestre-Fuente de Cantos (2-1)
Belenense-Bienvenida (2-3)
La Estrella-Don Álvaro (2-1)
Oliva-Mérida Promesas (3-1)
Usagre-Torremejía (0-0)
Solana-Aceuchal (6-1)
Segunda División Extremeña (Liga Blanu)
Grupo 1
Amanecer B-Ciudad de Plasencia B (1-1)
El Batán-Las Hurdes (2-0)
Casar de Cáceres-Brocense (1-1)
Aceituna-Cañaveral (8-0)
Valdefuentes-Tiétar (3-1)
Hervás-Navaconcejo (1-2)
Nuevo Plasencia-Jerte (0-2)
Grupo 2
Madroñera-Casas de Don Pedro (1-0)
La Haba-Orellana (5-1)
Valdehornillo-Malpartida (5-0)
Ilipense Zalamea-San Bartolomé (1-2)
Puebla de Alcocer-Metelinense (0-5)
Esparragosa-Madrigalejo (2-2)
Herrera-Fuenlabrada (3-2)
Grupo 3
Olivenza UD-La Roca (0-4)
Obandina-Hispanolusa (0-1)
Valencia de Alcántara-Puerta Palmas (1-1)
Villanueva del Fresno-Peña el Valle (1-4)
Puebla de la Calzada B-Alburquerque (0-2)
San Francisco de Olivenza-Santa Quiteria (2-6)
San Roque-Don Bosco (2-1)
Grupo 4
Vadesa-Ribereña (0-4)
Higuera-Alange (2-1)
Jerez B-Fregenal (0-2)
Juventud UVA-Fornacense (2-1)
Segureña-Trujillanos (0-0)
Campillo-Monesterio (1-0)
Santa Marta-Berlanga (3-0)
FÚTBOL SALA
Segunda División Femenina (Grupo 1)
Colegio San José-Segosala (1-5)
Segunda División B (Grupo 4)
Grupo López Bolaños-Vivocuenca (9-1)
Distribución Moral-Jerez (8-1)
Tercera División
Torrecillas-Villagarcía (5-3)
Ciudad de Almendralejo-Granja (2-2)
Navalmoral-Rena (7-3)
Burguillos-Salvatierra (2-2)
Jarandilla-Colegio San José (3-4)
Cáceres Universidad-Casar de Cáceres (5-2)
Arroyo-Badajoz Energía (4-1)
Castañar de Ibor-Talayuela (1-4)
BALONCESTO
División de Honor Baloncesto Silla de Ruedas
Vistazul-Mideba Extremadura (48-76)
Liga Femenina Challengue
Bosonit-Al-Qázeres Extremadura (50-63)
Liga Femenina 2
Miralvalle-Spar Gran Canaria (77-71)
Segunda FEB Masculina
Cáceres Patrimonio-Morón (62-67)
Tercera FEB Masculina
Bosco Mérida-CBA Spain (83-60)
Vitaly La Mar Badajoz-San Antonio Cáceres (71-61)
Peñarroya-Moraleja (77-85)
Sagrado Corazón Cáceres-Baublock Gymnástica (88-74)
VOLEYBOL
Superliga Femenina 2
Extremadura Arroyo-Santa Cruz Cuesta Piedra (0-3)
Superliga Masculina 2