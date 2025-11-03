DEPORTES

Consulta Aquí los Resultados Deportivos del Fin de Semana para los equipos extremeños

En Primera RFEF, victoria del Mérida y derrota del Cacereño. En Segunda: empataba el Extremadura y vencía el Coria. En Tercera: empates de Don Benito, Badajoz, Gévora y Diocesano. Victoria del Moralo y Llerenense. En Baloncesto: Ganan Al Qázeres y Cáceres, derrota de Miralvalle.

Redacción