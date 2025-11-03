Consulta Aquí los Resultados Deportivos del Fin de Semana para los equipos extremeños

RESULTADOS DEPORTIVOS DEL FIN DE SEMANA
FÚTBOL
División de Honor Juvenil
La Cruz Villanovense-Rayo Alcobendas (2-3)
Badajoz-Unión Adarve (0-1)
Sporting Hortaleza-Diocesano (3-0)
Liga Nacional Juvenil
Extremadura-Don Benito (2-1)
Ciudad de Plasencia-Vedruna Cáceres (3-0)
Hispanolusa-Moralo (2-1)
Diocesano B-Fuente de Cantos (1-2)
Badajoz B-Flecha Negra (2-2)
Villafranca-Cacereño (1-0)
Zafra-Don Bosco (2-1)
San Roque-Mérida (3-4)
La Cruz Villanovense B-Santa Amalia (5-1)
Primera RFEF Femenina
Cacereño Femenino-Tenerife B (1-1)
Segunda RFEF Femenina (Grupo 3)
Cacereño Atlético-Córdoba (0-1)
SportExtremadura-Unión Viera (5-1)
Tercera RFEF Femenina
San Miguel Plasencia-Extremadura Femenino (0-2)
Mérida-Villanovense (1-0)
Badajoz-SportExtremadura B (0-1)
La Roca-Féminas Don Benito (1-1)
Primera RFEF Masculina
Guadalajara-Mérida (0-2)
Ponferradina-Cacereño (2-0)
Segunda RFEF Masculina
Melilla-Extremadura (0-0)
Coria-Real Madrid C (2-1)
Tercera RFEF Masculina
Gévora-Azuaga (2-2)
Calamonte-Santa Amalia (1-2)
Puebla de la Calzada-Don Benito (1-1)
Jaraíz-Villafranca (4-1)
Montehermoso-Diocesano (1-1)
Villanovense-Moralo (0-1)
Cabeza del Buey-Montijo (1-0)
Llerenense-Pueblonuevo (2-0)
Jerez-Badajoz (0-0)
Copa de Extremadura (Dieciseisavos de Final)
Talavera-Almoharín (5-2)
Gimnástico Don Benito-Guareña (4-2)
Gran Maestre-Moraleja (2-0)
Malpartida-Solana (1-5)
Ciudad de Plasencia-Trujillanos (9-1)
Hernando de Soto-Valdebótoa (3-0)
Trujillo-Lobón (2-1)
Vadesa-Valverdeño (0-1)
La Estrella-Castuera (2-3)
San Jorge-Don Álvaro (4-2)
Peleño-Aceuchal (3-0)
Talayuela-San Serván (5-2)
Arroyo-Miajadas (4-0)
Quintana-Cheles (3-0)
Ilipense Zalamea-UP Plasencia (1-4)
Chinato-Zafra (1-1/3-4)
FÚTBOL SALA
Segunda División Femenina (Grupo 1)
Colegio San José-Gran Canaria (3-0)
Segunda División B (Grupo 4)
Villalba-Jerez (6-1)
Cobisa-Grupo López Bolaños (5-6)
Tercera División
Castañar de Ibor-Jarandilla (Suspendido/2-5)
Cáceres Universidad-Torrecillas (3-7)
Casar de Cáceres-Ciudad de Almendralejo (2-1)
Talayuela-Navalmoral (2-3)
Villagarcía-Burguillos (6-4)
Granja-Arroyo (5-4)
Rena-Colegio San José (5-3)
Salvatierra-Energía Badajoz (4-1)
BALONCESTO
División de Honor Baloncesto en Silla de Ruedas
Mideba Extremadura-Santa Cruz de Tenerife (73-52)
Liga Femenina Challengue
Al-Qázeres Extremadura-La Cordá de Paterna (75-69)
Liga Femenina 2
GEIEG Pacisa-Miralvalle (73-60)
Segunda FEB Masculina
Jaén-Cáceres Patrimonio (61-78)
Tercera FEB Masculina
Moraleja-Vitaly La Mar Badajoz (53-90)
CBA Spain-Baublock Gymnástica (68-90)
Alcalá-Sagrado Corazón Cáceres (71-67)
San Antonio Cáceres-Bosco Mérida (71-78)
VOLEYBOL
Superliga Femenina 2
Voleibol Astillero-Extremadura Arroyo (3-0)
Superliga Masculina 2
Almendralejo Extremadura-Parla Vóley (3-0)