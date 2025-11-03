DEPORTES

Consulta Aquí los Resultados Deportivos del Fin de Semana para los equipos extremeños

En Primera RFEF, victoria del Mérida y derrota del Cacereño. En Segunda: empataba el Extremadura y vencía el Coria. En Tercera: empates de Don Benito, Badajoz, Gévora y Diocesano. Victoria del Moralo y Llerenense. En Baloncesto: Ganan Al Qázeres y Cáceres, derrota de Miralvalle.

Redacción

Extremadura |

Pelota fútbol
Pelota fútbol | Getty

RESULTADOS DEPORTIVOS DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL

División de Honor Juvenil

La Cruz Villanovense-Rayo Alcobendas (2-3)

Badajoz-Unión Adarve (0-1)

Sporting Hortaleza-Diocesano (3-0)

Liga Nacional Juvenil

Extremadura-Don Benito (2-1)

Ciudad de Plasencia-Vedruna Cáceres (3-0)

Hispanolusa-Moralo (2-1)

Diocesano B-Fuente de Cantos (1-2)

Badajoz B-Flecha Negra (2-2)

Villafranca-Cacereño (1-0)

Zafra-Don Bosco (2-1)

San Roque-Mérida (3-4)

La Cruz Villanovense B-Santa Amalia (5-1)

Primera RFEF Femenina

Cacereño Femenino-Tenerife B (1-1)

Segunda RFEF Femenina (Grupo 3)

Cacereño Atlético-Córdoba (0-1)

SportExtremadura-Unión Viera (5-1)

Tercera RFEF Femenina

San Miguel Plasencia-Extremadura Femenino (0-2)

Mérida-Villanovense (1-0)

Badajoz-SportExtremadura B (0-1)

La Roca-Féminas Don Benito (1-1)

Primera RFEF Masculina

Guadalajara-Mérida (0-2)

Ponferradina-Cacereño (2-0)

Segunda RFEF Masculina

Melilla-Extremadura (0-0)

Coria-Real Madrid C (2-1)

Tercera RFEF Masculina

Gévora-Azuaga (2-2)

Calamonte-Santa Amalia (1-2)

Puebla de la Calzada-Don Benito (1-1)

Jaraíz-Villafranca (4-1)

Montehermoso-Diocesano (1-1)

Villanovense-Moralo (0-1)

Cabeza del Buey-Montijo (1-0)

Llerenense-Pueblonuevo (2-0)

Jerez-Badajoz (0-0)

Copa de Extremadura (Dieciseisavos de Final)

Talavera-Almoharín (5-2)

Gimnástico Don Benito-Guareña (4-2)

Gran Maestre-Moraleja (2-0)

Malpartida-Solana (1-5)

Ciudad de Plasencia-Trujillanos (9-1)

Hernando de Soto-Valdebótoa (3-0)

Trujillo-Lobón (2-1)

Vadesa-Valverdeño (0-1)

La Estrella-Castuera (2-3)

San Jorge-Don Álvaro (4-2)

Peleño-Aceuchal (3-0)

Talayuela-San Serván (5-2)

Arroyo-Miajadas (4-0)

Quintana-Cheles (3-0)

Ilipense Zalamea-UP Plasencia (1-4)

Chinato-Zafra (1-1/3-4)

FÚTBOL SALA

Segunda División Femenina (Grupo 1)

Colegio San José-Gran Canaria (3-0)

Segunda División B (Grupo 4)

Villalba-Jerez (6-1)

Cobisa-Grupo López Bolaños (5-6)

Tercera División

Castañar de Ibor-Jarandilla (Suspendido/2-5)

Cáceres Universidad-Torrecillas (3-7)

Casar de Cáceres-Ciudad de Almendralejo (2-1)

Talayuela-Navalmoral (2-3)

Villagarcía-Burguillos (6-4)

Granja-Arroyo (5-4)

Rena-Colegio San José (5-3)

Salvatierra-Energía Badajoz (4-1)

BALONCESTO

División de Honor Baloncesto en Silla de Ruedas

Mideba Extremadura-Santa Cruz de Tenerife (73-52)

Liga Femenina Challengue

Al-Qázeres Extremadura-La Cordá de Paterna (75-69)

Liga Femenina 2

GEIEG Pacisa-Miralvalle (73-60)

Segunda FEB Masculina

Jaén-Cáceres Patrimonio (61-78)

Tercera FEB Masculina

Moraleja-Vitaly La Mar Badajoz (53-90)

CBA Spain-Baublock Gymnástica (68-90)

Alcalá-Sagrado Corazón Cáceres (71-67)

San Antonio Cáceres-Bosco Mérida (71-78)

VOLEYBOL

Superliga Femenina 2

Voleibol Astillero-Extremadura Arroyo (3-0)

Superliga Masculina 2

Almendralejo Extremadura-Parla Vóley (3-0)

