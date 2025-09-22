DEPORTES

Consulta Aquí los Resultados Deportivos del Fin de Semana para los equipos extremeños

El Derby Regional de Almendralejo se lo llevó el cacereño frente al Mérida. En Segunda victoria del Extremadura y derrota del Coria, y en Tercera, triunfo del Villanovense y Llerenense, empates de Jerez y Montijo, mientras el Don Benito se llevaba los tres puntos de su visita al Badajoz.

Redacción

Extremadura |

Pelota fútbol
Pelota fútbol | Getty

RESULTATDOS DEPORTIVOS DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL

División de Honor Juvenil

Leganés-La Cruz Villanovense (2-1)

Las Rozas-Badajoz (3-0)

Diocesano-Getafe (0-1)

Liga Nacional Juvenil

Diocesano B-Hispanolusa (2-0)

Badajoz B-Ciudad de Plasencia (2-1)

Villafranca-Extremadura (3-2)

Zafra-Don Benito (3-2)

San Roque-Vedruna Cáceres (0-1)

Santa Amalia-Moralo (0-2)

Mérida-Fuente de Cantos (2-1)

Don Bosco-Flecha Negra (1-2)

La Cruz Villanovense B-Cacereño (0-1)

Primera RFEF Femenino

CD Alba-Cacereño Femenino (2-0)

Segunda RFEF Femenina (Grupo 2)

Cacereño Femenino Atlético-Femarguín (1-2)

Juan Grande-SportExtremadura (0-2)

Primera RFEF

Cacereño-Mérida (2-1)

Segunda RFEF

Extremadura-Yeclano (2-1)

Conquense-Coria (2-0)

Tercera RFEF

Jaraíz-Puebla de la Calzada (0-1)

Montehermoso-Calamonte (1-1)

Villanovense-Gévora (3-2)

Cabeza del Buey-Azuaga (1-1)

Llerenense-Santa Amalia (1-0)

Badajoz-Don Benito (0-1)

Pueblonuevo-Villafranca (1-3)

Montijo-Diocesano (1-1)

Jerez-Moralo (2-2)

Primera División Extremeña

Grupo 1

Torreorgaz-UP Plasencia (1-1)

Trujillo-Piornal (4-0)

Arroyo-Cabezuela (1-1)

Malpartida-Chinato (1-2)

Moraleja-Moralo B (3-0)

Ciudad de Plasencia-Amanecer (2-0)

Talayuela-Torrejoncillo (1-0)

Grupo 2

Valdebótoa-Hernando Soto (0-1)

Valverdeño-Sanvicenteño (1-3)

San Jorge-Talavera (0-2)

Lobón-Guadiana (0-2)

La Garrovilla-Barbaño (4-0)

Badajoz B-Valdelacalzada (1-1)

Villar del Rey-Cheles (2-0)

Grupo 3

Peleño-Guareña (0-1)

Gimnástico Don Benito-Zarceño (1-0)

Quintana-Hernán Cortés (1-0)

Athletic Valle-Campanario (2-3)

Castuera-Talarrubias (8-0)

Monterrubio-Miajadas (1-4)

Almoharín-Valdivia (2-1)

Grupo 4

Oliva-Solana (0-2)

Usagre-La Estrella (1-2)

Belenense-San Serván (0-0)

Gran Maestre-Aceuchal (0-1)

Fuente de Cantos-Zafra (0-2)

Bienvenida-Don Álvaro (1-3)

Torremejía-Mérida Promesas (1-4)

Segunda División Extremeña

Grupo 1

Casar de Cáceres-Nuevo Plasencia (1-2)

Amanecer B-Aceituna (2-1)

Valdefuentes-Hervás (2-1)

Nuevo Cáceres-El Batán (2-1)

Tiétar-Las Hurdes (1-2)

Ciudad de Plasencia B-Navaconcejo (0-2)

Brocense-Cañaveral (2-1)

Grupo 2

Esparragosa-Puebla de Alcocer (1-2)

Valdehornillo-Herrera (1-2)

Madroñera-Ilipense Zalamea (0-2)

Casas de Don Pedro-Palazuelo (2-3)

Malpartida-San Bartolomé (0-2)

Madrigalejo-Fuenlabrada (1-3)

Orellana-Metelinense (1-1)

Grupo 3

San Francisco de Olivenza-Villanueva del Fresno (2-1)

Olivenza UD-Puebla de la Calzada B (0-2)

San Roque-Valencia de Alcántara (5-4)

Don Bosco-La Albuera (1-0)

La Roca-Puerta Palmas (4-1)

Santa Quiteria-Alburquerque (1-1)

Hispanolusa-Peña el Valle (3-5)

Grupo 4

Fregenal-Ribereña (1-4)

Berlanga-Alange (1-3)

Fornacense-Monesterio (2-2)

Juventud UVA-Segureña (0-1)

Jerez B-Higuera (2-2)

Trujillanos-Vadesa (2-0)

Santa Marta-Campillo (7-0)

FÚTBOL SALA

Segunda División Femenina (Grupo 1)

San José-Meigas (2-3)

Segunda División B (Grupo 4)

Cobisa-Jerez (3-3)

Grupo López Bolaños-Distribución Moral (4-1)

Tercera División

Navalmoral-Jarandilla (0-8)

Ciudad de Almendralejo-Burguillos del Cerro (5-2)

Torrecillas-Arroyo (3-6)

Castañar de Ibor-Colegio San José (2-5)

Cáceres Universidad-Energía Badajoz (7-7)

Casar de Cáceres-Salvatierra (4-4)

Talayuela-Rena (3-4)

Villagarcía-Granja (2-2)

BALONCESTO

Copa de Extremadura Femenina (Final)

Al-Qázeres-Miralvalle (78-58)

