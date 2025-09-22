DEPORTES

Consulta Aquí los Resultados Deportivos del Fin de Semana para los equipos extremeños

El Derby Regional de Almendralejo se lo llevó el cacereño frente al Mérida. En Segunda victoria del Extremadura y derrota del Coria, y en Tercera, triunfo del Villanovense y Llerenense, empates de Jerez y Montijo, mientras el Don Benito se llevaba los tres puntos de su visita al Badajoz.

Redacción