Consulta Aquí los Resultados Deportivos del Fin de Semana para los equipos extremeños

Mérida y Cacereño caían en casa contra equipos gallegos, Extremadura y Coria sumaban de 3 en sus choques ante Jaén y Getafe B. En tercera, derrota del Badajoz, victorias para Don Benito, Azuaga, Villanovense y Jaraíz.

Redacción

Extremadura |

portera de fútbol
portera de fútbol | Sinc

RESULTADOS DEPORTIVOS DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL

División de Honor Juvenil

Badajoz-Atlético de Madrid (0-0)

Alcorcón-Diocesano (2-1)

La Cruz Villanovense-Unión Adarve (0-2)

Liga Nacional Juvenil

Diocesano B-La Cruz Villanovense B (1-1)

Hispanolusa-Badajoz B (4-4)

Ciudad de Plasencia-Villafranca (0-1)

Extremadura-Zafra (0-1)

Don Benito-San Roque (1-1)

Vedruna Cáceres-Santa Amalia (3-1)

Moralo-Mérida (0-1)

Fuente de Cantos-Don Bosco (3-1)

Flecha Negra-Cacereño (3-1)

Primera RFEF Femenino

Cacereño Femenino-Valencia Féminas (0-1)

Segunda RFEF Femenina (Grupo 2)

Sporting de Huelva-Cacereño Femenino Atlético (8-2)

Granada B-SportExtremadura (5-0)

Primera RFEF

Mérida-Celta Fortuna (2-4)

Cacereño-Arenteiro (0-2)

Segunda RFEF

Jaén-Extremadura (0-1)

Coria-Getafe B (3-0)

Tercera RFEF

Jaraíz-Jerez (2-0)

Puebla de la Calzada-Montehermoso (1-0)

Calamonte-Villanovense (0-1)

Gévora-Cabeza del Buey (1-0)

Villafranca-Montijo (2-1)

Diocesano-Moralo (4-4)

Don Benito-Pueblonuevo (6-1)

Azuaga-Llerenense (3-1)

Santa Amalia-Badajoz (1-0)

Primera División Extremeña

Grupo 1

Piornal-Torreorgaz (2-0)

Cabezuela-Trujillo (3-3)

Chinato-Arroyo (1-2)

Moralo B-Malpartida (0-1)

Amanecer-Moraleja (0-1)

Torrejoncillo-Ciudad de Plasencia (1-3)

UP Plasencia-Talayuela (2-0)

Grupo 2

Sanvicenteño-Valdebótoa (3-0)

Talavera-Valverdeño (4-0)

Guadiana-San Jorge (3-1)

Barbaño-Lobón (2-2)

Valdelacalzada-La Garrovilla (0-0)

Cheles-Badajoz B (2-0)

Hernando de Soto-Villar del Rey (1-2)

Grupo 3

Zarceño-Peleño (2-5)

Hernán Cortés-Gimnástico Don Benito (2-0)

Campanario-Quintana (0-0)

Talarrubias-Athletic Valle (1-0)

Miajadas-Castuera (0-0)

Valdivia-Monterrubio (1-1)

Guareña-Almoharín (1-3)

Grupo 4

La Estrella-Oliva (1-0)

San Serván-Usagre (3-1)

Aceuchal-Belenense (0-0)

Zafra-Gran Maestre (2-1)

Don Álvaro-Fuente de Cantos (1-1)

Mérida Promesas-Bienvenida (2-0)

Solana-Torremejía (1-1)

Segunda División Extremeña

Grupo 1

Hervás-Amanecer B (1-3)

Aceituna-Casar de Cáceres (3-4)

El Batán-Valdefuentes (2-0)

Jerte-Nuevo Cáceres (0-4)

Navaconcejo-Tiétar (2-1)

Cañaveral-Ciudad de Plasencia B (0-8)

Nuevo Plasencia-Brocense (1-0)

Grupo 2

Puebla de Alcocer-La Haba (1-2)

Herrera-Esparragosa (1-0)

Ilipense Zalamea-Valdehornillo (2-0)

Palazuelo-Madroñera (4-0)

San Bartolomé-Casas de Don Pedro (7-0)

Fuenlabrada-Malpartida (5-0)

Metelinense-Madrigalejo (3-0)

Grupo 3

Villanueva del Fresno-Obandina (1-0)

Puebla de la Calzada B-San Francisco de Olivenza (5-0)

Valencia de Alcántara-Olivenza UD (0-2)

La Albuera-San Roque (2-2)

Puerta Palmas-Don Bosco (0-3)

Alburquerque-La Roca (2-0)

Peña el Valle-Santa Quiteria (3-3)

FÚTBOL SALA

Segunda División B (Grupo 4)

Bargas-Grupo López Bolaños (1-2)

Jerez-Ciudad de Torrejón (3-4)

Tercera División

Burguillos del Cerro-Navalmoral (2-2)

Arroyo-Ciudad de Almendralejo (4-2)

Colegio San José-Torrecillas (2-3)

Badajoz Energía-Castañar de Ibor (3-4)

Salvatierra-Cáceres Universidad (5-5)

Rena-Casar de Cáceres (5-2)

Granja-Talayuela (3-1)

Jarandilla-Villagarcía (2-1)

Copa de Extremadura Femenina

Extremadura Fem-Fem. Cáceres Atlético B (2-1)

