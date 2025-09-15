Consulta Aquí los Resultados Deportivos del Fin de Semana para los equipos extremeños

RESULTADOS DEPORTIVOS DEL FIN DE SEMANA
FÚTBOL
División de Honor Juvenil
Badajoz-Atlético de Madrid (0-0)
Alcorcón-Diocesano (2-1)
La Cruz Villanovense-Unión Adarve (0-2)
Liga Nacional Juvenil
Diocesano B-La Cruz Villanovense B (1-1)
Hispanolusa-Badajoz B (4-4)
Ciudad de Plasencia-Villafranca (0-1)
Extremadura-Zafra (0-1)
Don Benito-San Roque (1-1)
Vedruna Cáceres-Santa Amalia (3-1)
Moralo-Mérida (0-1)
Fuente de Cantos-Don Bosco (3-1)
Flecha Negra-Cacereño (3-1)
Primera RFEF Femenino
Cacereño Femenino-Valencia Féminas (0-1)
Segunda RFEF Femenina (Grupo 2)
Sporting de Huelva-Cacereño Femenino Atlético (8-2)
Granada B-SportExtremadura (5-0)
Primera RFEF
Mérida-Celta Fortuna (2-4)
Cacereño-Arenteiro (0-2)
Segunda RFEF
Jaén-Extremadura (0-1)
Coria-Getafe B (3-0)
Tercera RFEF
Jaraíz-Jerez (2-0)
Puebla de la Calzada-Montehermoso (1-0)
Calamonte-Villanovense (0-1)
Gévora-Cabeza del Buey (1-0)
Villafranca-Montijo (2-1)
Diocesano-Moralo (4-4)
Don Benito-Pueblonuevo (6-1)
Azuaga-Llerenense (3-1)
Santa Amalia-Badajoz (1-0)
Primera División Extremeña
Grupo 1
Piornal-Torreorgaz (2-0)
Cabezuela-Trujillo (3-3)
Chinato-Arroyo (1-2)
Moralo B-Malpartida (0-1)
Amanecer-Moraleja (0-1)
Torrejoncillo-Ciudad de Plasencia (1-3)
UP Plasencia-Talayuela (2-0)
Grupo 2
Sanvicenteño-Valdebótoa (3-0)
Talavera-Valverdeño (4-0)
Guadiana-San Jorge (3-1)
Barbaño-Lobón (2-2)
Valdelacalzada-La Garrovilla (0-0)
Cheles-Badajoz B (2-0)
Hernando de Soto-Villar del Rey (1-2)
Grupo 3
Zarceño-Peleño (2-5)
Hernán Cortés-Gimnástico Don Benito (2-0)
Campanario-Quintana (0-0)
Talarrubias-Athletic Valle (1-0)
Miajadas-Castuera (0-0)
Valdivia-Monterrubio (1-1)
Guareña-Almoharín (1-3)
Grupo 4
La Estrella-Oliva (1-0)
San Serván-Usagre (3-1)
Aceuchal-Belenense (0-0)
Zafra-Gran Maestre (2-1)
Don Álvaro-Fuente de Cantos (1-1)
Mérida Promesas-Bienvenida (2-0)
Solana-Torremejía (1-1)
Segunda División Extremeña
Grupo 1
Hervás-Amanecer B (1-3)
Aceituna-Casar de Cáceres (3-4)
El Batán-Valdefuentes (2-0)
Jerte-Nuevo Cáceres (0-4)
Navaconcejo-Tiétar (2-1)
Cañaveral-Ciudad de Plasencia B (0-8)
Nuevo Plasencia-Brocense (1-0)
Grupo 2
Puebla de Alcocer-La Haba (1-2)
Herrera-Esparragosa (1-0)
Ilipense Zalamea-Valdehornillo (2-0)
Palazuelo-Madroñera (4-0)
San Bartolomé-Casas de Don Pedro (7-0)
Fuenlabrada-Malpartida (5-0)
Metelinense-Madrigalejo (3-0)
Grupo 3
Villanueva del Fresno-Obandina (1-0)
Puebla de la Calzada B-San Francisco de Olivenza (5-0)
Valencia de Alcántara-Olivenza UD (0-2)
La Albuera-San Roque (2-2)
Puerta Palmas-Don Bosco (0-3)
Alburquerque-La Roca (2-0)
Peña el Valle-Santa Quiteria (3-3)
FÚTBOL SALA
Segunda División B (Grupo 4)
Bargas-Grupo López Bolaños (1-2)
Jerez-Ciudad de Torrejón (3-4)
Tercera División
Burguillos del Cerro-Navalmoral (2-2)
Arroyo-Ciudad de Almendralejo (4-2)
Colegio San José-Torrecillas (2-3)
Badajoz Energía-Castañar de Ibor (3-4)
Salvatierra-Cáceres Universidad (5-5)
Rena-Casar de Cáceres (5-2)
Granja-Talayuela (3-1)
Jarandilla-Villagarcía (2-1)
Copa de Extremadura Femenina
Extremadura Fem-Fem. Cáceres Atlético B (2-1)