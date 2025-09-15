DEPORTES

Consulta Aquí los Resultados Deportivos del Fin de Semana para los equipos extremeños

Mérida y Cacereño caían en casa contra equipos gallegos, Extremadura y Coria sumaban de 3 en sus choques ante Jaén y Getafe B. En tercera, derrota del Badajoz, victorias para Don Benito, Azuaga, Villanovense y Jaraíz.

Redacción