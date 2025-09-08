Consulta Aquí los Resultados Deportivos del Fin de Semana para los equipos extremeños

RESULTADOS DEPORTIVOS DEL FIN DE SEMANA
FÚTBOL
Liga Nacional Juvenil
Badajoz B-Diocesano B (SUSPENDIDO BLOQUEO FICHAS BADAJOZ)
Villafranca-Hispanolusa (3-1)
Zafra-Ciudad de Plasencia (5-3)
San Roque-Academia Extremadura (1-2)
Santa Amalia-Don Benito (0-2)
Mérida-Vedruna Cáceres (3-0)
Don Bosco-Moralo (1-0)
La Cruz Villanovense B-Flecha Negra (2-1)
Cacereño-Fuente de Cantos (1-2)
Primera RFEF Femenino
SE AEM-Cacereño Femenino (0-0)
Segunda RFEF Femenina (Grupo 2)
Cacereño Femenino Atlético-Granada B (1-3)
SportExtremadura-Pozuelo de Alarcón (2-1)
Primera RFEF
Arenas Club-Cacereño (2-2)
Tenerife-Mérida (3-0)
Segunda RFEF
Extremadura-Atlético Malagueño (3-2)
Rayo Vallecano B-Coria (2-1)
Tercera RFEF
Montehermoso-Jaraíz (0-3)
Villanovense-Puebla de la Calzada (2-1)
Cabeza del Buey-Calamonte (2-2)
Llerenense-Gévora (3-0)
Pueblonuevo-Santa Amalia (0-2)
Montijo-Don Benito (2-0)
Moralo-Villafranca (1-1)
Badajoz-Azuaga (SUSPENDIDO BLOQUEO FICHAS BADAJOZ)
Jerez-Diocesano (0-0)
Copa de Extremadura (Previa)
Las Hurdes-Navaconcejo (3-3, (3-5 PENALTIS))
Madrigalejo-Herrera (4-4 (3-4 PENALTIS))
Hispanolusa-Santa Quiteria (3-5)
Berlanga-Ilipense Zalamea (1-3)
Valdehornillo-Trujillano (3-5)
Olivenza UD-Vadesa (1-2)
Fornacense-Campillo (2-1)
La Haba-Metelinense (lunes 8 de septiembre, 11:30h)