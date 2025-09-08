DEPORTES

Consulta Aquí los Resultados Deportivos del Fin de Semana para los equipos extremeños

El Badajoz no pudo competir por tener bloqueada la tramitación de licencias por parte de la FIFA. El Cacereño volvía a empatar a domicilio y el Mérida caía en Tenerife en Primera Federación. Empezó la competición en Segunda, tanto masculina como femenina, Tercera, Juveniles y previa de Copa de Extremadura

Redacción

Extremadura |

Pelota de fútbol
Pelota de fútbol | Getty images

RESULTADOS DEPORTIVOS DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL

Liga Nacional Juvenil

Badajoz B-Diocesano B (SUSPENDIDO BLOQUEO FICHAS BADAJOZ)

Villafranca-Hispanolusa (3-1)

Zafra-Ciudad de Plasencia (5-3)

San Roque-Academia Extremadura (1-2)

Santa Amalia-Don Benito (0-2)

Mérida-Vedruna Cáceres (3-0)

Don Bosco-Moralo (1-0)

La Cruz Villanovense B-Flecha Negra (2-1)

Cacereño-Fuente de Cantos (1-2)

Primera RFEF Femenino

SE AEM-Cacereño Femenino (0-0)

Segunda RFEF Femenina (Grupo 2)

Cacereño Femenino Atlético-Granada B (1-3)

SportExtremadura-Pozuelo de Alarcón (2-1)

Primera RFEF

Arenas Club-Cacereño (2-2)

Tenerife-Mérida (3-0)

Segunda RFEF

Extremadura-Atlético Malagueño (3-2)

Rayo Vallecano B-Coria (2-1)

Tercera RFEF

Montehermoso-Jaraíz (0-3)

Villanovense-Puebla de la Calzada (2-1)

Cabeza del Buey-Calamonte (2-2)

Llerenense-Gévora (3-0)

Pueblonuevo-Santa Amalia (0-2)

Montijo-Don Benito (2-0)

Moralo-Villafranca (1-1)

Badajoz-Azuaga (SUSPENDIDO BLOQUEO FICHAS BADAJOZ)

Jerez-Diocesano (0-0)

Copa de Extremadura (Previa)

Las Hurdes-Navaconcejo (3-3, (3-5 PENALTIS))

Madrigalejo-Herrera (4-4 (3-4 PENALTIS))

Hispanolusa-Santa Quiteria (3-5)

Berlanga-Ilipense Zalamea (1-3)

Valdehornillo-Trujillano (3-5)

Olivenza UD-Vadesa (1-2)

Fornacense-Campillo (2-1)

La Haba-Metelinense (lunes 8 de septiembre, 11:30h)

