Consulta Aquí los Resultados Deportivos del Fin de Semana para los equipos extremeños en la primera jornada del 2026

RESULTADOS DEPORTIVOS DEL FIN DE SEMANA
FÚTBOL
División de Honor Juvenil
Diocesano-Unión Adarve (1-1)
Leganés-Badajoz (2-0)
Hortaleza-La Cruz Villanovense (2-0)
Liga Nacional Juvenil
Ciudad de Plasencia-San Roque (2-1)
Vedruna Cáceres-Don Bosco (2-0)
Don Benito-Mérida (1-1)
Fuente de Cantos-Flecha Negra (3-3)
Extremadura-Santa Amalia (6-0)
Hispanolusa-Zafra (4-2)
Badajoz B-La Cruz Villanovense B (3-0)
Moralo-Cacereño (0-2)
Primera RFEF Masculina
Lugo-Mérida (1-0)
Cacereño-Celta Fortuna (2-3)
Segunda RFEF Masculina
Recreativo de Huelva-Extremadura (3-1)
Navalcarnero-Coria (1-1)
Tercera RFEF Masculina
Cabeza del Buey-Jaraíz (0-0)
Montijo-Azuaga (2-1)
Pueblonuevo-Gévora (1-1)
Badajoz-Calamonte (2-0)
Villanovense-Montehermoso (4-1)
Llerenense-Puebla de la Calzada (1-0)
Jerez-Villafranca (1-1)
Diocesano-Don Benito (0-1)
Moralo-Santa Amalia (2-0)
Copa de Extremadura (Semifinales)
Ciudad de Plasencia-UP Plasencia (3-4)
Quintana-Talayuela (1-0)
Segunda División Extremeña (Liga Blanu)
Grupo 1
Aceituna-El Batán (1-0)
Nuevo Cáceres-Cañaveral (9-0)
Nuevo Plasencia-Hervás (5-1)
Valdefuentes-Navaconcejo (2-2)
Tiétar-Ciudad de Plasencia B (3-1)
Amanecer B-Las Hurdes (3-2)
Casar de Cáceres-Jerte (3-0)
Grupo 2
Casas de Don Pedro-Orellana (2-1)
Madroñera-Metelinense (0-2)
La Haba-Palazuelo (5-5)
Malpartida-Madrigalejo (1-4)
Valdehornillo-Fuenlabrada (1-0)
Puebla de Alcocer-Ilipense Zalamea (1-4)
Esparragosa-San Bartolomé (0-2)
Grupo 3
San Roque-Peña el Valle (1-5)
Olivenza UD-Alburquerque (1-2)
Don Bosco-Hispanolusa (1-1)
Obandina-La Albuera (1-0)
San Francisco de Olivenza-Puerta Palmas (2-3)
La Roca-Santa Quiteria (2-1)
Villanueva del Fresno-Valencia de Alcántara (0-5)
Grupo 4
Trujillanos-Berlanga (3-0)
Monesterio-Jerez (3-0)
Fregenal-Fornacense (2-1)
Campillo-Jerez (4-2)
Ribereña-Juventud UVA (4-2)
Segureña-Vadesa (3-0)
Alange-Santa Marta (0-4)
BALONCESTO
Liga Femenina Challengue
Lima Horta Barcelona-Al-Qázeres Extremadura (51-57)
Segunda FEB Masculina
Cáceres Patrimonio-Baloncesto Toledo (95-96)