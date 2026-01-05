DEPORTES

Consulta Aquí los Resultados Deportivos del Fin de Semana para los equipos extremeños en la primera jornada del 2026

Doble derrota de Mérida y Cacereño en la jornada de Primera Federación. En Segunda, empate del Coria y derrota del Extremadura. En Tercera, empataba el Jaraíz, ganaban Badajoz, Villanovense, Moralo y Don Benito. La Final de la Copa de Extremadura la disputarán UP Plasencia y Quintana. En baloncesto, ganaba Al-Qázeres caía el Cáceres Patrimonio.

Redacción

Extremadura |

Pelota de fútbol
Pelota de fútbol | Getty images

RESULTADOS DEPORTIVOS DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL

División de Honor Juvenil

Diocesano-Unión Adarve (1-1)

Leganés-Badajoz (2-0)

Hortaleza-La Cruz Villanovense (2-0)

Liga Nacional Juvenil

Ciudad de Plasencia-San Roque (2-1)

Vedruna Cáceres-Don Bosco (2-0)

Don Benito-Mérida (1-1)

Fuente de Cantos-Flecha Negra (3-3)

Extremadura-Santa Amalia (6-0)

Hispanolusa-Zafra (4-2)

Badajoz B-La Cruz Villanovense B (3-0)

Moralo-Cacereño (0-2)

Primera RFEF Masculina

Lugo-Mérida (1-0)

Cacereño-Celta Fortuna (2-3)

Segunda RFEF Masculina

Recreativo de Huelva-Extremadura (3-1)

Navalcarnero-Coria (1-1)

Tercera RFEF Masculina

Cabeza del Buey-Jaraíz (0-0)

Montijo-Azuaga (2-1)

Pueblonuevo-Gévora (1-1)

Badajoz-Calamonte (2-0)

Villanovense-Montehermoso (4-1)

Llerenense-Puebla de la Calzada (1-0)

Jerez-Villafranca (1-1)

Diocesano-Don Benito (0-1)

Moralo-Santa Amalia (2-0)

Copa de Extremadura (Semifinales)

Ciudad de Plasencia-UP Plasencia (3-4)

Quintana-Talayuela (1-0)

Segunda División Extremeña (Liga Blanu)

Grupo 1

Aceituna-El Batán (1-0)

Nuevo Cáceres-Cañaveral (9-0)

Nuevo Plasencia-Hervás (5-1)

Valdefuentes-Navaconcejo (2-2)

Tiétar-Ciudad de Plasencia B (3-1)

Amanecer B-Las Hurdes (3-2)

Casar de Cáceres-Jerte (3-0)

Grupo 2

Casas de Don Pedro-Orellana (2-1)

Madroñera-Metelinense (0-2)

La Haba-Palazuelo (5-5)

Malpartida-Madrigalejo (1-4)

Valdehornillo-Fuenlabrada (1-0)

Puebla de Alcocer-Ilipense Zalamea (1-4)

Esparragosa-San Bartolomé (0-2)

Grupo 3

San Roque-Peña el Valle (1-5)

Olivenza UD-Alburquerque (1-2)

Don Bosco-Hispanolusa (1-1)

Obandina-La Albuera (1-0)

San Francisco de Olivenza-Puerta Palmas (2-3)

La Roca-Santa Quiteria (2-1)

Villanueva del Fresno-Valencia de Alcántara (0-5)

Grupo 4

Trujillanos-Berlanga (3-0)

Monesterio-Jerez (3-0)

Fregenal-Fornacense (2-1)

Campillo-Jerez (4-2)

Ribereña-Juventud UVA (4-2)

Segureña-Vadesa (3-0)

Alange-Santa Marta (0-4)

BALONCESTO

Liga Femenina Challengue

Lima Horta Barcelona-Al-Qázeres Extremadura (51-57)

Segunda FEB Masculina

Cáceres Patrimonio-Baloncesto Toledo (95-96)

