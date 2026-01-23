Consulta Aquí la Agenda Deportiva del Fin de Semana para los equipos extremeños

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
FÚTBOL
División de Honor Juvenil
La Cruz Villanovense-Leganés (sábado 24 de enero, 16h)
Badajoz-Las Rozas (sábado 24 de enero, 16h)
Liga Nacional Juvenil
Hispanolusa-Diocesano B (sábado 24 de enero, 16h)
Ciudad de Plasencia-Badajoz B (sábado 24 de enero, 16h)
Extremadura-Villafranca (sábado 24 de enero, 16h)
Don Benito-Zafra (sábado 24 de enero, 17h)
Vedruna Cáceres-San Roque (sábado 24 de enero, 16h)
Moralo-Santa Amalia (sábado 24 de enero, 18h)
Fuente de Cantos-Mérida (sábado 24 de enero, 16h)
Flecha Negra-Don Bosco (sábado 24 de enero, 16h)
Cacereño-La Cruz Villanovense B (sábado 24 de enero, 16h)
Primera RFEF Femenina
Cacereño Femenino-Osasuna (domingo 25 de enero, 12h)
Primera RFEF Masculina
Mérida-Pontevedra (viernes 23 de enero, 21:15h)
Ourense CF-Cacereño (domingo 25 de enero, 16h)
Segunda RFEF Masculina
Extremadura-Puente Genil (domingo 25 de enero, 17h)
Coria-Rayo Majadahonda (domingo 25 de enero, 17h)
Tercera RFEF Masculina
Jerez-Jaraíz (domingo 25 de enero, 12:30h)
Montehermoso-Puebla de la Calzada (domingo 25 de enero, 16:30h)
Villanovense-Calamonte (domingo 25 de enero, 12h)
Cabeza del Buey-Gévora (domingo 25 de enero, 12:30h)
Llerenense-Azuaga (domingo 25 de enero, 16:30h)
Badajoz-Santa Amalia (domingo 25 de enero, 12h)
Pueblonuevo-Don Benito (domingo 25 de enero, 12:30h)
Montijo-Villafranca (domingo 25 de enero, 12h)
Moralo-Diocesano (domingo 25 de enero, 17h)
Primera División Extremeña (Liga Alma)
Grupo 1
Torreorgaz-Piornal (domingo 25 de enero, 12:30h)
Trujillo-Cabezuela (domingo 25 de enero, 12:30h)
Arroyo-Chinato (domingo 25 de enero, 12h)
Malpartida-Moralo B (domingo 25 de enero, 12:30h)
Moraleja-Amanecer (domingo 25 de enero, 17h)
Ciudad de Plasencia-Torrejoncillo (domingo 25 de enero, 16:30h)
Talayuela-UP Plasencia (domingo 25 de enero, 16:30h)
Grupo 2
Valdebótoa-Sanvicenteño (domingo 25 de enero, 12:30h)
Valverdeño-Talavera (domingo 25 de enero, 16:30h)
San Jorge-Guadiana (domingo 25 de enero, 16:45h)
Lobón-Barbaño (domingo 25 de enero, 12:30h)
La Garrovilla-Valdelacalzada (domingo 25 de enero, 12h)
Badajoz B-Cheles (domingo 25 de enero, 16h)
Villar del Rey-Hernando de Soto (domingo 25 de enero, 12:30h)
Grupo 3
Peleño-Zarceño (domingo 25 de enero, 12h)
Gimnástico Don Benito-Hernán Cortés (domingo 25 de enero, 12h)
Quintana-Campanario (domingo 25 de enero, 16:30h)
Athletic Valle-Talarrubias (domingo 25 de enero, 17:15h)
Castuera-Miajadas (domingo 25 de enero, 12h)
Monterrubio-Valdivia (domingo 25 de enero, 16:30h)
Almoharín-Guareña (domingo 25 de enero, 12:30h)
Grupo 4
Oliva-La Estrella (domingo 25 de enero, 16:15h)
Usagre-San Serván (domingo 25 de enero, 16:45h)
Belenense-Aceuchal (domingo 25 de enero, 12:30h)
Gran Maestre-Zafra (domingo 25 de enero, 12:30h)
Fuente de Cantos-Don Álvaro (domingo 25 de enero, 12:30h)
Bienvenida-Mérida (domingo 25 de enero, 12:45h)
Torremejía-Solana (domingo 25 de enero, 12h)
Segunda División Extremeña (Liga Blanu)
Grupo 1
Casar de Cáceres-Aceituna (sábado 24 de enero, 16:30h)
Amanecer B-Hervás (domingo 25 de enero, 16h)
Valdefuentes-El Batán (domingo 25 de enero, 16:45h)
Nuevo Cáceres-Jerte (domingo 25 de enero, 17h)
Tiétar-Navaconcejo (domingo 25 de enero, 16h)
Ciudad de Plasencia B-Cañaveral (domingo 25 de enero, 12h)
Brocense-Nuevo Plasencia (domingo 25 de enero, 16:45h)
Grupo 2
La Haba-Puebla de Alcocer (domingo 25 de enero, 12:30h)
Esparragosa-Herrera (domingo 25 de enero, 16:30h)
Valdehornillo-Ilipense Zalamea (domingo 25 de enero, 16h)
Madroñera-Palazuelo (domingo 25 de enero, 12:30h)
Casas de Don Pedro-San Bartolomé (domingo 25 de enero, 12:30h)
Malpartida-Fuenlabrada (domingo 25 de enero, 16:30h)
Madrigalejo-Metelinense (domingo 25 de enero, 16h)
Grupo 3
Obandina-Villanueva del Fresno (domingo 25 de enero, 16h)
San Francisco de Olivenza-Puebla de la Calzada B (domingo 25 de enero, 16:45h)
Olivenza UD-Valencia de Alcántara (domingo 25 de enero, 12:30h)
San Roque-La Albuera (domingo 25 de enero, 17:15h)
Don Bosco-Puerta Palmas (domingo 25 de enero, 13h)
La Roca-Alburquerque (domingo 25 de enero, 17h)
Santa Quiteria-Peña el Valle (domingo 25 de enero, 16:30h)
Grupo 4
Ribereña-Fregenal (domingo 25 de enero, 12h)
Alange-Berlanga (domingo 25 de enero, 17h)
Monesterio-Fornacense (domingo 25 de enero, 12:30h)
Segureña-Juventud UVA (domingo 25 de enero, 17:15h)
Campillo-Santa Marta (domingo 25 de enero, 12:30h)
Higuera-Jerez B (domingo 25 de enero, 12:30h)
Vadesa-Trujillanos (domingo 25 de enero, 12h)
FÚTBOL SALA
Segunda División Femenina (Grupo 1)
Colegio San José-Estrela Futsal (sábado 24 de enero, 17:30h)
Segunda División B (Grupo 4)
Rivas-Jerez (sábado 24 de enero, 16:30h)
Grupo López Bolaños-Albacete (sábado 24 de enero, 17h)
Tercera División
Almendralejo-Navalmoral (sábado 24 de enero, 19:30h)
Torrecillas-Burguillos (domingo 25 de enero, 18h)
Castañar de Ibor-Arroyo (domingo 25 de enero, 12:15h)
Cáceres Universidad-Colegio San José (domingo 25 de enero, 12h)
Casar de Cáceres-Energía Badajoz (sábado 24 de enero, 18:30h)
Talayuela-Salvatierra (sábado 24 de enero, 18:30h)
Villagarcía-Rena (sábado 24 de enero, 19:15h)
Granja-Jarandilla (sábado 24 de enero, 17h)
BALONCESTO
División de Honor Baloncesto en Silla de Ruedas
MIDEBA Extremadura-Merarini Joventud (sábado 24 de enero, 16h)
Liga Femenina Challengue
Castelló-Al-Qázeres Extremadura (sábado 24 de enero, 19:30h)
Liga Femenina 2
Ciudad de Móstoles-Miralvalle (sábado 24 de enero, 18:45h)
Tercera FEB Masculina
Moraleja-San Fernando (sábado 24 de enero, 18h)
Vitaly La Mar Badajoz-Bosco Mérida (sábado 24 de enero, 19h)
Alcalá-CBA Spain (sábado 24 de enero, 20h)
San Antonio Cáceres-Baublock Gymnástica (domingo 25 de enero, 12h)
Huelva-Sagrado Corazón Cáceres (domingo 25 de enero, 12h)
VOLEYBOL
Superliga 2 Femenina
Torrelavega-Extremadura Arroyo (sábado 24 de enero, 18h)
Superliga 2 Masculina
Almendralejo Extremadura-Almería (sábado 24 de enero, 18h)
Almendralejo Extremadura-Xátiva (domingo 25 de enero, 13h)