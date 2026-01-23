Consulta Aquí la Agenda Deportiva del Fin de Semana para los equipos extremeños

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL

División de Honor Juvenil

La Cruz Villanovense-Leganés (sábado 24 de enero, 16h)

Badajoz-Las Rozas (sábado 24 de enero, 16h)

Liga Nacional Juvenil

Hispanolusa-Diocesano B (sábado 24 de enero, 16h)

Ciudad de Plasencia-Badajoz B (sábado 24 de enero, 16h)

Extremadura-Villafranca (sábado 24 de enero, 16h)

Don Benito-Zafra (sábado 24 de enero, 17h)

Vedruna Cáceres-San Roque (sábado 24 de enero, 16h)

Moralo-Santa Amalia (sábado 24 de enero, 18h)

Fuente de Cantos-Mérida (sábado 24 de enero, 16h)

Flecha Negra-Don Bosco (sábado 24 de enero, 16h)

Cacereño-La Cruz Villanovense B (sábado 24 de enero, 16h)

Primera RFEF Femenina

Cacereño Femenino-Osasuna (domingo 25 de enero, 12h)

Primera RFEF Masculina

Mérida-Pontevedra (viernes 23 de enero, 21:15h)

Ourense CF-Cacereño (domingo 25 de enero, 16h)

Segunda RFEF Masculina

Extremadura-Puente Genil (domingo 25 de enero, 17h)

Coria-Rayo Majadahonda (domingo 25 de enero, 17h)

Tercera RFEF Masculina

Jerez-Jaraíz (domingo 25 de enero, 12:30h)

Montehermoso-Puebla de la Calzada (domingo 25 de enero, 16:30h)

Villanovense-Calamonte (domingo 25 de enero, 12h)

Cabeza del Buey-Gévora (domingo 25 de enero, 12:30h)

Llerenense-Azuaga (domingo 25 de enero, 16:30h)

Badajoz-Santa Amalia (domingo 25 de enero, 12h)

Pueblonuevo-Don Benito (domingo 25 de enero, 12:30h)

Montijo-Villafranca (domingo 25 de enero, 12h)

Moralo-Diocesano (domingo 25 de enero, 17h)

Primera División Extremeña (Liga Alma)

Grupo 1

Torreorgaz-Piornal (domingo 25 de enero, 12:30h)

Trujillo-Cabezuela (domingo 25 de enero, 12:30h)

Arroyo-Chinato (domingo 25 de enero, 12h)

Malpartida-Moralo B (domingo 25 de enero, 12:30h)

Moraleja-Amanecer (domingo 25 de enero, 17h)

Ciudad de Plasencia-Torrejoncillo (domingo 25 de enero, 16:30h)

Talayuela-UP Plasencia (domingo 25 de enero, 16:30h)

Grupo 2

Valdebótoa-Sanvicenteño (domingo 25 de enero, 12:30h)

Valverdeño-Talavera (domingo 25 de enero, 16:30h)

San Jorge-Guadiana (domingo 25 de enero, 16:45h)

Lobón-Barbaño (domingo 25 de enero, 12:30h)

La Garrovilla-Valdelacalzada (domingo 25 de enero, 12h)

Badajoz B-Cheles (domingo 25 de enero, 16h)

Villar del Rey-Hernando de Soto (domingo 25 de enero, 12:30h)

Grupo 3

Peleño-Zarceño (domingo 25 de enero, 12h)

Gimnástico Don Benito-Hernán Cortés (domingo 25 de enero, 12h)

Quintana-Campanario (domingo 25 de enero, 16:30h)

Athletic Valle-Talarrubias (domingo 25 de enero, 17:15h)

Castuera-Miajadas (domingo 25 de enero, 12h)

Monterrubio-Valdivia (domingo 25 de enero, 16:30h)

Almoharín-Guareña (domingo 25 de enero, 12:30h)

Grupo 4

Oliva-La Estrella (domingo 25 de enero, 16:15h)

Usagre-San Serván (domingo 25 de enero, 16:45h)

Belenense-Aceuchal (domingo 25 de enero, 12:30h)

Gran Maestre-Zafra (domingo 25 de enero, 12:30h)

Fuente de Cantos-Don Álvaro (domingo 25 de enero, 12:30h)

Bienvenida-Mérida (domingo 25 de enero, 12:45h)

Torremejía-Solana (domingo 25 de enero, 12h)

Segunda División Extremeña (Liga Blanu)

Grupo 1

Casar de Cáceres-Aceituna (sábado 24 de enero, 16:30h)

Amanecer B-Hervás (domingo 25 de enero, 16h)

Valdefuentes-El Batán (domingo 25 de enero, 16:45h)

Nuevo Cáceres-Jerte (domingo 25 de enero, 17h)

Tiétar-Navaconcejo (domingo 25 de enero, 16h)

Ciudad de Plasencia B-Cañaveral (domingo 25 de enero, 12h)

Brocense-Nuevo Plasencia (domingo 25 de enero, 16:45h)

Grupo 2

La Haba-Puebla de Alcocer (domingo 25 de enero, 12:30h)

Esparragosa-Herrera (domingo 25 de enero, 16:30h)

Valdehornillo-Ilipense Zalamea (domingo 25 de enero, 16h)

Madroñera-Palazuelo (domingo 25 de enero, 12:30h)

Casas de Don Pedro-San Bartolomé (domingo 25 de enero, 12:30h)

Malpartida-Fuenlabrada (domingo 25 de enero, 16:30h)

Madrigalejo-Metelinense (domingo 25 de enero, 16h)

Grupo 3

Obandina-Villanueva del Fresno (domingo 25 de enero, 16h)

San Francisco de Olivenza-Puebla de la Calzada B (domingo 25 de enero, 16:45h)

Olivenza UD-Valencia de Alcántara (domingo 25 de enero, 12:30h)

San Roque-La Albuera (domingo 25 de enero, 17:15h)

Don Bosco-Puerta Palmas (domingo 25 de enero, 13h)

La Roca-Alburquerque (domingo 25 de enero, 17h)

Santa Quiteria-Peña el Valle (domingo 25 de enero, 16:30h)

Grupo 4

Ribereña-Fregenal (domingo 25 de enero, 12h)

Alange-Berlanga (domingo 25 de enero, 17h)

Monesterio-Fornacense (domingo 25 de enero, 12:30h)

Segureña-Juventud UVA (domingo 25 de enero, 17:15h)

Campillo-Santa Marta (domingo 25 de enero, 12:30h)

Higuera-Jerez B (domingo 25 de enero, 12:30h)

Vadesa-Trujillanos (domingo 25 de enero, 12h)

FÚTBOL SALA

Segunda División Femenina (Grupo 1)

Colegio San José-Estrela Futsal (sábado 24 de enero, 17:30h)

Segunda División B (Grupo 4)

Rivas-Jerez (sábado 24 de enero, 16:30h)

Grupo López Bolaños-Albacete (sábado 24 de enero, 17h)

Tercera División

Almendralejo-Navalmoral (sábado 24 de enero, 19:30h)

Torrecillas-Burguillos (domingo 25 de enero, 18h)

Castañar de Ibor-Arroyo (domingo 25 de enero, 12:15h)

Cáceres Universidad-Colegio San José (domingo 25 de enero, 12h)

Casar de Cáceres-Energía Badajoz (sábado 24 de enero, 18:30h)

Talayuela-Salvatierra (sábado 24 de enero, 18:30h)

Villagarcía-Rena (sábado 24 de enero, 19:15h)

Granja-Jarandilla (sábado 24 de enero, 17h)

BALONCESTO

División de Honor Baloncesto en Silla de Ruedas

MIDEBA Extremadura-Merarini Joventud (sábado 24 de enero, 16h)

Liga Femenina Challengue

Castelló-Al-Qázeres Extremadura (sábado 24 de enero, 19:30h)

Liga Femenina 2

Ciudad de Móstoles-Miralvalle (sábado 24 de enero, 18:45h)

Tercera FEB Masculina

Moraleja-San Fernando (sábado 24 de enero, 18h)

Vitaly La Mar Badajoz-Bosco Mérida (sábado 24 de enero, 19h)

Alcalá-CBA Spain (sábado 24 de enero, 20h)

San Antonio Cáceres-Baublock Gymnástica (domingo 25 de enero, 12h)

Huelva-Sagrado Corazón Cáceres (domingo 25 de enero, 12h)

VOLEYBOL

Superliga 2 Femenina

Torrelavega-Extremadura Arroyo (sábado 24 de enero, 18h)

Superliga 2 Masculina

Almendralejo Extremadura-Almería (sábado 24 de enero, 18h)

Almendralejo Extremadura-Xátiva (domingo 25 de enero, 13h)