Consulta Aquí la Agenda Deportiva del Fin de Semana para los equipos extremeños

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
FÚTBOL
Liga Nacional Juvenil
La Cruz Villanovense B-Diocesano B (sábado 17 de enero, 16h)
Badajoz B-Hispanolusa (sábado 17 de enero, 16h)
Villafranca-Ciudad de Plasencia (sábado 17 de enero, 16h)
Zafra-Extremadura (sábado 17 de enero, 17h)
San Roque-Don Benito (domingo 18 de enero, 10h)
Santa Amalia-Vedruna Cáceres (sábado 17 de enero, 17h)
Mérida-Moralo (sábado 17 de enero, 16h)
Don Bosco-Fuente de Cantos (domingo 18 de enero, 10:30h)
Cacereño-Flecha Negra (sábado 17 de enero, 16h)
Primera RFEF Femenina
Valencia Féminas-Cacereño Femenino (domingo 18 de enero, 12h)
Segunda RFEF Femenina (Grupo 3)
Guiniguada Apolinario-Cacereño Atlético (domingo 18 de enero, 11h)
SportExtremadura-Femarguín Gran Canaria (domingo 18 de enero, 11h)
Tercera RFEF Femenina
San Miguel Plasencia-SportExtremadura B (domingo 18 de enero, 16h)
Zafra-Féminas Don Benito (domingo 18 de enero, 17h)
Badajoz-Cáceres Atlético B (domingo 18 de enero, 16h)
La Roca-Extremadura Femenino (domingo 18 de enero, 12h)
Primera RFEF Masculina
Cacereño-Arenas Club Getxo (domingo 18 de enero, 16h)
Real Madrid Castilla-Mérida (domingo 18 de enero, 18:15h)
Segunda RFEF Masculina
Atlético Malagueño-Extremadura (sábado 17 de enero, 17h)
Fuenlabrada-Coria (sábado 17 de enero, 18:30h)
Tercera RFEF Masculina
Jaraíz-Montehermoso (domingo 18 de enero, 16:30h)
Puebla de la Calzada-Villanovense (domingo 18 de enero, 12:30h)
Calamonte-Cabeza del Buey (domingo 18 de enero, 12h)
Gévora-Llerenense (domingo 18 de enero, 17h)
Azuaga-Badajoz (domingo 18 de enero, 12:15h)
Santa Amalia-Pueblonuevo (domingo 18 de enero, 17h)
Don Benito-Montijo (domingo 18 de enero, 12h)
Villafranca-Moralo (domingo 18 de enero, 12h)
Diocesano-Jerez (domingo 18 de enero, 12h)
Primera División Extremeña (Liga Alma)
Grupo 1
Ciudad de Plasencia-Talayuela (domingo 18 de enero, 12h)
Moraleja-Torrejoncillo (domingo 18 de enero, 17h)
Malpartida-Amanecer (domingo 18 de enero, 16:15h)
Arroyo-Moralo B (domingo 18 de enero, 12h)
Trujillo-Chinato (domingo 18 de enero, 12:30h)
Torreorgaz-Cabezuela (domingo 18 de enero, 12:30h)
Piornal-UP Plasencia (sábado 17 de enero, 16h)
Grupo 2
Badajoz B-Villar del Rey (domingo 18 de enero, 16:30h)
La Garrovilla-Cheles (domingo 18 de enero, 16:30h)
Lobón-Valdelacalzada (domingo 18 de enero, 12:30h)
San Jorge-Barbaño (domingo 18 de enero, 16:15h)
Valverdeño-Guadiana (domingo 18 de enero, 16:30h)
Valdebótoa-Talavera (domingo 18 de enero, 12:30h)
Sanvicenteño-Hernando de Soto (domingo 18 de enero, 17h)
Grupo 3
Monterrubio-Almoharín (domingo 18 de enero, 16:30h)
Castuera-Valdivia (domingo 18 de enero, 12h)
Athletic Valle-Miajadas (domingo 18 de enero, 16:30h)
Quintana-Talarrubias (domingo 18 de enero, 16:30h)
Gimnástico Don Benito-Campanario (domingo 18 de enero, 17h)
Peleño-Hernán Cortés (domingo 18 de enero, 18:30h)
Zarceño-Guareña (domingo 18 de enero, 12h)
Grupo 4
Bienvenida-Torremejía (domingo 18 de enero, 13h)
Fuente de Cantos-Mérida Promesas (domingo 18 de enero, 12:30h)
Gran Maestre-Don Álvaro (domingo 18 de enero, 12:30h)
Belenense-Zafra (domingo 18 de enero, 12h)
Usagre-Aceuchal (domingo 18 de enero, 16:30h)
Oliva-San Serván (domingo 18 de enero, 12:30h)
La Estrella-Solana (domingo 18 de enero, 12h)
Segunda División Extremeña (Liga Blanu)
Grupo 1
Ciudad de Plasencia B-Brocense (domingo 18 de enero, 16h)
Tiétar-Cañaveral (domingo 18 de enero, 16h)
Nuevo Cáceres-Las Hurdes (domingo 18 de enero, 16h)
Valdefuentes-Jerte (domingo 18 de enero, 13h)
Amanecer B-El Batán (domingo 18 de enero, 12h)
Casar de Cáceres-Hervás (domingo 18 de enero, 16:30h)
Aceituna-Nuevo Plasencia (sábado 17 de enero, 17h)
Grupo 2
Madrigalejo-Orellana (domingo 18 de enero, 16h)
Malpartida-Metelinense (domingo 18 de enero, 16:30h)
Casas de Don Pedro-Fuenlabrada de los Montes (domingo 18 de enero, 16h)
Madroñera-San Bartolomé (domingo 18 de enero, 12:30h)
Valdehornillo-Palazuelo (domingo 18 de enero, 12h)
Esparragosa de Lares-Ilipense Zalamea (domingo 18 de enero, 12h)
La Haba-Herrera (domingo 18 de enero, 12:30h)
Grupo 3
Santa Quiteria-Hispanolusa (domingo 18 de enero, 16:30h)
La Roca-Peña el Valle (domingo 18 de enero, 17h)
Don Bosco-Alburquerque (domingo 18 de enero, 13h)
San Roque-Puerta Palmas (domingo 18 de enero, 18h)
Olivenza UD-La Albuera (domingo 18 de enero, 12h)
San Francisco Olivenza-Valencia de Alcántara (domingo 18 de enero, 16:45h)
Obandina-Puebla de la Calzada B (domingo 18 de enero, 12h)
Grupo 4
Higuera-Vadesa (domingo 18 de enero, 12:30h)
Campillo-Jerez B (domingo 18 de enero, 12:30h)
Segureña-Santa Marta (domingo 18 de enero, 16:30h)
Monesterio-Juventud UVA (domingo 18 de enero, 12:30h)
Alange-Fornacense (domingo 18 de enero, 17h)
Ribereña-Berlanga (domingo 18 de enero, 17:15h)
Fregenal-Trujillanos (domingo 18 de enero, 12:30h)
FÚTBOL SALA
Segunda División Femenina (Grupo 1)
Meigas-Colegio San José (sábado 17 de enero, 18:30h)
Segunda División B (Grupo 4)
Jerez-Cobisa (sábado 17 de enero, 18h)
Distribución Moral-Grupo López Bolaños (sábado 17 de enero, 16h)
Tercera División
Jarandilla-Navalmoral (sábado 17 de enero, 18h)
Burguillos-Ciudad de Almendralejo (sábado 17 de enero, 18h)
Arroyo-Torrecillas (sábado 17 de enero, 16:15h)
Colegio San José-Castañar de Ibor (domingo 18 de enero, 12:15h)
Badajoz Energía-Cáceres Universidad (sábado 17 de enero, 17h)
Salvatierra-Casar de Cáceres (sábado 17 de enero, 16:30h)
Rena-Talayuela (sábado 17 de enero, 18h)
Granja-Villagarcía (sábado 17 de enero, 19h)
BALONCESTO
División de Honor Baloncesto en Silla de Ruedas
MIDEBA Extremadura-Sureste Gran Canaria Santa Lucía (sábado 17 de enero, 18:30h)
Liga Femenina Challengue
Al-Qázeres Extremadura-Real Canoe (sábado 17 de enero, 18h)
Liga Femenina 2
Miralvalle-Isla Bonita (sábado 17 de enero, 20:30h)
Segunda FEB Masculina
Cultural Leonesa-Cáceres Patrimonio (domingo 18 de enero, 18:30h)
Tercera FEB Masculina
Bosco Mérida-Aljaraque (sábado 17 de enero, 18h)
Vitaly La Mar Badajoz-Sagrado Corazón Cáceres (sábado 17 de enero, 19h)
CBA Spain-San Antonio Cáceres (sábado 17 de enero, 19h)
Dos Hermanas-Moraleja (domingo 18 de enero, 12:30h)
VOLEYBOL
Superliga 2 Femenina
Extremadura Arroyo-Zalaeta Coruña (sábado 17 de enero, 19h)
Superliga 2 Masculina
Grupo Egido Pinto-Almendralejo Extremadura (sábado 17 de enero, 19:30h)