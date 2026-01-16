DEPORTES

Consulta Aquí la Agenda Deportiva del Fin de Semana para los equipos extremeños

En Primera RFEF, el Cacereño recibe al Arenas de Getxo y el Mérida jugará en cancha del Real Madrid Castilla. En Segunda, el Extremadura viaja a Málaga y el Coria a Fuenlabrada. En Tercera: Don Benito-Montijo, Puebla-Villanovense, Azuaga-Badajoz y Jaraíz-Montehermoso entre otros. Y en Baloncesto Al-Qázeres. Real Canoe, Miralvalle-Isla Bonita y Cultural Leonesa-Cáceres Patrimonio.

Redacción

Extremadura |

Pelota fútbol
Pelota fútbol | Getty

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL

Liga Nacional Juvenil

La Cruz Villanovense B-Diocesano B (sábado 17 de enero, 16h)

Badajoz B-Hispanolusa (sábado 17 de enero, 16h)

Villafranca-Ciudad de Plasencia (sábado 17 de enero, 16h)

Zafra-Extremadura (sábado 17 de enero, 17h)

San Roque-Don Benito (domingo 18 de enero, 10h)

Santa Amalia-Vedruna Cáceres (sábado 17 de enero, 17h)

Mérida-Moralo (sábado 17 de enero, 16h)

Don Bosco-Fuente de Cantos (domingo 18 de enero, 10:30h)

Cacereño-Flecha Negra (sábado 17 de enero, 16h)

Primera RFEF Femenina

Valencia Féminas-Cacereño Femenino (domingo 18 de enero, 12h)

Segunda RFEF Femenina (Grupo 3)

Guiniguada Apolinario-Cacereño Atlético (domingo 18 de enero, 11h)

SportExtremadura-Femarguín Gran Canaria (domingo 18 de enero, 11h)

Tercera RFEF Femenina

San Miguel Plasencia-SportExtremadura B (domingo 18 de enero, 16h)

Zafra-Féminas Don Benito (domingo 18 de enero, 17h)

Badajoz-Cáceres Atlético B (domingo 18 de enero, 16h)

La Roca-Extremadura Femenino (domingo 18 de enero, 12h)

Primera RFEF Masculina

Cacereño-Arenas Club Getxo (domingo 18 de enero, 16h)

Real Madrid Castilla-Mérida (domingo 18 de enero, 18:15h)

Segunda RFEF Masculina

Atlético Malagueño-Extremadura (sábado 17 de enero, 17h)

Fuenlabrada-Coria (sábado 17 de enero, 18:30h)

Tercera RFEF Masculina

Jaraíz-Montehermoso (domingo 18 de enero, 16:30h)

Puebla de la Calzada-Villanovense (domingo 18 de enero, 12:30h)

Calamonte-Cabeza del Buey (domingo 18 de enero, 12h)

Gévora-Llerenense (domingo 18 de enero, 17h)

Azuaga-Badajoz (domingo 18 de enero, 12:15h)

Santa Amalia-Pueblonuevo (domingo 18 de enero, 17h)

Don Benito-Montijo (domingo 18 de enero, 12h)

Villafranca-Moralo (domingo 18 de enero, 12h)

Diocesano-Jerez (domingo 18 de enero, 12h)

Primera División Extremeña (Liga Alma)

Grupo 1

Ciudad de Plasencia-Talayuela (domingo 18 de enero, 12h)

Moraleja-Torrejoncillo (domingo 18 de enero, 17h)

Malpartida-Amanecer (domingo 18 de enero, 16:15h)

Arroyo-Moralo B (domingo 18 de enero, 12h)

Trujillo-Chinato (domingo 18 de enero, 12:30h)

Torreorgaz-Cabezuela (domingo 18 de enero, 12:30h)

Piornal-UP Plasencia (sábado 17 de enero, 16h)

Grupo 2

Badajoz B-Villar del Rey (domingo 18 de enero, 16:30h)

La Garrovilla-Cheles (domingo 18 de enero, 16:30h)

Lobón-Valdelacalzada (domingo 18 de enero, 12:30h)

San Jorge-Barbaño (domingo 18 de enero, 16:15h)

Valverdeño-Guadiana (domingo 18 de enero, 16:30h)

Valdebótoa-Talavera (domingo 18 de enero, 12:30h)

Sanvicenteño-Hernando de Soto (domingo 18 de enero, 17h)

Grupo 3

Monterrubio-Almoharín (domingo 18 de enero, 16:30h)

Castuera-Valdivia (domingo 18 de enero, 12h)

Athletic Valle-Miajadas (domingo 18 de enero, 16:30h)

Quintana-Talarrubias (domingo 18 de enero, 16:30h)

Gimnástico Don Benito-Campanario (domingo 18 de enero, 17h)

Peleño-Hernán Cortés (domingo 18 de enero, 18:30h)

Zarceño-Guareña (domingo 18 de enero, 12h)

Grupo 4

Bienvenida-Torremejía (domingo 18 de enero, 13h)

Fuente de Cantos-Mérida Promesas (domingo 18 de enero, 12:30h)

Gran Maestre-Don Álvaro (domingo 18 de enero, 12:30h)

Belenense-Zafra (domingo 18 de enero, 12h)

Usagre-Aceuchal (domingo 18 de enero, 16:30h)

Oliva-San Serván (domingo 18 de enero, 12:30h)

La Estrella-Solana (domingo 18 de enero, 12h)

Segunda División Extremeña (Liga Blanu)

Grupo 1

Ciudad de Plasencia B-Brocense (domingo 18 de enero, 16h)

Tiétar-Cañaveral (domingo 18 de enero, 16h)

Nuevo Cáceres-Las Hurdes (domingo 18 de enero, 16h)

Valdefuentes-Jerte (domingo 18 de enero, 13h)

Amanecer B-El Batán (domingo 18 de enero, 12h)

Casar de Cáceres-Hervás (domingo 18 de enero, 16:30h)

Aceituna-Nuevo Plasencia (sábado 17 de enero, 17h)

Grupo 2

Madrigalejo-Orellana (domingo 18 de enero, 16h)

Malpartida-Metelinense (domingo 18 de enero, 16:30h)

Casas de Don Pedro-Fuenlabrada de los Montes (domingo 18 de enero, 16h)

Madroñera-San Bartolomé (domingo 18 de enero, 12:30h)

Valdehornillo-Palazuelo (domingo 18 de enero, 12h)

Esparragosa de Lares-Ilipense Zalamea (domingo 18 de enero, 12h)

La Haba-Herrera (domingo 18 de enero, 12:30h)

Grupo 3

Santa Quiteria-Hispanolusa (domingo 18 de enero, 16:30h)

La Roca-Peña el Valle (domingo 18 de enero, 17h)

Don Bosco-Alburquerque (domingo 18 de enero, 13h)

San Roque-Puerta Palmas (domingo 18 de enero, 18h)

Olivenza UD-La Albuera (domingo 18 de enero, 12h)

San Francisco Olivenza-Valencia de Alcántara (domingo 18 de enero, 16:45h)

Obandina-Puebla de la Calzada B (domingo 18 de enero, 12h)

Grupo 4

Higuera-Vadesa (domingo 18 de enero, 12:30h)

Campillo-Jerez B (domingo 18 de enero, 12:30h)

Segureña-Santa Marta (domingo 18 de enero, 16:30h)

Monesterio-Juventud UVA (domingo 18 de enero, 12:30h)

Alange-Fornacense (domingo 18 de enero, 17h)

Ribereña-Berlanga (domingo 18 de enero, 17:15h)

Fregenal-Trujillanos (domingo 18 de enero, 12:30h)

FÚTBOL SALA

Segunda División Femenina (Grupo 1)

Meigas-Colegio San José (sábado 17 de enero, 18:30h)

Segunda División B (Grupo 4)

Jerez-Cobisa (sábado 17 de enero, 18h)

Distribución Moral-Grupo López Bolaños (sábado 17 de enero, 16h)

Tercera División

Jarandilla-Navalmoral (sábado 17 de enero, 18h)

Burguillos-Ciudad de Almendralejo (sábado 17 de enero, 18h)

Arroyo-Torrecillas (sábado 17 de enero, 16:15h)

Colegio San José-Castañar de Ibor (domingo 18 de enero, 12:15h)

Badajoz Energía-Cáceres Universidad (sábado 17 de enero, 17h)

Salvatierra-Casar de Cáceres (sábado 17 de enero, 16:30h)

Rena-Talayuela (sábado 17 de enero, 18h)

Granja-Villagarcía (sábado 17 de enero, 19h)

BALONCESTO

División de Honor Baloncesto en Silla de Ruedas

MIDEBA Extremadura-Sureste Gran Canaria Santa Lucía (sábado 17 de enero, 18:30h)

Liga Femenina Challengue

Al-Qázeres Extremadura-Real Canoe (sábado 17 de enero, 18h)

Liga Femenina 2

Miralvalle-Isla Bonita (sábado 17 de enero, 20:30h)

Segunda FEB Masculina

Cultural Leonesa-Cáceres Patrimonio (domingo 18 de enero, 18:30h)

Tercera FEB Masculina

Bosco Mérida-Aljaraque (sábado 17 de enero, 18h)

Vitaly La Mar Badajoz-Sagrado Corazón Cáceres (sábado 17 de enero, 19h)

CBA Spain-San Antonio Cáceres (sábado 17 de enero, 19h)

Dos Hermanas-Moraleja (domingo 18 de enero, 12:30h)

VOLEYBOL

Superliga 2 Femenina

Extremadura Arroyo-Zalaeta Coruña (sábado 17 de enero, 19h)

Superliga 2 Masculina

Grupo Egido Pinto-Almendralejo Extremadura (sábado 17 de enero, 19:30h)

