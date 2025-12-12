DEPORTES

Consulta Aquí la Agenda Deportiva del Fin de Semana para los equipos extremeños

En Primera RFEF: El Cacereño recibe al Zamora y el Mérida viaja a Talavera. En Segunda: Minerva-Extremadura y Elche-Coria. En Tercera: Badajoz-Jaraíz, Don Benito-Jerez y Cabeza del Buey-Villanovense entre otros.

Redacción