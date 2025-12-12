DEPORTES

Consulta Aquí la Agenda Deportiva del Fin de Semana para los equipos extremeños

En Primera RFEF: El Cacereño recibe al Zamora y el Mérida viaja a Talavera. En Segunda: Minerva-Extremadura y Elche-Coria. En Tercera: Badajoz-Jaraíz, Don Benito-Jerez y Cabeza del Buey-Villanovense entre otros.

Redacción

Extremadura |

portera de fútbol
portera de fútbol | Sinc

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL

División de Honor Juvenil

Unionistas-Diocesano (domingo 14 de diciembre, 12h)

La Cruz Villanovense-Badajoz (domingo 14 de diciembre, 17h)

Liga Nacional Juvenil

Moralo-Fuente de Cantos (domingo 14 de diciembre, 12h)

Vedruna Cáceres-Flecha Negra (sábado 13 de diciembre, 18h)

Don Benito-Cacereño (sábado 13 de diciembre, 16h)

Extremadura-Don Bosco (sábado 13 de diciembre, 12h)

Ciudad de Plasencia-Mérida (sábado 13 de diciembre, 16:30h)

Hispanolusa-Santa Amalia (sábado 13 de diciembre, 16h)

Diocesano B-San Roque (viernes 12 de diciembre, 20:30h)

Badajoz B-Zafra (sábado 13 de diciembre, 16h)

La Cruz Villanovense B-Villafranca (sábado 13 de diciembre, 16h)

Primera RFEF Femenina

Barcelona B-Cacereño Femenino (domingo 14 de diciembre, 11h)

Segunda RFEF Femenina (Grupo 2)

Málaga-Cacereño Atlético (sábado 13 de diciembre, 18h)

Las Rozas-SportExtremadura (domingo 14 de diciembre, 17h)

Tercera RFEF Femenina

Mérida-Badajoz (domingo 14 de diciembre, 16h)

Zafra-La Roca (domingo 14 de diciembre, 13h)

San Miguel Plasencia-Cacereño Atlético B (domingo 14 de diciembre, 12:30h)

Villanovense-Féminas Don Benito (domingo 14 de diciembre, 12:30h)

SportExtremadura B-Extremadura Femenino (domingo 14 de diciembre, 16h)

Primera RFEF Masculina

Cacereño-Zamora (viernes 12 de diciembre, 21:15h)

Talavera-Mérida (domingo 14 de diciembre, 12h)

Segunda RFEF Masculina

CD Minera-Extremadura (domingo 14 de diciembre, 12h)

Elche Ilicitano-Coria (domingo 14 de diciembre, 17h)

Tercera RFEF Masculina

Villafranca-Santa Amalia (sábado 13 de diciembre, 17h)

Don Benito-Jerez (domingo 14 de diciembre, 17h)

Moralo-Gévora (domingo 14 de diciembre, 17h)

Montijo-Calamonte (domingo 14 de diciembre, 12h)

Pueblonuevo-Puebla de la Calzada (domingo 14 de diciembre, 12:30h)

Badajoz-Jaraíz (domingo 14 de diciembre, 12h)

Llerenense-Montehermoso (domingo 14 de diciembre, 16:30h)

Cabeza del Buey-Villanovense (domingo 14 de diciembre, 12:30h)

Diocesano-Azuaga (domingo 14 de diciembre, 12h)

Primera División Extremeña (Liga Alma)

Grupo 1

Moraleja-Ciudad de Plasencia (domingo 14 de diciembre, 16:30h)

Malpartida-Talayuela (domingo 14 de diciembre, 12:30h)

Arroyo-Torrejoncillo (domingo 14 de diciembre, 12h)

Trujillo-Amanecer (domingo 14 de diciembre, 16:30h)

Torreorgaz-Moralo B (domingo 14 de diciembre, 12:30h)

Piornal-Chinato (domingo 14 de diciembre, 12h)

UP Plasencia-Cabezuela (domingo 14 de diciembre, 12:30h)

Grupo 2

La Garrovilla-Badajoz B (domingo 14 de diciembre, 13h)

Lobón-Villar del Rey (domingo 14 de diciembre, 12:30h)

San Jorge-Cheles (domingo 14 de diciembre, 16:30h)

Valverdeño-Valdelacalzada (viernes 12 de diciembre, 20:30h)

Valdebótoa-Barbaño (domingo 14 de diciembre, 12:30h)

Sanvicenteño-Guadiana (domingo 14 de diciembre, 16:30h)

Hernando de Soto-Talavera (domingo 14 de diciembre, 12:30h)

Grupo 3

Castuera-Monterrubio (domingo 14 de diciembre, 12h)

Athletic Valle-Almoharín (domingo 14 de diciembre, 16:30h)

Quintana-Valdivia (domingo 14 de diciembre, 16:30h)

Gimnástico Don Benito-Miajadas (domingo 14 de diciembre, 12h)

Peleño-Talarrubias (domingo 14 de diciembre, 17h)

Zarceño-Campanario (domingo 14 de diciembre, 17h)

Guareña-Hernán Cortés (domingo 14 de diciembre, 12h)

Grupo 4

Fuente de Cantos-Bienvenida (domingo 14 de diciembre, 12:30h)

Gran Maestre-Torremejía (domingo 14 de diciembre, 12:30h)

Belenense-Mérida Promesas (domingo 14 de diciembre, 12:30h)

Usagre-Don Álvaro (domingo 14 de diciembre, 16:15h)

Oliva-Zafra (domingo 14 de diciembre, 16h)

La Estrella-Aceuchal (domingo 14 de diciembre, 12h)

Solana-San Serván (sábado 13 de diciembre, 18h)

Segunda División Extremeña (Liga Blanu)

Grupo 1

Nuevo Cáceres-Ciudad de Plasencia B (sábado 13 de diciembre, 17h)

Valdefuentes-Brocense (domingo 14 de diciembre, 16:30h)

Amanecer B-Navaconcejo (domingo 14 de diciembre, 12:15h)

Aceituna-Las Hurdes (domingo 14 de diciembre, 16:15h)

Hervás-Jerte (domingo 14 de diciembre, 16:15h)

Nuevo Plasencia-El Batán (domingo 14 de diciembre, 17h)

Grupo 2

Casas de Don Pedro-Malpartida (domingo 14 de diciembre, 16h)

Madroñera-Madrigalejo (domingo 14 de diciembre, 12:30h)

Valdehornillo-Orellana (sábado 13 de diciembre, 16h)

Esparragosa-Metelinense (domingo 14 de diciembre, 16:45h)

La Haba-Fuenlabrada (domingo 14 de diciembre, 12:30h)

Puebla de Alcocer-San Bartolomé (domingo 14 de diciembre, 16:15h)

Herrera-Palazuelo (domingo 14 de diciembre, 16h)

Grupo 3

Don Bosco-La Roca (domingo 14 de diciembre, 12h)

San Roque-Santa Quiteria (domingo 14 de diciembre, 17h)

Olivenza UD-Hispanolusa (domingo 14 de diciembre, 12h)

San Francisco de Olivenza-Peña el Valle (sábado 13 de diciembre, 16:15h)

Villanueva del Fresno-Puerta Palmas (domingo 14 de diciembre, 17:30h)

Puebla de la Calzada B-La Albuera (domingo 14 de diciembre, 17h)

Obandina-Alburquerque (domingo 14 de diciembre, 12h)

Grupo 4

Campillo-Trujillanos (domingo 14 de diciembre, 16:30h)

Higuera-Segureña (domingo 14 de diciembre, 12:30h)

Vadesa-Monesterio (domingo 14 de diciembre, 12h)

Jerez B-Alange (domingo 14 de diciembre, 16:30h)

Santa Marta-Ribereña (domingo 14 de diciembre, 16:30h)

Juventud UVA-Fregenal (domingo 14 de diciembre, 16h)

Fornacense-Berlanga (domingo 14 de diciembre, 16:15h)

FÚTBOL SALA

Segunda División Femenina (Grupo 1)

San Pablo Eivís-Colegio San José (sábado 13 de diciembre, 19:30h)

Segunda División B (Grupo 4)

Jerez-Tres Cantos (sábado 13 de diciembre, 18h)

Villalba-Grupo López Bolaños (sábado 13 de diciembre, 17h)

Tercera División

Jarandilla-Talayuela (sábado 13 de diciembre, 19h)

Villargacía-Casar de Cáceres (sábado 13 de diciembre, 19h)

Granja-Cáceres Universidad (sábado 13 de diciembre, 19:30h)

Rena-Castañar de Ibor (sábado 13 de diciembre, 18h)

Salvatierra-Torrecillas (sábado 13 de diciembre, 20h)

Badajoz Energía-Ciudad de Almendralejo (viernes 12 de diciembre, 21h)

Colegio San José-Navalmoral (domingo 14 de diciembre, 12:45h)

Arroyo-Burguillos del Cerro (sábado 13 de diciembre, 18h)

BALONCESTO

División de Honor Baloncesto Silla de Ruedas

REHATRANS Getafe-Mideba Extremadura (sábado 13 de diciembre, 17h)

Liga Femenina Challengue

Al-Qázeres Extremadura-Mallorca Palma (sábado 13 de diciembre, 18h)

Liga Femenina 2

Segle XXI-Miralvalle (sábado 13 de diciembre, 17h)

Segunda FEB Masculina

Coto Córdoba-Cáceres Patrimonio (domingo 14 de diciembre, 12:30h)

Tercera FEB Masculina

Moraleja-San Antonio Cáceres (sábado 13 de diciembre, 18h)

CBA Spain-Vitaly La Mar Badajoz (sábado 13 de diciembre, 19h)

Sagrado Corazón Cáceres-Bosco Mérida (domingo 14 de diciembre, 12h)

VOLEYBOL

Superliga Femenina 2

Torrejón-Extremadura Arroyo (sábado 13 de diciembre, 19:30h)

Superliga Masculina 2

Almendralejo Extremadura-Voleibol Rivas (domingo 14 de diciembre, 12:30h)

