Consulta Aquí la Agenda Deportiva del Fin de Semana para los equipos extremeños

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
FÚTBOL
División de Honor Juvenil
Unionistas-Diocesano (domingo 14 de diciembre, 12h)
La Cruz Villanovense-Badajoz (domingo 14 de diciembre, 17h)
Liga Nacional Juvenil
Moralo-Fuente de Cantos (domingo 14 de diciembre, 12h)
Vedruna Cáceres-Flecha Negra (sábado 13 de diciembre, 18h)
Don Benito-Cacereño (sábado 13 de diciembre, 16h)
Extremadura-Don Bosco (sábado 13 de diciembre, 12h)
Ciudad de Plasencia-Mérida (sábado 13 de diciembre, 16:30h)
Hispanolusa-Santa Amalia (sábado 13 de diciembre, 16h)
Diocesano B-San Roque (viernes 12 de diciembre, 20:30h)
Badajoz B-Zafra (sábado 13 de diciembre, 16h)
La Cruz Villanovense B-Villafranca (sábado 13 de diciembre, 16h)
Primera RFEF Femenina
Barcelona B-Cacereño Femenino (domingo 14 de diciembre, 11h)
Segunda RFEF Femenina (Grupo 2)
Málaga-Cacereño Atlético (sábado 13 de diciembre, 18h)
Las Rozas-SportExtremadura (domingo 14 de diciembre, 17h)
Tercera RFEF Femenina
Mérida-Badajoz (domingo 14 de diciembre, 16h)
Zafra-La Roca (domingo 14 de diciembre, 13h)
San Miguel Plasencia-Cacereño Atlético B (domingo 14 de diciembre, 12:30h)
Villanovense-Féminas Don Benito (domingo 14 de diciembre, 12:30h)
SportExtremadura B-Extremadura Femenino (domingo 14 de diciembre, 16h)
Primera RFEF Masculina
Cacereño-Zamora (viernes 12 de diciembre, 21:15h)
Talavera-Mérida (domingo 14 de diciembre, 12h)
Segunda RFEF Masculina
CD Minera-Extremadura (domingo 14 de diciembre, 12h)
Elche Ilicitano-Coria (domingo 14 de diciembre, 17h)
Tercera RFEF Masculina
Villafranca-Santa Amalia (sábado 13 de diciembre, 17h)
Don Benito-Jerez (domingo 14 de diciembre, 17h)
Moralo-Gévora (domingo 14 de diciembre, 17h)
Montijo-Calamonte (domingo 14 de diciembre, 12h)
Pueblonuevo-Puebla de la Calzada (domingo 14 de diciembre, 12:30h)
Badajoz-Jaraíz (domingo 14 de diciembre, 12h)
Llerenense-Montehermoso (domingo 14 de diciembre, 16:30h)
Cabeza del Buey-Villanovense (domingo 14 de diciembre, 12:30h)
Diocesano-Azuaga (domingo 14 de diciembre, 12h)
Primera División Extremeña (Liga Alma)
Grupo 1
Moraleja-Ciudad de Plasencia (domingo 14 de diciembre, 16:30h)
Malpartida-Talayuela (domingo 14 de diciembre, 12:30h)
Arroyo-Torrejoncillo (domingo 14 de diciembre, 12h)
Trujillo-Amanecer (domingo 14 de diciembre, 16:30h)
Torreorgaz-Moralo B (domingo 14 de diciembre, 12:30h)
Piornal-Chinato (domingo 14 de diciembre, 12h)
UP Plasencia-Cabezuela (domingo 14 de diciembre, 12:30h)
Grupo 2
La Garrovilla-Badajoz B (domingo 14 de diciembre, 13h)
Lobón-Villar del Rey (domingo 14 de diciembre, 12:30h)
San Jorge-Cheles (domingo 14 de diciembre, 16:30h)
Valverdeño-Valdelacalzada (viernes 12 de diciembre, 20:30h)
Valdebótoa-Barbaño (domingo 14 de diciembre, 12:30h)
Sanvicenteño-Guadiana (domingo 14 de diciembre, 16:30h)
Hernando de Soto-Talavera (domingo 14 de diciembre, 12:30h)
Grupo 3
Castuera-Monterrubio (domingo 14 de diciembre, 12h)
Athletic Valle-Almoharín (domingo 14 de diciembre, 16:30h)
Quintana-Valdivia (domingo 14 de diciembre, 16:30h)
Gimnástico Don Benito-Miajadas (domingo 14 de diciembre, 12h)
Peleño-Talarrubias (domingo 14 de diciembre, 17h)
Zarceño-Campanario (domingo 14 de diciembre, 17h)
Guareña-Hernán Cortés (domingo 14 de diciembre, 12h)
Grupo 4
Fuente de Cantos-Bienvenida (domingo 14 de diciembre, 12:30h)
Gran Maestre-Torremejía (domingo 14 de diciembre, 12:30h)
Belenense-Mérida Promesas (domingo 14 de diciembre, 12:30h)
Usagre-Don Álvaro (domingo 14 de diciembre, 16:15h)
Oliva-Zafra (domingo 14 de diciembre, 16h)
La Estrella-Aceuchal (domingo 14 de diciembre, 12h)
Solana-San Serván (sábado 13 de diciembre, 18h)
Segunda División Extremeña (Liga Blanu)
Grupo 1
Nuevo Cáceres-Ciudad de Plasencia B (sábado 13 de diciembre, 17h)
Valdefuentes-Brocense (domingo 14 de diciembre, 16:30h)
Amanecer B-Navaconcejo (domingo 14 de diciembre, 12:15h)
Aceituna-Las Hurdes (domingo 14 de diciembre, 16:15h)
Hervás-Jerte (domingo 14 de diciembre, 16:15h)
Nuevo Plasencia-El Batán (domingo 14 de diciembre, 17h)
Grupo 2
Casas de Don Pedro-Malpartida (domingo 14 de diciembre, 16h)
Madroñera-Madrigalejo (domingo 14 de diciembre, 12:30h)
Valdehornillo-Orellana (sábado 13 de diciembre, 16h)
Esparragosa-Metelinense (domingo 14 de diciembre, 16:45h)
La Haba-Fuenlabrada (domingo 14 de diciembre, 12:30h)
Puebla de Alcocer-San Bartolomé (domingo 14 de diciembre, 16:15h)
Herrera-Palazuelo (domingo 14 de diciembre, 16h)
Grupo 3
Don Bosco-La Roca (domingo 14 de diciembre, 12h)
San Roque-Santa Quiteria (domingo 14 de diciembre, 17h)
Olivenza UD-Hispanolusa (domingo 14 de diciembre, 12h)
San Francisco de Olivenza-Peña el Valle (sábado 13 de diciembre, 16:15h)
Villanueva del Fresno-Puerta Palmas (domingo 14 de diciembre, 17:30h)
Puebla de la Calzada B-La Albuera (domingo 14 de diciembre, 17h)
Obandina-Alburquerque (domingo 14 de diciembre, 12h)
Grupo 4
Campillo-Trujillanos (domingo 14 de diciembre, 16:30h)
Higuera-Segureña (domingo 14 de diciembre, 12:30h)
Vadesa-Monesterio (domingo 14 de diciembre, 12h)
Jerez B-Alange (domingo 14 de diciembre, 16:30h)
Santa Marta-Ribereña (domingo 14 de diciembre, 16:30h)
Juventud UVA-Fregenal (domingo 14 de diciembre, 16h)
Fornacense-Berlanga (domingo 14 de diciembre, 16:15h)
FÚTBOL SALA
Segunda División Femenina (Grupo 1)
San Pablo Eivís-Colegio San José (sábado 13 de diciembre, 19:30h)
Segunda División B (Grupo 4)
Jerez-Tres Cantos (sábado 13 de diciembre, 18h)
Villalba-Grupo López Bolaños (sábado 13 de diciembre, 17h)
Tercera División
Jarandilla-Talayuela (sábado 13 de diciembre, 19h)
Villargacía-Casar de Cáceres (sábado 13 de diciembre, 19h)
Granja-Cáceres Universidad (sábado 13 de diciembre, 19:30h)
Rena-Castañar de Ibor (sábado 13 de diciembre, 18h)
Salvatierra-Torrecillas (sábado 13 de diciembre, 20h)
Badajoz Energía-Ciudad de Almendralejo (viernes 12 de diciembre, 21h)
Colegio San José-Navalmoral (domingo 14 de diciembre, 12:45h)
Arroyo-Burguillos del Cerro (sábado 13 de diciembre, 18h)
BALONCESTO
División de Honor Baloncesto Silla de Ruedas
REHATRANS Getafe-Mideba Extremadura (sábado 13 de diciembre, 17h)
Liga Femenina Challengue
Al-Qázeres Extremadura-Mallorca Palma (sábado 13 de diciembre, 18h)
Liga Femenina 2
Segle XXI-Miralvalle (sábado 13 de diciembre, 17h)
Segunda FEB Masculina
Coto Córdoba-Cáceres Patrimonio (domingo 14 de diciembre, 12:30h)
Tercera FEB Masculina
Moraleja-San Antonio Cáceres (sábado 13 de diciembre, 18h)
CBA Spain-Vitaly La Mar Badajoz (sábado 13 de diciembre, 19h)
Sagrado Corazón Cáceres-Bosco Mérida (domingo 14 de diciembre, 12h)
VOLEYBOL
Superliga Femenina 2
Torrejón-Extremadura Arroyo (sábado 13 de diciembre, 19:30h)
Superliga Masculina 2
Almendralejo Extremadura-Voleibol Rivas (domingo 14 de diciembre, 12:30h)