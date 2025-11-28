Consulta Aquí la Agenda Deportiva del Fin de Semana para los equipos extremeños

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
FÚTBOL
División de Honor Juvenil
Badajoz-Real Madrid (domingo 30 de noviembre, 12h)
La Cruz Villanovense-Valladolid (domingo 30 de noviembre, 12h)
Rayo Vallecano-Diocesano (domingo 30 de noviembre, 14:15h)
Liga Nacional Juvenil
Don Benito-Fuente de Cantos (sábado 29 de noviembre, 16h)
Extremadura-Flecha Negra (sábado 29 de noviembre, 16h)
Ciudad de Plasencia-Cacereño (sábado 29 de noviembre, 16h)
Hispanolusa-Don Bosco (sábado 29 de noviembre, 16h)
Diocesano B-Mérida (sábado 29 de noviembre, 16h)
Badajoz B-Santa Amalia (sábado 29 de noviembre, 16h)
Villafranca-San Roque (sábado 29 de noviembre, 17h)
La Cruz Villanovense B-Zafra (sábado 29 de noviembre, 17h)
Vedruna Cáceres-Moralo (sábado 29 de noviembre, 18h)
Primera RFEF Masculina
Racing Ferrol-Mérida (sábado 29 de noviembre, 21h)
Talavera-Cacereño (domingo 30 de noviembre, 12h)
Segunda RFEF Masculina
La Unión-Extremadura (domingo 30 de noviembre, 11:30h)
Socuéllamos-Coria (domingo 30 de noviembre, 12h)
Copa Regiones UEFA (primera fase)
Extremadura-Aragón (viernes 28 de noviembre, 11h)
Canarias-Extremadura (sábado 29 de noviembre, 11h)
Primera División Extremeña (Liga Alma)
Grupo 1
Moralo B-Piornal (viernes 28 de noviembre, 20:30h)
Ciudad de Plasencia-Malpartida (domingo 30 de noviembre, 12h)
Torrejoncillo-Trujillo (domingo 30 de noviembre, 16h)
Amanecer-Torreorgaz (domingo 30 de noviembre, 16:15h)
Moraleja-UP Plasencia (domingo 30 de noviembre, 16:30h)
Talayuela-Arroyo (domingo 30 de noviembre, 16:30h)
Chinato-Cabezuela (domingo 30 de noviembre, 17h)
Grupo 2
Barbaño-Sanvicenteño (domingo 30 de noviembre, 12h)
Villar del Rey-San Jorge (domingo 30 de noviembre, 12:15h)
La Garrovilla-Hernando de Soto (domingo 30 de noviembre, 12:30h)
Valdelacalzada-Valdebótoa (domingo 30 de noviembre, 12:30h)
Badajoz B-Lobón (domingo 30 de noviembre, 16h)
Cheles-Valverdeño (domingo 30 de noviembre, 16:15h)
Guadiana-Talavera (domingo 30 de noviembre, 16:30h)
Grupo 3
Castuera-Guareña (domingo 30 de noviembre, 12h)
Miajadas-Peleño (domingo 30 de noviembre, 12h)
Almoharín-Quintana (domingo 30 de noviembre, 12:30h)
Campanario-Hernán Cortés (domingo 30 de noviembre, 12:30h)
Valdivia-Gimnástico Don Benito (domingo 30 de noviembre, 16:30h)
Talarrubias-Zarceño (domingo 30 de noviembre, 16:30h)
Monterrubio-Athletic Valle (domingo 30 de noviembre, 17h)
Grupo 4
Torremejía-Belenense (domingo 30 de noviembre, 12h)
Zafra-La Estrella (domingo 30 de noviembre, 12:15h)
Fuente de Cantos-Solana (domingo 30 de noviembre, 12:30h)
Mérida Promesas-Usagre (domingo 30 de noviembre, 12:30h)
Bienvenida-Gran Maestre (domingo 30 de noviembre, 12:45h)
Don Álvaro-Oliva (domingo 30 de noviembre, 16:30h)
Aceuchal-San Serván (domingo 30 de noviembre, 17h)
Segunda División Extremeña (Liga Blanu)
Grupo 1
Hurdes-Hervás (domingo 30 de noviembre, 11h)
Brocense-Amanecer B (domingo 30 de noviembre, 11:30h)
Cañaveral-Casar de Cáceres (domingo 30 de noviembre, 12:30h)
Tiétar-Nuevo Cáceres (domingo 30 de noviembre, 16h)
Ciudad de Plasencia B-Valdefuentes (domingo 30 de noviembre, 16h)
Navaconcejo-Aceituna (domingo 30 de noviembre, 16h)
Jerte-El Batán (domingo 30 de noviembre, 16h)
Grupo 2
Metelinense-La Haba (domingo 30 de noviembre, 12h)
San Bartolomé-Herrera (domingo 30 de noviembre, 12h)
Malpartida-Madroñera (domingo 30 de noviembre, 16h)
Madrigalejo-Valdehornillo (domingo 30 de noviembre, 16h)
Fuenlabrada-Puebla de Alcocer (domingo 30 de noviembre, 16:15h)
Palazuelo-Ilipense Zalamea (domingo 30 de noviembre, 16:15h)
Orellana-Esparragosa (domingo 30 de noviembre, 16:30h)
Grupo 3
Peña el Valle-Obandina (domingo 30 de noviembre, 12h)
Santa Quiteria-Olivenza UD (domingo 30 de noviembre, 16h)
Hispanolusa-San Francisco Olivenza (domingo 30 de noviembre, 16h)
Puerta Palmas-Puebla de la Calzada B (domingo 30 de noviembre, 16h)
La Albuera-Valencia de Alcántara (domingo 30 de noviembre, 16:15h)
La Roca-San Roque (domingo 30 de noviembre, 16:30h)
Alburquerque-Villanueva del Fresno (domingo 30 de noviembre, 17h)
Grupo 4
Trujillanos-Fornacense (domingo 30 de noviembre, 12h)
Monesterio-Higuera (domingo 30 de noviembre, 12:30h)
Fregenal-Santa Marta (domingo 30 de noviembre, 12:30h)
Berlanga-Juventud UVA (domingo 30 de noviembre, 12:30h)
Alange-Vadesa (domingo 30 de noviembre, 16h)
Segureña-Campillo (domingo 30 de noviembre, 16:30h)
Ribereña-Jerez B (domingo 30 de noviembre, 17h)
FÚTBOL SALA
Segunda División Femenina (Grupo 1)
Vilalba-Colegio San José (sábado 29 de noviembre, 18h)
Segunda División B (Grupo 4)
Talavera-Grupo López Bolaños (sábado 29 de noviembre, 17:30h)
Jerez-Albacete (sábado 29 de noviembre, 20h)
Tercera División
Badajoz Energía-Burguillos (viernes 28 de noviembre, 21h)
Salvatierra-Navalmoral (sábado 29 de noviembre, 18:45h)
Casar de Cáceres-Jarandilla (sábado 29 de noviembre, 19h)
Talayuela-Cáceres Universidad (sábado 29 de noviembre, 19h)
Villagarcía-Castañar de Ibor (sábado 29 de noviembre, 19h)
Granja-Torrecillas (sábado 29 de noviembre, 19h)
Colegio San José-Arroyo (domingo 30 de noviembre, 12h)
Rena-Ciudad de Almendralejo (domingo 30 de noviembre, 12:30h)
BALONCESTO
División de Honor Baloncesto Silla de Ruedas
Mideba Extremadura-Bidaideak Bilbao (sábado 29 de noviembre, 18:30h)
Liga Femenina Challenge
Al-Qázeres Extremadura-Unicaja Mijas (miércoles 7 de enero, 19h)*
Liga Femenina 2
Viladecans-Miralvalle (sábado 29 de noviembre, 17h)
Tercera FEB Masculina
CBA Spain-Dos Hermanas (sábado 29 de noviembre, 17:30h)
Moraleja-Sevilla Coria (sábado 29 de noviembre, 18h)
Peñarroya-Sagrado Corazón Cáceres (sábado 29 de noviembre, 18:30h)
Baublock Gymnástica-Bosco Mérida (sábado 29 de noviembre, 20h)
San Antonio Cáceres-Huelva (sábado 29 de noviembre, 20h)
Alcalá-Vitaly La Mar Badajoz (sábado 29 de noviembre, 20h)
VOLEYBOL
Superliga Femenina 2
Arona-Extremadura Arroyo (sábado 29 de noviembre, 17h)
Superliga Masculina 2
Almendralejo Extremadura-Marbella (sábado 29 de noviembre, 18h)