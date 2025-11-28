DEPORTES

Consulta Aquí la Agenda Deportiva del Fin de Semana para los equipos extremeños

En Primera el Mérida visita al Racing Ferrol y el Cacereño Talavera; en Segunda el Extremadura visita a La Unión y el Coria al Socuellamos; hay parón en Tercera ya que se juega la Copa de Regiones UEFA con la selección extremeña enfrentándose a la de Aragón y a la de Canarias. En baloncesto aplazado el partido del Al-Qazeres; Viladecans-Miralvalle en Liga Femenina 2 y mucho más

Redacción

Extremadura |

La bota de un jugador de fútbol
La bota de un jugador de fútbol | Reuters

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL

División de Honor Juvenil

Badajoz-Real Madrid (domingo 30 de noviembre, 12h)

La Cruz Villanovense-Valladolid (domingo 30 de noviembre, 12h)

Rayo Vallecano-Diocesano (domingo 30 de noviembre, 14:15h)

Liga Nacional Juvenil

Don Benito-Fuente de Cantos (sábado 29 de noviembre, 16h)

Extremadura-Flecha Negra (sábado 29 de noviembre, 16h)

Ciudad de Plasencia-Cacereño (sábado 29 de noviembre, 16h)

Hispanolusa-Don Bosco (sábado 29 de noviembre, 16h)

Diocesano B-Mérida (sábado 29 de noviembre, 16h)

Badajoz B-Santa Amalia (sábado 29 de noviembre, 16h)

Villafranca-San Roque (sábado 29 de noviembre, 17h)

La Cruz Villanovense B-Zafra (sábado 29 de noviembre, 17h)

Vedruna Cáceres-Moralo (sábado 29 de noviembre, 18h)

Primera RFEF Masculina

Racing Ferrol-Mérida (sábado 29 de noviembre, 21h)

Talavera-Cacereño (domingo 30 de noviembre, 12h)

Segunda RFEF Masculina

La Unión-Extremadura (domingo 30 de noviembre, 11:30h)

Socuéllamos-Coria (domingo 30 de noviembre, 12h)

Copa Regiones UEFA (primera fase)

Extremadura-Aragón (viernes 28 de noviembre, 11h)

Canarias-Extremadura (sábado 29 de noviembre, 11h)

Primera División Extremeña (Liga Alma)

Grupo 1

Moralo B-Piornal (viernes 28 de noviembre, 20:30h)

Ciudad de Plasencia-Malpartida (domingo 30 de noviembre, 12h)

Torrejoncillo-Trujillo (domingo 30 de noviembre, 16h)

Amanecer-Torreorgaz (domingo 30 de noviembre, 16:15h)

Moraleja-UP Plasencia (domingo 30 de noviembre, 16:30h)

Talayuela-Arroyo (domingo 30 de noviembre, 16:30h)

Chinato-Cabezuela (domingo 30 de noviembre, 17h)

Grupo 2

Barbaño-Sanvicenteño (domingo 30 de noviembre, 12h)

Villar del Rey-San Jorge (domingo 30 de noviembre, 12:15h)

La Garrovilla-Hernando de Soto (domingo 30 de noviembre, 12:30h)

Valdelacalzada-Valdebótoa (domingo 30 de noviembre, 12:30h)

Badajoz B-Lobón (domingo 30 de noviembre, 16h)

Cheles-Valverdeño (domingo 30 de noviembre, 16:15h)

Guadiana-Talavera (domingo 30 de noviembre, 16:30h)

Grupo 3

Castuera-Guareña (domingo 30 de noviembre, 12h)

Miajadas-Peleño (domingo 30 de noviembre, 12h)

Almoharín-Quintana (domingo 30 de noviembre, 12:30h)

Campanario-Hernán Cortés (domingo 30 de noviembre, 12:30h)

Valdivia-Gimnástico Don Benito (domingo 30 de noviembre, 16:30h)

Talarrubias-Zarceño (domingo 30 de noviembre, 16:30h)

Monterrubio-Athletic Valle (domingo 30 de noviembre, 17h)

Grupo 4

Torremejía-Belenense (domingo 30 de noviembre, 12h)

Zafra-La Estrella (domingo 30 de noviembre, 12:15h)

Fuente de Cantos-Solana (domingo 30 de noviembre, 12:30h)

Mérida Promesas-Usagre (domingo 30 de noviembre, 12:30h)

Bienvenida-Gran Maestre (domingo 30 de noviembre, 12:45h)

Don Álvaro-Oliva (domingo 30 de noviembre, 16:30h)

Aceuchal-San Serván (domingo 30 de noviembre, 17h)

Segunda División Extremeña (Liga Blanu)

Grupo 1

Hurdes-Hervás (domingo 30 de noviembre, 11h)

Brocense-Amanecer B (domingo 30 de noviembre, 11:30h)

Cañaveral-Casar de Cáceres (domingo 30 de noviembre, 12:30h)

Tiétar-Nuevo Cáceres (domingo 30 de noviembre, 16h)

Ciudad de Plasencia B-Valdefuentes (domingo 30 de noviembre, 16h)

Navaconcejo-Aceituna (domingo 30 de noviembre, 16h)

Jerte-El Batán (domingo 30 de noviembre, 16h)

Grupo 2

Metelinense-La Haba (domingo 30 de noviembre, 12h)

San Bartolomé-Herrera (domingo 30 de noviembre, 12h)

Malpartida-Madroñera (domingo 30 de noviembre, 16h)

Madrigalejo-Valdehornillo (domingo 30 de noviembre, 16h)

Fuenlabrada-Puebla de Alcocer (domingo 30 de noviembre, 16:15h)

Palazuelo-Ilipense Zalamea (domingo 30 de noviembre, 16:15h)

Orellana-Esparragosa (domingo 30 de noviembre, 16:30h)

Grupo 3

Peña el Valle-Obandina (domingo 30 de noviembre, 12h)

Santa Quiteria-Olivenza UD (domingo 30 de noviembre, 16h)

Hispanolusa-San Francisco Olivenza (domingo 30 de noviembre, 16h)

Puerta Palmas-Puebla de la Calzada B (domingo 30 de noviembre, 16h)

La Albuera-Valencia de Alcántara (domingo 30 de noviembre, 16:15h)

La Roca-San Roque (domingo 30 de noviembre, 16:30h)

Alburquerque-Villanueva del Fresno (domingo 30 de noviembre, 17h)

Grupo 4

Trujillanos-Fornacense (domingo 30 de noviembre, 12h)

Monesterio-Higuera (domingo 30 de noviembre, 12:30h)

Fregenal-Santa Marta (domingo 30 de noviembre, 12:30h)

Berlanga-Juventud UVA (domingo 30 de noviembre, 12:30h)

Alange-Vadesa (domingo 30 de noviembre, 16h)

Segureña-Campillo (domingo 30 de noviembre, 16:30h)

Ribereña-Jerez B (domingo 30 de noviembre, 17h)

FÚTBOL SALA

Segunda División Femenina (Grupo 1)

Vilalba-Colegio San José (sábado 29 de noviembre, 18h)

Segunda División B (Grupo 4)

Talavera-Grupo López Bolaños (sábado 29 de noviembre, 17:30h)

Jerez-Albacete (sábado 29 de noviembre, 20h)

Tercera División

Badajoz Energía-Burguillos (viernes 28 de noviembre, 21h)

Salvatierra-Navalmoral (sábado 29 de noviembre, 18:45h)

Casar de Cáceres-Jarandilla (sábado 29 de noviembre, 19h)

Talayuela-Cáceres Universidad (sábado 29 de noviembre, 19h)

Villagarcía-Castañar de Ibor (sábado 29 de noviembre, 19h)

Granja-Torrecillas (sábado 29 de noviembre, 19h)

Colegio San José-Arroyo (domingo 30 de noviembre, 12h)

Rena-Ciudad de Almendralejo (domingo 30 de noviembre, 12:30h)

BALONCESTO

División de Honor Baloncesto Silla de Ruedas

Mideba Extremadura-Bidaideak Bilbao (sábado 29 de noviembre, 18:30h)

Liga Femenina Challenge

Al-Qázeres Extremadura-Unicaja Mijas (miércoles 7 de enero, 19h)*

Liga Femenina 2

Viladecans-Miralvalle (sábado 29 de noviembre, 17h)

Tercera FEB Masculina

CBA Spain-Dos Hermanas (sábado 29 de noviembre, 17:30h)

Moraleja-Sevilla Coria (sábado 29 de noviembre, 18h)

Peñarroya-Sagrado Corazón Cáceres (sábado 29 de noviembre, 18:30h)

Baublock Gymnástica-Bosco Mérida (sábado 29 de noviembre, 20h)

San Antonio Cáceres-Huelva (sábado 29 de noviembre, 20h)

Alcalá-Vitaly La Mar Badajoz (sábado 29 de noviembre, 20h)

VOLEYBOL

Superliga Femenina 2

Arona-Extremadura Arroyo (sábado 29 de noviembre, 17h)

Superliga Masculina 2

Almendralejo Extremadura-Marbella (sábado 29 de noviembre, 18h)

