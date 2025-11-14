Consulta Aquí la Agenda Deportiva del Fin de Semana para los equipos extremeños

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
FÚTBOL
División de Honor Juvenil
Badajoz-Getafe (sábado 15 de noviembre, 16h)
La Cruz Villanovense-Real Madrid (sábado 15 de noviembre, 17h)
Atlético de Madrid-Diocesano (sábado 15 de noviembre, 16h)
Liga Nacional Juvenil
Don Benito-Vedruna Cáceres (sábado 15 de noviembre, 16h)
Extremadura-Moralo (sábado 15 de noviembre, 16h)
Ciudad de Plasencia-Fuente de Cantos (sábado 15 de noviembre, 16h)
Hispanolusa-Flecha Negra (sábado 15 de noviembre, 16h)
Diocesano B-Cacereño (domingo 16 de noviembre, 12h)
Badajoz B-Don Bosco (domingo 16 de noviembre, 11:30h)
Villafranca-Mérida (sábado 15 de noviembre, 17h)
Zafra-Santa Amalia (sábado 15 de noviembre, 12h)
La Cruz Villanovense B-San Roque (sábado 15 de noviembre, 17h)
Primera RFEF Femenina
Cacereño Femenino-Atlético de Madrid B (domingo 16 de noviembre, 12:30h)
Segunda RFEF Femenina (Grupo 2)
Cacereño Atlético-Unión Viera (sábado 15 de noviembre, 19:30h)
SportExtremadura-Getafe (domingo 16 de noviembre, 12h)
Tercera RFEF Femenina
Mérida-San Miguel Plasencia (domingo 16 de noviembre, 13h)
La Roca-Villanovense (domingo 16 de noviembre, 12h)
Cacereño Atlético B-SportExtremadura B (domingo 16 de noviembre, 16:30h)
Zafra-Extremadura Fem (domingo 16 de noviembre, 17:30h)
Primera RFEF Masculina
Real Madrid Castilla-Cacereño (sábado 15 de noviembre, 14h)
Pontevedra-Mérida (sábado 15 de noviembre, 16:15h)
Segunda RFEF Masculina
Puente Genil-Extremadura (domingo 16 de noviembre, 17h)
Intercity-Coria (sábado 15 de noviembre, 16h)
Tercera RFEF Masculina
Azuaga-Santa Amalia (domingo 16 de noviembre, 12:15h)
Gévora-Don Benito (domingo 16 de noviembre, 16:15h)
Calamonte-Villafranca (domingo 16 de noviembre, 12h)
Puebla de la Calzada-Diocesano (domingo 16 de noviembre, 12:30h)
Jaraíz-Moralo (domingo 16 de noviembre, 16:30h)
Montehermoso-Montijo (domingo 16 de noviembre, 16:30h)
Villanovense-Pueblonuevo (domingo 16 de noviembre, 12h)
Cabeza del Buey-Badajoz (domingo 16 de noviembre, 12:30h)
Jerez-Llerenense (domingo 16 de noviembre, 12:30h)
Primera División Extremeña (Liga Alma)
Grupo 1
Malpartida-UP Plasencia (domingo 16 de noviembre, 12:30h)
Moraleja-Arroyo (domingo 16 de noviembre, 17h)
Ciudad de Plasencia-Trujillo (domingo 16 de noviembre, 12:30h)
Talayuela-Torreorgaz (sábado 15 de noviembre, 16:30h)
Torrejoncillo-Piornal (domingo 16 de noviembre, 16h)
Amanecer-Cabezuela (domingo 16 de noviembre, 16:30h)
Moralo B-Chinato (domingo 16 de noviembre, 12:30h)
Grupo 2
Lobón-Hernando de Soto (domingo 16 de noviembre, 12:30h)
La Garrovilla-San Jorge (domingo 16 de noviembre, 12h)
Badajoz B-Valverdeño (domingo 16 de noviembre, 16h)
Villar del Rey-Valdebótoa (domingo 16 de noviembre, 16:15h)
Cheles-Sanvicenteño (domingo 16 de noviembre, 16:15h)
Valdelacalzada-Talavera (sábado 15 de noviembre, 17:30h)
Barbaño-Guadiana (domingo 16 de noviembre, 12h)
Grupo 3
Ahletic Valle-Guareña (domingo 16 de noviembre, 16:30h)
Castuera-Quintana (domingo 16 de noviembre, 12h)
Monterrubio-Gimnástico Don Benito (domingo 16 de noviembre, 17h)
Almoharín-Peleño (domingo 16 de noviembre, 12:30h)
Valdivia-Zarceño (domingo 16 de noviembre, 12:30h)
Miajadas-Hernán Cortés (domingo 16 de noviembre, 12h)
Talarrubias-Campanario (domingo 16 de noviembre, 16:15h)
Grupo 4
Gran Maestre-Solana (domingo 16 de noviembre, 12:30h)
Fuente de Cantos-Belenense (domingo 16 de noviembre, 12:30h)
Bienvenida-Usagre (domingo 16 de noviembre, 12:45h)
Torremejía-Oliva (domingo 16 de noviembre, 16h)
Mérida Promesas-La Estrella (domingo 16 de noviembre, 17h)
Don Álvaro-San Serván (domingo 16 de noviembre, 16:30h)
Zafra-Aceuchal (domingo 16 de noviembre, 12:15h)
Segunda División Extremeña (Liga Blanu)
Grupo 1
Nuevo Cáceres-Nuevo Plasencia (domingo 16 de noviembre, 17h)
Tiétar-Amanecer B (domingo 16 de noviembre, 16:30h)
Ciudad de Plasencia B-Casar de Cáceres (sábado 15 de noviembre, 18:15h)
Brocense-Aceituna (domingo 16 de noviembre, 16:15h)
Cañaveral-Hervás (domingo 16 de noviembre, 12:30h)
Navaconcejo-El Batán (domingo 16 de noviembre, 16h)
Hurdes-Jerte (domingo 16 de noviembre, 16:30h)
Grupo 2
Casas de Don Pedro-Valdehornillo (domingo 16 de noviembre, 12h)
Malpartida-Esparragosa (domingo 16 de noviembre, 16:15h)
Madrigalejo-La Haba (domingo 16 de noviembre, 16h)
Orellana-Puebla de Alcocer (domingo 16 de noviembre, 16:30h)
Metelinense-Herrera (domingo 16 de noviembre, 12h)
Fuenlabrada-Ilipense Zalamea (domingo 16 de noviembre, 16:15h)
San Bartolomé-Palazuelo (domingo 16 de noviembre, 12h)
Grupo 3
Don Bosco-Olivenza UD (domingo 16 de noviembre, 12h)
La Roca-San Francisco Olivenza (domingo 16 de noviembre, 16:30h)
Santa Quiteria-Obandina (domingo 16 de noviembre, 17h)
Hispanolusa-Villanueva del Fresno (domingo 16 de noviembre, 13h)
Peña el Valle-Puebla de la Calzada B (domingo 16 de noviembre, 12h)
Alburquerque-Valencia de Alcántara (domingo 16 de noviembre, 17h)
Puerta Palmas-La Albuera (domingo 16 de noviembre, 16h)
Grupo 4
Monesterio-Segureña (domingo 16 de noviembre, 12h)
Alange-Campillo (domingo 16 de noviembre, 12h)
Ribereña-Higuera (domingo 16 de noviembre, 16:30h)
Athletic Fregenal-Vadesa (domingo 16 de noviembre, 12:30h)
Berlanga-Jerez B (domingo 16 de noviembre, 16:15h)
Fornacense-Santa Marta (domingo 16 de noviembre, 16:30h)
Trujillanos-Juventud UVA (domingo 16 de noviembre, 12h)
FÚTBOL SALA
Segunda División Femenina (Grupo 1)
Marín-Colegio San José (sábado 15 de noviembre, 17h)
Segunda División B (Grupo 4)
Jerez-Bargas (domingo 16 de noviembre, 12h)
La Nucía-Grupo López Bolaños (sábado 15 de noviembre, 17h)
Tercera División
Cáceres Universidad-Jarandilla (sábado 15 de noviembre, 20h)
Casar de Cáceres-Castañar de Ibor (sábado 15 de noviembre, 18h)
Talayuela-Torrecillas (sábado 15 de noviembre, 19h)
Villagarcía-Ciudad de Almendralejo (sábado 15 de noviembre, 18h)
Granja-Navalmoral (sábado 15 de noviembre, 19h)
Rena-Burguillos del Cerro (sábado 15 de noviembre, 18h)
Salvatierra-Arroyo (viernes 14 de noviembre, 21h)
Badajoz Energía-Colegio San José (sábado 15 de noviembre, 17h)
BALONCESTO
División de Honor Baloncesto Silla de Ruedas
Mideba Extremadura-AMIVEL (sábado 15 de noviembre, 18:30h)
Liga Femenina Challengue
Al-Qázeres Extremadura-Santfeliuenc (sábado 15 de noviembre, 18h)
Liga Femenina 2
Magectias-Miralvalle (sábado 15 de noviembre, 19h)
Segunda FEB Masculina
Logrobasket-Cáceres Patrimonio (domingo 16 de noviembre, 17:30h)
Tercera FEB Masculina
CBA Spain-Sagrado Corazón Cáceres (sábado 15 de noviembre, 17:30h)
Moraleja-Huelva (sábado 15 de noviembre, 18h)
San Antonio Cáceres-Aljaraque (sábado 15 de noviembre, 19h)
Sevilla Coria-Vitaly La Mar Badajoz (sábado 15 de noviembre, 19:30h)
San Fernando-Bosco Mérida (sábado 15 de noviembre, 20:30h)
VOLEYBOL
Superliga Femenina 2
Leganés-Extremadura Arroyo (sábado 15 de noviembre, 19h)
Superliga Masculina 2
Almendralejo Extremadura-Collado Vilalba (sábado 15 de noviembre, 18h)