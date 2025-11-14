DEPORTES

Consulta Aquí la Agenda Deportiva del Fin de Semana para los equipos extremeños

En Primera RFEF, el Mérida visitará al Pontevedra y el Cacereño al Castilla. En Segunda: Puente Genil-Extremadura e Intercity-Coria y en Tercera: el líder Jaraíz recibe al Moralo, el Don Benito visita Gévora, el Villanovense recibe al Pueblonuevo y el Badajoz visita Cabeza del Buey. Y en baloncesto: Mideba-Amivel; Logrobasket-Cáceres Patrimonio; Al-Qazeres-Santfeliuenc y Magectias-Miralvalle

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL

División de Honor Juvenil

Badajoz-Getafe (sábado 15 de noviembre, 16h)

La Cruz Villanovense-Real Madrid (sábado 15 de noviembre, 17h)

Atlético de Madrid-Diocesano (sábado 15 de noviembre, 16h)

Liga Nacional Juvenil

Don Benito-Vedruna Cáceres (sábado 15 de noviembre, 16h)

Extremadura-Moralo (sábado 15 de noviembre, 16h)

Ciudad de Plasencia-Fuente de Cantos (sábado 15 de noviembre, 16h)

Hispanolusa-Flecha Negra (sábado 15 de noviembre, 16h)

Diocesano B-Cacereño (domingo 16 de noviembre, 12h)

Badajoz B-Don Bosco (domingo 16 de noviembre, 11:30h)

Villafranca-Mérida (sábado 15 de noviembre, 17h)

Zafra-Santa Amalia (sábado 15 de noviembre, 12h)

La Cruz Villanovense B-San Roque (sábado 15 de noviembre, 17h)

Primera RFEF Femenina

Cacereño Femenino-Atlético de Madrid B (domingo 16 de noviembre, 12:30h)

Segunda RFEF Femenina (Grupo 2)

Cacereño Atlético-Unión Viera (sábado 15 de noviembre, 19:30h)

SportExtremadura-Getafe (domingo 16 de noviembre, 12h)

Tercera RFEF Femenina

Mérida-San Miguel Plasencia (domingo 16 de noviembre, 13h)

La Roca-Villanovense (domingo 16 de noviembre, 12h)

Cacereño Atlético B-SportExtremadura B (domingo 16 de noviembre, 16:30h)

Zafra-Extremadura Fem (domingo 16 de noviembre, 17:30h)

Primera RFEF Masculina

Real Madrid Castilla-Cacereño (sábado 15 de noviembre, 14h)

Pontevedra-Mérida (sábado 15 de noviembre, 16:15h)

Segunda RFEF Masculina

Puente Genil-Extremadura (domingo 16 de noviembre, 17h)

Intercity-Coria (sábado 15 de noviembre, 16h)

Tercera RFEF Masculina

Azuaga-Santa Amalia (domingo 16 de noviembre, 12:15h)

Gévora-Don Benito (domingo 16 de noviembre, 16:15h)

Calamonte-Villafranca (domingo 16 de noviembre, 12h)

Puebla de la Calzada-Diocesano (domingo 16 de noviembre, 12:30h)

Jaraíz-Moralo (domingo 16 de noviembre, 16:30h)

Montehermoso-Montijo (domingo 16 de noviembre, 16:30h)

Villanovense-Pueblonuevo (domingo 16 de noviembre, 12h)

Cabeza del Buey-Badajoz (domingo 16 de noviembre, 12:30h)

Jerez-Llerenense (domingo 16 de noviembre, 12:30h)

Primera División Extremeña (Liga Alma)

Grupo 1

Malpartida-UP Plasencia (domingo 16 de noviembre, 12:30h)

Moraleja-Arroyo (domingo 16 de noviembre, 17h)

Ciudad de Plasencia-Trujillo (domingo 16 de noviembre, 12:30h)

Talayuela-Torreorgaz (sábado 15 de noviembre, 16:30h)

Torrejoncillo-Piornal (domingo 16 de noviembre, 16h)

Amanecer-Cabezuela (domingo 16 de noviembre, 16:30h)

Moralo B-Chinato (domingo 16 de noviembre, 12:30h)

Grupo 2

Lobón-Hernando de Soto (domingo 16 de noviembre, 12:30h)

La Garrovilla-San Jorge (domingo 16 de noviembre, 12h)

Badajoz B-Valverdeño (domingo 16 de noviembre, 16h)

Villar del Rey-Valdebótoa (domingo 16 de noviembre, 16:15h)

Cheles-Sanvicenteño (domingo 16 de noviembre, 16:15h)

Valdelacalzada-Talavera (sábado 15 de noviembre, 17:30h)

Barbaño-Guadiana (domingo 16 de noviembre, 12h)

Grupo 3

Ahletic Valle-Guareña (domingo 16 de noviembre, 16:30h)

Castuera-Quintana (domingo 16 de noviembre, 12h)

Monterrubio-Gimnástico Don Benito (domingo 16 de noviembre, 17h)

Almoharín-Peleño (domingo 16 de noviembre, 12:30h)

Valdivia-Zarceño (domingo 16 de noviembre, 12:30h)

Miajadas-Hernán Cortés (domingo 16 de noviembre, 12h)

Talarrubias-Campanario (domingo 16 de noviembre, 16:15h)

Grupo 4

Gran Maestre-Solana (domingo 16 de noviembre, 12:30h)

Fuente de Cantos-Belenense (domingo 16 de noviembre, 12:30h)

Bienvenida-Usagre (domingo 16 de noviembre, 12:45h)

Torremejía-Oliva (domingo 16 de noviembre, 16h)

Mérida Promesas-La Estrella (domingo 16 de noviembre, 17h)

Don Álvaro-San Serván (domingo 16 de noviembre, 16:30h)

Zafra-Aceuchal (domingo 16 de noviembre, 12:15h)

Segunda División Extremeña (Liga Blanu)

Grupo 1

Nuevo Cáceres-Nuevo Plasencia (domingo 16 de noviembre, 17h)

Tiétar-Amanecer B (domingo 16 de noviembre, 16:30h)

Ciudad de Plasencia B-Casar de Cáceres (sábado 15 de noviembre, 18:15h)

Brocense-Aceituna (domingo 16 de noviembre, 16:15h)

Cañaveral-Hervás (domingo 16 de noviembre, 12:30h)

Navaconcejo-El Batán (domingo 16 de noviembre, 16h)

Hurdes-Jerte (domingo 16 de noviembre, 16:30h)

Grupo 2

Casas de Don Pedro-Valdehornillo (domingo 16 de noviembre, 12h)

Malpartida-Esparragosa (domingo 16 de noviembre, 16:15h)

Madrigalejo-La Haba (domingo 16 de noviembre, 16h)

Orellana-Puebla de Alcocer (domingo 16 de noviembre, 16:30h)

Metelinense-Herrera (domingo 16 de noviembre, 12h)

Fuenlabrada-Ilipense Zalamea (domingo 16 de noviembre, 16:15h)

San Bartolomé-Palazuelo (domingo 16 de noviembre, 12h)

Grupo 3

Don Bosco-Olivenza UD (domingo 16 de noviembre, 12h)

La Roca-San Francisco Olivenza (domingo 16 de noviembre, 16:30h)

Santa Quiteria-Obandina (domingo 16 de noviembre, 17h)

Hispanolusa-Villanueva del Fresno (domingo 16 de noviembre, 13h)

Peña el Valle-Puebla de la Calzada B (domingo 16 de noviembre, 12h)

Alburquerque-Valencia de Alcántara (domingo 16 de noviembre, 17h)

Puerta Palmas-La Albuera (domingo 16 de noviembre, 16h)

Grupo 4

Monesterio-Segureña (domingo 16 de noviembre, 12h)

Alange-Campillo (domingo 16 de noviembre, 12h)

Ribereña-Higuera (domingo 16 de noviembre, 16:30h)

Athletic Fregenal-Vadesa (domingo 16 de noviembre, 12:30h)

Berlanga-Jerez B (domingo 16 de noviembre, 16:15h)

Fornacense-Santa Marta (domingo 16 de noviembre, 16:30h)

Trujillanos-Juventud UVA (domingo 16 de noviembre, 12h)

FÚTBOL SALA

Segunda División Femenina (Grupo 1)

Marín-Colegio San José (sábado 15 de noviembre, 17h)

Segunda División B (Grupo 4)

Jerez-Bargas (domingo 16 de noviembre, 12h)

La Nucía-Grupo López Bolaños (sábado 15 de noviembre, 17h)

Tercera División

Cáceres Universidad-Jarandilla (sábado 15 de noviembre, 20h)

Casar de Cáceres-Castañar de Ibor (sábado 15 de noviembre, 18h)

Talayuela-Torrecillas (sábado 15 de noviembre, 19h)

Villagarcía-Ciudad de Almendralejo (sábado 15 de noviembre, 18h)

Granja-Navalmoral (sábado 15 de noviembre, 19h)

Rena-Burguillos del Cerro (sábado 15 de noviembre, 18h)

Salvatierra-Arroyo (viernes 14 de noviembre, 21h)

Badajoz Energía-Colegio San José (sábado 15 de noviembre, 17h)

BALONCESTO

División de Honor Baloncesto Silla de Ruedas

Mideba Extremadura-AMIVEL (sábado 15 de noviembre, 18:30h)

Liga Femenina Challengue

Al-Qázeres Extremadura-Santfeliuenc (sábado 15 de noviembre, 18h)

Liga Femenina 2

Magectias-Miralvalle (sábado 15 de noviembre, 19h)

Segunda FEB Masculina

Logrobasket-Cáceres Patrimonio (domingo 16 de noviembre, 17:30h)

Tercera FEB Masculina

CBA Spain-Sagrado Corazón Cáceres (sábado 15 de noviembre, 17:30h)

Moraleja-Huelva (sábado 15 de noviembre, 18h)

San Antonio Cáceres-Aljaraque (sábado 15 de noviembre, 19h)

Sevilla Coria-Vitaly La Mar Badajoz (sábado 15 de noviembre, 19:30h)

San Fernando-Bosco Mérida (sábado 15 de noviembre, 20:30h)

VOLEYBOL

Superliga Femenina 2

Leganés-Extremadura Arroyo (sábado 15 de noviembre, 19h)

Superliga Masculina 2

Almendralejo Extremadura-Collado Vilalba (sábado 15 de noviembre, 18h)

