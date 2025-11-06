DEPORTES

Consulta Aquí la Agenda Deportiva del Fin de Semana para los equipos extremeños

En Primera RFEF, el Mérida recibirá al Castilla y el Cacereño al Avilés. En Segunda: Extremadura-Estepona y en Tercera: Don Benito recibe al Calamonte, el Jaraíz visita al Diocesano, el Villanovense al Montijo y el Badajoz recibe al Llerenense. Y en baloncesto: Domusa Teknik-Al-Qázeres, Miralvalle-Benimaclet y Cáceres-Biele

Redacción

Extremadura |

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL

División de Honor Juvenil

Rayo Vallecano-La Cruz Villanovense (domingo 9 de noviembre, 12h)

Alcorcón-Badajoz (sábado 8 de noviembre, 16h)

Diocesano-Leganés (sábado 8 de noviembre, 16h)

Liga Nacional Juvenil

Don Benito-La Cruz Villanovense B (sábado 8 de noviembre, 17h)

Vedruna Cáceres-Extremadura (domingo 9 de noviembre, 12h)

Moralo-Ciudad de Plasencia (viernes 7 de noviembre, 20:30h)

Fuentes de Cantos-Hispanolusa (sábado 8 de noviembre, 16:30h)

Flecha Negra-Diocesano B (domingo 9 de noviembre, 11:30h)

Cacereño-Badajoz B (sábado 8 de noviembre, 16h)

Don Bosco-Villafranca (domingo 9 de noviembre, 12h)

Mérida-Zafra (sábado 8 de noviembre, 16:30h)

Santa Amalia-San Roque (sábado 8 de noviembre, 17h)

Primera RFEF Femenina

Villarreal-Cacereño Femenino (sábado 8 de noviembre, 16h)

Segunda RFEF Femenina (Grupo 3)

Las Rozas-Cacereño Atlético (domingo 9 de noviembre, 17h)

Betis B-SportExtremadura (domingo 9 de noviembre, 13h)

Tercera RFEF Femenina

San Miguel de Plasencia-Zafra (domingo 9 de noviembre, 12:30h)

Villanovense-Badajoz (domingo 9 de noviembre, 12h)

SportExtremadura B-La Roca (domingo 9 de noviembre, 12h)

Féminas Don Benito-Cacereño Atlético B (domingo 9 de noviembre, 12h)

Primera RFEF Masculina

Mérida-Real Madrid Castilla (domingo 9 de noviembre, 12h)

Cacereño-Real Avilés (domingo 9 de noviembre, 16h)

Segunda RFEF Masculina

Extremadura-Estepona (domingo 9 de noviembre, 12h)

Tercera RFEF Masculina

Azuaga-Jerez (domingo 9 de noviembre, 17:30h)

Santa Amalia-Gévora (domingo 9 de noviembre, 17h)

Don Benito-Calamonte (domingo 9 de noviembre, 12h)

Villafranca-Puebla de la Calzada (domingo 9 de noviembre, 12:30h)

Diocesano-Jaraíz (domingo 9 de noviembre, 12h)

Moralo-Montehermoso (domingo 9 de noviembre, 18:15h)

Montijo-Villanovense (domingo 9 de noviembre, 12h)

Pueblo Nuevo-Cabeza del Buey (sábado 8 de noviembre, 16:30h)

Badajoz-Llerenense (domingo 9 de noviembre, 19h)

Primera División Extremeña (Liga Alma)

Grupo 1

Arroyo-Malpartida (domingo 9 de noviembre, 12:30h)

Trujillo-Moraleja (domingo 9 de noviembre, 12:30h)

Torreorgaz-Ciudad de Plasencia (domingo 9 de noviembre, 12:30h)

Piornal-Talayuela (domingo 9 de noviembre, 12:30h)

Cabezuela-Torrejoncillo (domingo 9 de noviembre, 12h)

Chinato-Amanecer (domingo 9 de noviembre, 18h)

UP Plasencia-Moralo B (domingo 9 de noviembre, 12h)

Grupo 2

San Jorge-Lobón (domingo 9 de noviembre, 16:30h)

Valverdeño-La Garrovilla (domingo 9 de noviembre, 18:30h)

Valdebótoa-Badajoz B (domingo 9 de noviembre, 12:30h)

Sanvicenteño-Villar del Rey (domingo 9 de noviembre, 18h)

Talavera-Cheles (domingo 9 de noviembre, 12h)

Guadiana-Valdelacalzada (sábado 8 de noviembre, 16:45h)

Hernando de Soto-Barbaño (domingo 9 de noviembre, 12:30h)

Grupo 3

Quintana-Athletic Valle (domingo 9 de noviembre, 16:45h)

Gimnástico Don Benito-Castuera (domingo 9 de noviembre, 12h)

Peleño-Monterrubio (domingo 9 de noviembre, 18h)

Zarceño-Almoharín (domingo 9 de noviembre, 18:30h)

Hernán Cortés-Valdivia (domingo 9 de noviembre, 12h)

Campanario-Miajadas (domingo 9 de noviembre, 12:30h)

Guareña-Talarrubias (domingo 9 de noviembre, 12h)

Grupo 4

Belenense-Gran Maestre (domingo 9 de noviembre, 12:30h)

Usagre-Fuente de Cantos (domingo 9 de noviembre, 16:30h)

Oliva-Bienvenida (domingo 9 de noviembre, 16h)

La Estrella-Torremejía (domingo 9 de noviembre, 12:30h)

San Serván-Mérida Promesas (domingo 9 de noviembre, 12h)

Aceuchal-Don Álvaro (domingo 9 de noviembre, 17h)

Solana-Zafra (domingo 9 de noviembre, 17h)

Segunda División Extremeña (Liga Blanu)

Grupo 1

Valdefuentes-Nuevo Cáceres (domingo 9 de noviembre, 12:30h)

Casar de Cáceres-Tiétar (domingo 9 de noviembre, 13h)

Aceituna-Ciudad de Plasencia B (domingo 9 de noviembre, 12:30h)

Hervás-Brocense (domingo 9 de noviembre, 16:30h)

El Batán-Cañaveral (domingo 9 de noviembre, 16h)

Jerte-Navaconcejo (domingo 9 de noviembre, 16h)

Nuevo Plasencia-Las Hurdes (domingo 9 de noviembre, 16:30h)

Grupo 2

Valdehornillo-Madroñera (domingo 9 de noviembre, 16h)

Esparragosa-Casas de Don Pedro (domingo 9 de noviembre, 17:15h)

La Haba-Malpartida (domingo 9 de noviembre, 12:30h)

Puebla de Alcocer-Madrigalejo (domingo 9 de noviembre, 16:30h)

Herrera-Orellana (domingo 9 de noviembre, 16h)

Ilipense Zalamea-Metelinense (domingo 9 de noviembre, 16:45h)

Palazuelo-Fuenlabrada (domingo 9 de noviembre, 12:30h)

Grupo 3

Olivenza UD-San Roque (domingo 9 de noviembre, 12h)

San Francisco de Olivenza-Don Bosco (domingo 9 de noviembre, 16:30h)

Obandina-La Roca (domingo 9 de noviembre, 12h)

Villanueva del Fresno-Santa Quiteria (domingo 9 de noviembre, 17h)

Puebla de la Calzada B-Hispanolusa (domingo 9 de noviembre, 17h)

Valencia de Alcántara-Peña el Valle (domingo 9 de noviembre, 12h)

La Albuera-Alburquerque (domingo 9 de noviembre, 12h)

Grupo 4

Monesterio-Trujillanos (domingo 9 de noviembre, 12:30h)

Segureña-Alange (domingo 9 de noviembre, 16:30h)

Campillo-Ribereña (domingo 9 de noviembre, 16:30h)

Higuera-Fregenal (domingo 9 de noviembre, 12:30h)

Vadesa-Berlanga (domingo 9 de noviembre, 12h)

Jerez B-Fornacense (domingo 9 de noviembre, 17h)

Santa Marta-Juventud UVA (domingo 9 de noviembre, 12h)

FÚTBOL SALA

Segunda División Femenina (Grupo 1)

Ferrol-Colegio San José (sábado 8 de noviembre, 17h)

Segunda División B (Grupo 4)

El Álamo-Jerez (sábado 8 de noviembre, 18h)

Grupo López Bolaños-Rivas (sábado 8 de noviembre, 17h)

Tercera División

Castañar de Ibor-Cáceres Universidad (sábado 8 de noviembre, 17h)

Torrecillas-Casar de Cáceres (domingo 9 de noviembre, 18:30h)

Ciudad de Almendralejo-Talayuela (sábado 8 de noviembre, 18h)

Navalmoral-Villagarcía (sábado 8 de noviembre, 18h)

Burguillos-Granja (sábado 8 de noviembre, 18h)

Arroyo-Rena (sábado 8 de noviembre, 20h)

Colegio San José-Salvatierra (domingo 9 de noviembre, 11h)

Jarandilla-Badajoz Energía (sábado 8 de noviembre, 19h)

BALONCESTO

División de Honor Baloncesto en Silla de Ruedas

Fundación Aliados-MIDEBA Extremadura (sábado 8 de noviembre, 18:30h)

Liga Femenina Challengue

Domusa Teknik-Al-Qázeres Extremadura (sábado 8 de noviembre, 18h)

Liga Femenina 2

Miralvalle-Claret Benimaclet (sábado 8 de noviembre, 18:30h)

Segunda FEB Masculina

Cáceres Patrimonio-Biele ISB (sábado 8 de noviembre, 19h)

Tercera FEB Masculina

Bosco Mérida-Alcalá (sábado 8 de noviembre, 18h)

Peñarroya-CBA Spain (sábado 8 de noviembre, 18:30h)

Vitaly La Mar Badajoz-Huelva (sábado 8 de noviembre, 19h)

Baublock Gymnástica-Moraleja (sábado 8 de noviembre, 20h)

Sagrado Corazón Cáceres-San Fernando (domingo 9 de noviembre, 12h)

Dos Hermanas-San Antonio Cáceres (domingo 9 de noviembre, 12:30h)

VOLEYBOL

Superliga Femenina 2

Extremadura Arroyo-Madrid Chamberí (sábado 8 de noviembre, 17h)

Superliga Masculina 2

Valencia-Almendralejo Extremadura (sábado 8 de noviembre, 18h)

