Consulta Aquí la Agenda Deportiva del Fin de Semana para los equipos extremeños

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
FÚTBOL
División de Honor Juvenil
Rayo Vallecano-La Cruz Villanovense (domingo 9 de noviembre, 12h)
Alcorcón-Badajoz (sábado 8 de noviembre, 16h)
Diocesano-Leganés (sábado 8 de noviembre, 16h)
Liga Nacional Juvenil
Don Benito-La Cruz Villanovense B (sábado 8 de noviembre, 17h)
Vedruna Cáceres-Extremadura (domingo 9 de noviembre, 12h)
Moralo-Ciudad de Plasencia (viernes 7 de noviembre, 20:30h)
Fuentes de Cantos-Hispanolusa (sábado 8 de noviembre, 16:30h)
Flecha Negra-Diocesano B (domingo 9 de noviembre, 11:30h)
Cacereño-Badajoz B (sábado 8 de noviembre, 16h)
Don Bosco-Villafranca (domingo 9 de noviembre, 12h)
Mérida-Zafra (sábado 8 de noviembre, 16:30h)
Santa Amalia-San Roque (sábado 8 de noviembre, 17h)
Primera RFEF Femenina
Villarreal-Cacereño Femenino (sábado 8 de noviembre, 16h)
Segunda RFEF Femenina (Grupo 3)
Las Rozas-Cacereño Atlético (domingo 9 de noviembre, 17h)
Betis B-SportExtremadura (domingo 9 de noviembre, 13h)
Tercera RFEF Femenina
San Miguel de Plasencia-Zafra (domingo 9 de noviembre, 12:30h)
Villanovense-Badajoz (domingo 9 de noviembre, 12h)
SportExtremadura B-La Roca (domingo 9 de noviembre, 12h)
Féminas Don Benito-Cacereño Atlético B (domingo 9 de noviembre, 12h)
Primera RFEF Masculina
Mérida-Real Madrid Castilla (domingo 9 de noviembre, 12h)
Cacereño-Real Avilés (domingo 9 de noviembre, 16h)
Segunda RFEF Masculina
Extremadura-Estepona (domingo 9 de noviembre, 12h)
Tercera RFEF Masculina
Azuaga-Jerez (domingo 9 de noviembre, 17:30h)
Santa Amalia-Gévora (domingo 9 de noviembre, 17h)
Don Benito-Calamonte (domingo 9 de noviembre, 12h)
Villafranca-Puebla de la Calzada (domingo 9 de noviembre, 12:30h)
Diocesano-Jaraíz (domingo 9 de noviembre, 12h)
Moralo-Montehermoso (domingo 9 de noviembre, 18:15h)
Montijo-Villanovense (domingo 9 de noviembre, 12h)
Pueblo Nuevo-Cabeza del Buey (sábado 8 de noviembre, 16:30h)
Badajoz-Llerenense (domingo 9 de noviembre, 19h)
Primera División Extremeña (Liga Alma)
Grupo 1
Arroyo-Malpartida (domingo 9 de noviembre, 12:30h)
Trujillo-Moraleja (domingo 9 de noviembre, 12:30h)
Torreorgaz-Ciudad de Plasencia (domingo 9 de noviembre, 12:30h)
Piornal-Talayuela (domingo 9 de noviembre, 12:30h)
Cabezuela-Torrejoncillo (domingo 9 de noviembre, 12h)
Chinato-Amanecer (domingo 9 de noviembre, 18h)
UP Plasencia-Moralo B (domingo 9 de noviembre, 12h)
Grupo 2
San Jorge-Lobón (domingo 9 de noviembre, 16:30h)
Valverdeño-La Garrovilla (domingo 9 de noviembre, 18:30h)
Valdebótoa-Badajoz B (domingo 9 de noviembre, 12:30h)
Sanvicenteño-Villar del Rey (domingo 9 de noviembre, 18h)
Talavera-Cheles (domingo 9 de noviembre, 12h)
Guadiana-Valdelacalzada (sábado 8 de noviembre, 16:45h)
Hernando de Soto-Barbaño (domingo 9 de noviembre, 12:30h)
Grupo 3
Quintana-Athletic Valle (domingo 9 de noviembre, 16:45h)
Gimnástico Don Benito-Castuera (domingo 9 de noviembre, 12h)
Peleño-Monterrubio (domingo 9 de noviembre, 18h)
Zarceño-Almoharín (domingo 9 de noviembre, 18:30h)
Hernán Cortés-Valdivia (domingo 9 de noviembre, 12h)
Campanario-Miajadas (domingo 9 de noviembre, 12:30h)
Guareña-Talarrubias (domingo 9 de noviembre, 12h)
Grupo 4
Belenense-Gran Maestre (domingo 9 de noviembre, 12:30h)
Usagre-Fuente de Cantos (domingo 9 de noviembre, 16:30h)
Oliva-Bienvenida (domingo 9 de noviembre, 16h)
La Estrella-Torremejía (domingo 9 de noviembre, 12:30h)
San Serván-Mérida Promesas (domingo 9 de noviembre, 12h)
Aceuchal-Don Álvaro (domingo 9 de noviembre, 17h)
Solana-Zafra (domingo 9 de noviembre, 17h)
Segunda División Extremeña (Liga Blanu)
Grupo 1
Valdefuentes-Nuevo Cáceres (domingo 9 de noviembre, 12:30h)
Casar de Cáceres-Tiétar (domingo 9 de noviembre, 13h)
Aceituna-Ciudad de Plasencia B (domingo 9 de noviembre, 12:30h)
Hervás-Brocense (domingo 9 de noviembre, 16:30h)
El Batán-Cañaveral (domingo 9 de noviembre, 16h)
Jerte-Navaconcejo (domingo 9 de noviembre, 16h)
Nuevo Plasencia-Las Hurdes (domingo 9 de noviembre, 16:30h)
Grupo 2
Valdehornillo-Madroñera (domingo 9 de noviembre, 16h)
Esparragosa-Casas de Don Pedro (domingo 9 de noviembre, 17:15h)
La Haba-Malpartida (domingo 9 de noviembre, 12:30h)
Puebla de Alcocer-Madrigalejo (domingo 9 de noviembre, 16:30h)
Herrera-Orellana (domingo 9 de noviembre, 16h)
Ilipense Zalamea-Metelinense (domingo 9 de noviembre, 16:45h)
Palazuelo-Fuenlabrada (domingo 9 de noviembre, 12:30h)
Grupo 3
Olivenza UD-San Roque (domingo 9 de noviembre, 12h)
San Francisco de Olivenza-Don Bosco (domingo 9 de noviembre, 16:30h)
Obandina-La Roca (domingo 9 de noviembre, 12h)
Villanueva del Fresno-Santa Quiteria (domingo 9 de noviembre, 17h)
Puebla de la Calzada B-Hispanolusa (domingo 9 de noviembre, 17h)
Valencia de Alcántara-Peña el Valle (domingo 9 de noviembre, 12h)
La Albuera-Alburquerque (domingo 9 de noviembre, 12h)
Grupo 4
Monesterio-Trujillanos (domingo 9 de noviembre, 12:30h)
Segureña-Alange (domingo 9 de noviembre, 16:30h)
Campillo-Ribereña (domingo 9 de noviembre, 16:30h)
Higuera-Fregenal (domingo 9 de noviembre, 12:30h)
Vadesa-Berlanga (domingo 9 de noviembre, 12h)
Jerez B-Fornacense (domingo 9 de noviembre, 17h)
Santa Marta-Juventud UVA (domingo 9 de noviembre, 12h)
FÚTBOL SALA
Segunda División Femenina (Grupo 1)
Ferrol-Colegio San José (sábado 8 de noviembre, 17h)
Segunda División B (Grupo 4)
El Álamo-Jerez (sábado 8 de noviembre, 18h)
Grupo López Bolaños-Rivas (sábado 8 de noviembre, 17h)
Tercera División
Castañar de Ibor-Cáceres Universidad (sábado 8 de noviembre, 17h)
Torrecillas-Casar de Cáceres (domingo 9 de noviembre, 18:30h)
Ciudad de Almendralejo-Talayuela (sábado 8 de noviembre, 18h)
Navalmoral-Villagarcía (sábado 8 de noviembre, 18h)
Burguillos-Granja (sábado 8 de noviembre, 18h)
Arroyo-Rena (sábado 8 de noviembre, 20h)
Colegio San José-Salvatierra (domingo 9 de noviembre, 11h)
Jarandilla-Badajoz Energía (sábado 8 de noviembre, 19h)
BALONCESTO
División de Honor Baloncesto en Silla de Ruedas
Fundación Aliados-MIDEBA Extremadura (sábado 8 de noviembre, 18:30h)
Liga Femenina Challengue
Domusa Teknik-Al-Qázeres Extremadura (sábado 8 de noviembre, 18h)
Liga Femenina 2
Miralvalle-Claret Benimaclet (sábado 8 de noviembre, 18:30h)
Segunda FEB Masculina
Cáceres Patrimonio-Biele ISB (sábado 8 de noviembre, 19h)
Tercera FEB Masculina
Bosco Mérida-Alcalá (sábado 8 de noviembre, 18h)
Peñarroya-CBA Spain (sábado 8 de noviembre, 18:30h)
Vitaly La Mar Badajoz-Huelva (sábado 8 de noviembre, 19h)
Baublock Gymnástica-Moraleja (sábado 8 de noviembre, 20h)
Sagrado Corazón Cáceres-San Fernando (domingo 9 de noviembre, 12h)
Dos Hermanas-San Antonio Cáceres (domingo 9 de noviembre, 12:30h)
VOLEYBOL
Superliga Femenina 2
Extremadura Arroyo-Madrid Chamberí (sábado 8 de noviembre, 17h)
Superliga Masculina 2
Valencia-Almendralejo Extremadura (sábado 8 de noviembre, 18h)