Consulta Aquí la Agenda Deportiva del Fin de Semana para los equipos extremeños

En Primera RFEF, el Cacereño viajará a Lugo y el Mérida recibirá al Arenas de Getxo, en Segunda Extremadura-UCAM y Quintanar-Coria. En Tercera: Jaraíz-Gévora, Villanovense-Santa Amalia, Cabeza del Buey-Don Benito y Badajoz-Diocesano entre otros. En Baloncesto, Al-Qázeres-Castelló, Isla Bonita-Miralvalle y Gorraiz-Cáceres Patrimonio.

Redacción

Extremadura

portera de fútbol
portera de fútbol | Sinc

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL

División de Honor Juvenil

Atlético de Madrid-La Cruz Villanovense (sábado 4 de octubre, 19h)

Burgos-Badajoz (domingo 5 de octubre, 12h)

Diocesano-Real Madrid (domingo 5 de octubre, 17h)

Liga Nacional Juvenil

Hispanolusa-Ciudad de Plasencia (domingo 5 de octubre, 12:30h)

Diocesano B-Extremadura (sábado 4 de octubre, 16h)

Badajoz B-Don Benito (sábado 4 de octubre, 16h)

Villafranca-Vedruna Cáceres (sábado 4 de octubre, 17:30h)

Zafra-Moralo (sábado 4 de octubre, 18:30h)

San Roque-Fuente de Cantos (sábado 4 de octubre, 18h)

Santa Amalia-Flecha Negra (sábado 4 de octubre, 16:30h)

Mérida-Cacereño (sábado 4 de octubre, 18h)

La Cruz Villanovense B-Don Bosco (domingo 5 de octubre, 18h)

Primera RFEF Femenina

Cacereño Femenino-Real Madrid B (domingo 5 de octubre, 12:30h)

Segunda RFEF Femenina (Grupo 2)

Cacereño Atlético-Guiniguada Apolinario (domingo 5 de octubre, 10h)

Femarguin Gran Canaria-SportExtremadura (domingo 5 de octubre, 11h)

Tercera RFEF Femenina

SportExtremadura B-San Miguel de Plasencia (domingo 5 de octubre, 16:30h)

Féminas Don Benito-Zafra (domingo 5 de octubre, 12h)

Cáceres Atlético B-Badajoz (domingo 5 de octubre, 17h)

Extremadura Femenino-La Roca (domingo 5 de octubre, 12h)

Primera RFEF Masculina

Lugo-Cacereño (sábado 4 de octubre, 16:15h)

Mérida-Arenas Club (domingo 5 de octubre, 12h)

Segunda RFEF Masculina

Extremadura-UCAM Murcia (domingo 5 de octubre, 12h)

Quintanar del Rey-Coria (domingo 5 de octubre, 18h)

Tercera RFEF Masculina

Puebla de la Calzada-Calamonte (domingo 5 de octubre, 12:30h)

Jaraíz-Gévora (domingo 5 de octubre, 17h)

Montehermoso-Azuaga (domingo 5 de octubre, 18h)

Villanovense-Santa Amalia (domingo 5 de octubre, 12h)

Cabeza del Buey-Don Benito (domingo 5 de octubre, 12:30h)

Llerenense-Villafranca (domingo 5 de octubre, 18h)

Badajoz-Diocesano (sábado 4 de octubre, 18:30h)

Pueblonuevo-Moralo (sábado 4 de octubre, 17:30h)

Jerez-Montijo (domingo 5 de octubre, 17h)

Primera División Extremeña (Liga Alma)

Grupo 1

Trujillo-UP Plasencia (domingo 5 de octubre, 12:30h)

Arroyo-Torreorgaz (domingo 5 de octubre, 12h)

Malpartida-Piornal (domingo 5 de octubre, 12:30h)

Moraleja-Cabezuela (domingo 5 de octubre, 18h)

Ciudad de Plasencia-Chinato (domingo 5 de octubre, 12:30h)

Talayuela-Moralo B (domingo 5 de octubre, 12:30h)

Torrejoncillo-Amanecer (domingo 5 de octubre, 18h)

Grupo 2

Valverdeño-Hernando de Soto (viernes 3 de octubre, 20:30h)

San Jorge-Valdebótoa (domingo 5 de octubre, 17:30h)

Lobón-Sanvicenteño (domingo 5 de octubre, 12:30h)

La Garrovilla-Talavera (domingo 5 de octubre, 12h)

Badajoz B-Guadiana (domingo 5 de octubre, 12h)

Villar del Rey-Barbaño (domingo 5 de octubre, 17:15h)

Cheles-Valdelacalzada (domingo 5 de octubre, 18h)

Grupo 3

Gimnástico Don Benito-Guareña (domingo 5 de octubre, 12h)

Quintana-Peleño (domingo 5 de octubre, 17h)

Athletic Valle-Zarceño (domingo 5 de octubre, 18:30h)

Castuera-Hernán Cortés (domingo 5 de octubre, 12h)

Almoharín-Talarrubias (domingo 5 de octubre, 17:30h)

Valdivia-Miajadas (domingo 5 de octubre, 18h)

Grupo 4

Usagre-Solana (domingo 5 de octubre, 18h)

Belenense-Oliva (domingo 5 de octubre, 12h)

Gran Maestre-La Estrella (domingo 5 de octubre, 12h)

Fuente de Cantos-San Serván (domingo 5 de octubre, 12:30h)

Bienvenida-Aceuchal (domingo 5 de octubre, 12:30h)

Torremejías-Zafra (domingo 5 de octubre, 18h)

Mérida Promesas-Don Álvaro (domingo 5 de octubre, 18h)

Segunda División Extremeña (Liga Blanu)

Grupo 1

Amanecer B-Nuevo Plasencia (domingo 5 de octubre, 17:30h)

Valdefuentes-Casar de Cáceres (domingo 5 de octubre, 17:30h)

Cáceres San Francisco-Aceituna (sábado 4 de octubre, 18:30h)

Tiétar-El Batán (domingo 5 de octubre, 17h)

Ciudad de Plasencia B-Jerte (domingo 5 de octubre, 17h)

Brocense-Las Hurdes (domingo 5 de octubre, 17:30h)

Cañaveral-Navaconcejo (domingo 5 de octubre, 12:30h)

Grupo 2

Valdehornillo-La Haba (domingo 5 de octubre, 17h)

Madroñera-Puebla de Alcocer (domingo 5 de octubre, 12:30h)

Casas de Don Pedro-Herrera (domingo 5 de octubre, 17h)

Malpartida-Ilipense Zalamea (domingo 5 de octubre, 18h)

Madrigalejo-Palazuelo (domingo 5 de octubre, 17h)

Orellana-San Bartolomé (domingo 5 de octubre, 18:30h)

Metelinense-Fuenlabrada (domingo 5 de octubre, 18h)

Grupo 3

Olivenza UD-Obandina (domingo 5 de octubre, 12h)

San Roque-Villanueva del Fresno (domingo 5 de octubre, 12h)

Don Bosco-Puebla de la Calzada B (domingo 5 de octubre, 11:30h)

La Roca-Valencia de Alcántara (domingo 5 de octubre, 18h)

Santa Quiteria-La Albuera (domingo 5 de octubre, 12h)

Hispanolusa-Puerta Palmas (domingo 5 de octubre, 17h)

Peña el Valle-Alburquerque (domingo 5 de octubre, 17h)

Grupo 4

Ribereña-Alange (domingo 5 de octubre, 17:30h)

Athletic Fregenal-Monesterio (domingo 5 de octubre, 12:30h)

Berlanga-Segureña (domingo 5 de octubre, 17h)

Fornacense-Campillo (domingo 5 de octubre, 17h)

Juventud UVA-Higuera (domingo 5 de octubre, 18h)

Santa Marta-Vadesa (domingo 5 de octubre, 18:30h)

Trujillanos-Jerez B (domingo 5 de octubre, 12h)

Copa del Rey (Fase nacional Previa/Vuelta (0-0))

Yuncos-Campanario (sábado 4 de octubre, 18h)

FÚTBOL SALA

Segunda División Femenina (Grupo 1)

Colegio San José-El Gaitero Rodiles (domingo 5 de octubre, 12h)

Segunda División B (Grupo 4)

La Nucía-Jerez (sábado 4 de octubre, 19h)

Grupo López Bolaños-Inter Movistar (sábado 4 de octubre, 17h)

Tercera División

Ciudad de Almendralejo-Jarandilla (sábado 4 de octubre, 19h)

Torrecillas-Navalmoral (sábado 4 de octubre, 17:30h)

Castañar de Ibor-Burguillos del Cerro (domingo 5 de octubre, 12:30h)

Cáceres Universidad-Arroyo (sábado 4 de octubre, 16:45h)

Casar de Cáceres-Colegio San José (sábado 4 de octubre, 18h)

Talayuela-Badajoz Energía (sábado 4 de octubre, 17:30h)

Villagarcía-Salvatierra (sábado 4 de octubre, 19h)

Granja-Rena (sábado 4 de octubre, 18:30h)

BALONCESTO

Liga Femenina Challengue

Al-Qázeres Extremadura-Castelló (sábado 4 de octubre, 18h)

Liga Femenina 2

Isla Bonita-Miralvalle (sábado 4 de octubre, 20:30h)

Segunda FEB Masculina

Castillo de Gorraiz-Cáceres Patrimonio (sábado 4 de octubre, 20h)

Tercera FEB Masculina

Moraleja-Dos Hermanas (sábado 4 de octubre, 18h)

Aljaraque-Bosco Mérida Patrimonio (sábado 4 de octubre, 19:30h)

Iberia Sagrado Corazón-Vitaly La Mar Badajoz (domingo 5 de octubre, 18h)

San Antonio Cáceres-CBA Spain (domingo 5 de octubre, 12h)

VOLEYBOL

Superliga Femenina 2

Extremadura Arroyo-Voley Ourense (sábado 4 de octubre, 19h)

