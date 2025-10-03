Consulta Aquí la Agenda Deportiva del Fin de Semana para los equipos extremeños

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
FÚTBOL
División de Honor Juvenil
Atlético de Madrid-La Cruz Villanovense (sábado 4 de octubre, 19h)
Burgos-Badajoz (domingo 5 de octubre, 12h)
Diocesano-Real Madrid (domingo 5 de octubre, 17h)
Liga Nacional Juvenil
Hispanolusa-Ciudad de Plasencia (domingo 5 de octubre, 12:30h)
Diocesano B-Extremadura (sábado 4 de octubre, 16h)
Badajoz B-Don Benito (sábado 4 de octubre, 16h)
Villafranca-Vedruna Cáceres (sábado 4 de octubre, 17:30h)
Zafra-Moralo (sábado 4 de octubre, 18:30h)
San Roque-Fuente de Cantos (sábado 4 de octubre, 18h)
Santa Amalia-Flecha Negra (sábado 4 de octubre, 16:30h)
Mérida-Cacereño (sábado 4 de octubre, 18h)
La Cruz Villanovense B-Don Bosco (domingo 5 de octubre, 18h)
Primera RFEF Femenina
Cacereño Femenino-Real Madrid B (domingo 5 de octubre, 12:30h)
Segunda RFEF Femenina (Grupo 2)
Cacereño Atlético-Guiniguada Apolinario (domingo 5 de octubre, 10h)
Femarguin Gran Canaria-SportExtremadura (domingo 5 de octubre, 11h)
Tercera RFEF Femenina
SportExtremadura B-San Miguel de Plasencia (domingo 5 de octubre, 16:30h)
Féminas Don Benito-Zafra (domingo 5 de octubre, 12h)
Cáceres Atlético B-Badajoz (domingo 5 de octubre, 17h)
Extremadura Femenino-La Roca (domingo 5 de octubre, 12h)
Primera RFEF Masculina
Lugo-Cacereño (sábado 4 de octubre, 16:15h)
Mérida-Arenas Club (domingo 5 de octubre, 12h)
Segunda RFEF Masculina
Extremadura-UCAM Murcia (domingo 5 de octubre, 12h)
Quintanar del Rey-Coria (domingo 5 de octubre, 18h)
Tercera RFEF Masculina
Puebla de la Calzada-Calamonte (domingo 5 de octubre, 12:30h)
Jaraíz-Gévora (domingo 5 de octubre, 17h)
Montehermoso-Azuaga (domingo 5 de octubre, 18h)
Villanovense-Santa Amalia (domingo 5 de octubre, 12h)
Cabeza del Buey-Don Benito (domingo 5 de octubre, 12:30h)
Llerenense-Villafranca (domingo 5 de octubre, 18h)
Badajoz-Diocesano (sábado 4 de octubre, 18:30h)
Pueblonuevo-Moralo (sábado 4 de octubre, 17:30h)
Jerez-Montijo (domingo 5 de octubre, 17h)
Primera División Extremeña (Liga Alma)
Grupo 1
Trujillo-UP Plasencia (domingo 5 de octubre, 12:30h)
Arroyo-Torreorgaz (domingo 5 de octubre, 12h)
Malpartida-Piornal (domingo 5 de octubre, 12:30h)
Moraleja-Cabezuela (domingo 5 de octubre, 18h)
Ciudad de Plasencia-Chinato (domingo 5 de octubre, 12:30h)
Talayuela-Moralo B (domingo 5 de octubre, 12:30h)
Torrejoncillo-Amanecer (domingo 5 de octubre, 18h)
Grupo 2
Valverdeño-Hernando de Soto (viernes 3 de octubre, 20:30h)
San Jorge-Valdebótoa (domingo 5 de octubre, 17:30h)
Lobón-Sanvicenteño (domingo 5 de octubre, 12:30h)
La Garrovilla-Talavera (domingo 5 de octubre, 12h)
Badajoz B-Guadiana (domingo 5 de octubre, 12h)
Villar del Rey-Barbaño (domingo 5 de octubre, 17:15h)
Cheles-Valdelacalzada (domingo 5 de octubre, 18h)
Grupo 3
Gimnástico Don Benito-Guareña (domingo 5 de octubre, 12h)
Quintana-Peleño (domingo 5 de octubre, 17h)
Athletic Valle-Zarceño (domingo 5 de octubre, 18:30h)
Castuera-Hernán Cortés (domingo 5 de octubre, 12h)
Almoharín-Talarrubias (domingo 5 de octubre, 17:30h)
Valdivia-Miajadas (domingo 5 de octubre, 18h)
Grupo 4
Usagre-Solana (domingo 5 de octubre, 18h)
Belenense-Oliva (domingo 5 de octubre, 12h)
Gran Maestre-La Estrella (domingo 5 de octubre, 12h)
Fuente de Cantos-San Serván (domingo 5 de octubre, 12:30h)
Bienvenida-Aceuchal (domingo 5 de octubre, 12:30h)
Torremejías-Zafra (domingo 5 de octubre, 18h)
Mérida Promesas-Don Álvaro (domingo 5 de octubre, 18h)
Segunda División Extremeña (Liga Blanu)
Grupo 1
Amanecer B-Nuevo Plasencia (domingo 5 de octubre, 17:30h)
Valdefuentes-Casar de Cáceres (domingo 5 de octubre, 17:30h)
Cáceres San Francisco-Aceituna (sábado 4 de octubre, 18:30h)
Tiétar-El Batán (domingo 5 de octubre, 17h)
Ciudad de Plasencia B-Jerte (domingo 5 de octubre, 17h)
Brocense-Las Hurdes (domingo 5 de octubre, 17:30h)
Cañaveral-Navaconcejo (domingo 5 de octubre, 12:30h)
Grupo 2
Valdehornillo-La Haba (domingo 5 de octubre, 17h)
Madroñera-Puebla de Alcocer (domingo 5 de octubre, 12:30h)
Casas de Don Pedro-Herrera (domingo 5 de octubre, 17h)
Malpartida-Ilipense Zalamea (domingo 5 de octubre, 18h)
Madrigalejo-Palazuelo (domingo 5 de octubre, 17h)
Orellana-San Bartolomé (domingo 5 de octubre, 18:30h)
Metelinense-Fuenlabrada (domingo 5 de octubre, 18h)
Grupo 3
Olivenza UD-Obandina (domingo 5 de octubre, 12h)
San Roque-Villanueva del Fresno (domingo 5 de octubre, 12h)
Don Bosco-Puebla de la Calzada B (domingo 5 de octubre, 11:30h)
La Roca-Valencia de Alcántara (domingo 5 de octubre, 18h)
Santa Quiteria-La Albuera (domingo 5 de octubre, 12h)
Hispanolusa-Puerta Palmas (domingo 5 de octubre, 17h)
Peña el Valle-Alburquerque (domingo 5 de octubre, 17h)
Grupo 4
Ribereña-Alange (domingo 5 de octubre, 17:30h)
Athletic Fregenal-Monesterio (domingo 5 de octubre, 12:30h)
Berlanga-Segureña (domingo 5 de octubre, 17h)
Fornacense-Campillo (domingo 5 de octubre, 17h)
Juventud UVA-Higuera (domingo 5 de octubre, 18h)
Santa Marta-Vadesa (domingo 5 de octubre, 18:30h)
Trujillanos-Jerez B (domingo 5 de octubre, 12h)
Copa del Rey (Fase nacional Previa/Vuelta (0-0))
Yuncos-Campanario (sábado 4 de octubre, 18h)
FÚTBOL SALA
Segunda División Femenina (Grupo 1)
Colegio San José-El Gaitero Rodiles (domingo 5 de octubre, 12h)
Segunda División B (Grupo 4)
La Nucía-Jerez (sábado 4 de octubre, 19h)
Grupo López Bolaños-Inter Movistar (sábado 4 de octubre, 17h)
Tercera División
Ciudad de Almendralejo-Jarandilla (sábado 4 de octubre, 19h)
Torrecillas-Navalmoral (sábado 4 de octubre, 17:30h)
Castañar de Ibor-Burguillos del Cerro (domingo 5 de octubre, 12:30h)
Cáceres Universidad-Arroyo (sábado 4 de octubre, 16:45h)
Casar de Cáceres-Colegio San José (sábado 4 de octubre, 18h)
Talayuela-Badajoz Energía (sábado 4 de octubre, 17:30h)
Villagarcía-Salvatierra (sábado 4 de octubre, 19h)
Granja-Rena (sábado 4 de octubre, 18:30h)
BALONCESTO
Liga Femenina Challengue
Al-Qázeres Extremadura-Castelló (sábado 4 de octubre, 18h)
Liga Femenina 2
Isla Bonita-Miralvalle (sábado 4 de octubre, 20:30h)
Segunda FEB Masculina
Castillo de Gorraiz-Cáceres Patrimonio (sábado 4 de octubre, 20h)
Tercera FEB Masculina
Moraleja-Dos Hermanas (sábado 4 de octubre, 18h)
Aljaraque-Bosco Mérida Patrimonio (sábado 4 de octubre, 19:30h)
Iberia Sagrado Corazón-Vitaly La Mar Badajoz (domingo 5 de octubre, 18h)
San Antonio Cáceres-CBA Spain (domingo 5 de octubre, 12h)
VOLEYBOL
Superliga Femenina 2
Extremadura Arroyo-Voley Ourense (sábado 4 de octubre, 19h)