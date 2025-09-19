DEPORTES

Consulta Aquí la Agenda Deportiva del Fin de Semana para los equipos extremeños

Derby regional entre Cacereño y Mérida este sábado en Almendralejo. En Segunda, el Extremadura recibe al Yeclano y el Coria se desplaza hasta Cuenca. En tercera: Badajoz-Don Benito, Villanovense-Gévora y Jaraíz-Puebla entre otros.

Pelota de fútbol
Pelota de fútbol | Getty images

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL

División de Honor Juvenil

Leganés-La Cruz Villanovense (sábado 20 de septiembre, 16h)

Las Rozas-Badajoz (domingo 21 de septiembre, 14:30h)

Diocesano-Getafe (sábado 20 de septiembre, 17h)

Liga Nacional Juvenil

Diocesano B-Hispanolusa (domingo 21 de septiembre, 12h)

Badajoz B-Ciudad de Plasencia (sábado 20 de septiembre, 19h)

Villafranca-Extremadura (sábado 20 de septiembre, 18h)

Zafra-Don Benito (sábado 20 de septiembre, 19h)

San Roque-Vedruna Cáceres (domingo 21 de septiembre, 11:30h)

Santa Amalia-Moralo (sábado 20 de septiembre, 19h)

Mérida-Fuente de Cantos (sábado 20 de septiembre, 18h)

Don Bosco-Flecha Negra (domingo 21 de septiembre, 12h)

La Cruz Villanovense B-Cacereño (domingo 21 de septiembre, 11h)

Primera RFEF Femenino

CD Alba-Cacereño Femenino (sábado 20 de septiembre, 18h)

Segunda RFEF Femenina (Grupo 2)

Cacereño Femenino Atlético-Femarguín (domingo 21 de septiembre, 11h)

Juan Grande-SportExtremadura (domingo 21 de septiembre, 13h)

Primera RFEF

Cacereño-Mérida (sábado 20 de septiembre, 18:30h)

Segunda RFEF

Extremadura-Yeclano (domingo 21 de septiembre, 18h)

Conquense-Coria (domingo 21 de septiembre, 12h)

Tercera RFEF

Jaraíz-Puebla de la Calzada (domingo 21 de septiembre, 18:30h)

Montehermoso-Calamonte (domingo 21 de septiembre, 18:30h)

Villanovense-Gévora (domingo 21 de septiembre, 12h)

Cabeza del Buey-Azuaga (domingo 21 de septiembre, 18h)

Llerenense-Santa Amalia (domingo 21 de septiembre, 18h)

Badajoz-Don Benito (domingo 21 de septiembre, 17h)

Pueblonuevo-Villafranca (domingo 21 de septiembre, 12h)

Montijo-Diocesano (domingo 21 de septiembre, 12h)

Jerez-Moralo (domingo 21 de septiembre, 18:30h)

Primera División Extremeña

Grupo 1

Torreorgaz-UP Plasencia (domingo 21 de septiembre, 18h)

Trujillo-Piornal (domingo 21 de septiembre, 12:30h)

Arroyo-Cabezuela (domingo 21 de septiembre, 12h)

Malpartida-Chinato (domingo 21 de septiembre, 12:30h)

Moraleja-Moralo B (domingo 21 de septiembre, 18:30h)

Ciudad de Plasencia-Amanecer (domingo 21 de septiembre, 18h)

Talayuela-Torrejoncillo (domingo 21 de septiembre, 18h)

Grupo 2

Valdebótoa-Hernando Soto (domingo 21 de septiembre, 12:30h)

Valverdeño-Sanvicenteño (domingo 21 de septiembre, 18h)

San Jorge-Talavera (domingo 21 de septiembre, 18h)

Lobón-Guadiana (domingo 21 de septiembre, 12:30h)

La Garrovilla-Barbaño (domingo 21 de septiembre, 12:30h)

Badajoz B-Valdelacalzada (domingo 21 de septiembre, 12h)

Villar del Rey-Cheles (domingo 21 de septiembre, 12:30h)

Grupo 3

Peleño-Guareña (domingo 21 de septiembre, 18:30h)

Gimnástico Don Benito-Zarceño (domingo 21 de septiembre, 12h)

Quintana-Hernán Cortés (domingo 21 de septiembre, 18:30h)

Athletic Valle-Campanario (domingo 21 de septiembre, 18:30h)

Castuera-Talarrubias (domingo 21 de septiembre, 12h)

Monterrubio-Miajadas (domingo 21 de septiembre, 18:30h)

Almoharín-Valdivia (domingo 21 de septiembre, 18:30h)

Grupo 4

Oliva-Solana (domingo 21 de septiembre, 13h)

Usagre-La Estrella (domingo 21 de septiembre, 18:30h)

Belenense-San Serván (domingo 21 de septiembre, 12:30h)

Gran Maestre-Aceuchal (domingo 21 de septiembre, 12:30h)

Fuente de Cantos-Zafra (domingo 21 de septiembre, 12:30h)

Bienvenida-Don Álvaro (domingo 21 de septiembre, 12:30h)

Torremejía-Mérida Promesas (domingo 21 de septiembre, 18h)

Segunda División Extremeña

Grupo 1

Casar de Cáceres-Nuevo Plasencia (domingo 21 de septiembre, 18h)

Amanecer B-Aceituna (domingo 21 de septiembre, 18h)

Valdefuentes-Hervás (domingo 21 de septiembre, 18:30h)

Nuevo Cáceres-El Batán (sábado 20 de septiembre, 19:30h)

Tiétar-Las Hurdes (domingo 21 de septiembre, 18h)

Ciudad de Plasencia B-Navaconcejo (viernes 19 de septiembre, 19:30h)

Brocense-Cañaveral (domingo 21 de septiembre, 17:45h)

Grupo 2

Esparragosa-Puebla de Alcocer (domingo 21 de septiembre, 12:30h)

Valdehornillo-Herrera (domingo 21 de septiembre, 18h)

Madroñera-Ilipense Zalamea (domingo 21 de septiembre, 12:30h)

Casas de Don Pedro-Palazuelo (domingo 21 de septiembre, 17:30h)

Malpartida-San Bartolomé (domingo 21 de septiembre, 18h)

Madrigalejo-Fuenlabrada (domingo 21 de septiembre, 18h)

Orellana-Metelinense (domingo 21 de septiembre, 18:30h)

Grupo 3

San Francisco de Olivenza-Villanueva del Fresno (domingo 21 de septiembre, 18h)

Olivenza UD-Puebla de la Calzada B (domingo 21 de septiembre, 12h)

San Roque-Valencia de Alcántara (domingo 21 de septiembre, 18h)

Don Bosco-La Albuera (domingo 21 de septiembre, 19h)

La Roca-Puerta Palmas (domingo 21 de septiembre, 19:30h)

Santa Quiteria-Alburquerque (domingo 21 de septiembre, 12h)

Hispanolusa-Peña el Valle (domingo 21 de septiembre, 18h)

Grupo 4

Fregenal-Ribereña (domingo 21 de septiembre, 17:30h)

Berlanga-Alange (domingo 21 de septiembre, 17h)

Fornacense-Monesterio (domingo 21 de septiembre, 17:30h)

Juventud UVA-Segureña (domingo 21 de septiembre, 19h)

Jerez B-Higuera (domingo 21 de septiembre, 12h)

Trujillanos-Vadesa (domingo 21 de septiembre, 12h)

Santa Marta-Campillo (domingo 21 de septiembre, 19h)

FÚTBOL SALA

Segunda División B (Grupo 4)

Cobisa-Jerez (sábado 20 de septiembre, 18:30h)

Grupo López Bolaños-Distribución Moral (sábado 20 de septiembre, 17h)

Tercera División

Navalmoral-Jarandilla (sábado 20 de septiembre, 19h)

Ciudad de Almendralejo-Burguillos del Cerro (sábado 20 de septiembre, 19h)

Torrecillas-Arroyo (sábado 20 de septiembre, 19h)

Castañar de Ibor-Colegio San José (sábado 20 de septiembre, 20h)

Cáceres Universidad-Energía Badajoz (sábado 20 de septiembre, 19:30h)

Casar de Cáceres-Salvatierra (domingo 21 de septiembre, 12:30h)

Talayuela-Rena (sábado 20 de septiembre, 18:30h)

Villagarcía-Granja (sábado 20 de septiembre, 19h)

