Consulta Aquí la Agenda Deportiva del Fin de Semana para los equipos extremeños

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
FÚTBOL
División de Honor Juvenil
Leganés-La Cruz Villanovense (sábado 20 de septiembre, 16h)
Las Rozas-Badajoz (domingo 21 de septiembre, 14:30h)
Diocesano-Getafe (sábado 20 de septiembre, 17h)
Liga Nacional Juvenil
Diocesano B-Hispanolusa (domingo 21 de septiembre, 12h)
Badajoz B-Ciudad de Plasencia (sábado 20 de septiembre, 19h)
Villafranca-Extremadura (sábado 20 de septiembre, 18h)
Zafra-Don Benito (sábado 20 de septiembre, 19h)
San Roque-Vedruna Cáceres (domingo 21 de septiembre, 11:30h)
Santa Amalia-Moralo (sábado 20 de septiembre, 19h)
Mérida-Fuente de Cantos (sábado 20 de septiembre, 18h)
Don Bosco-Flecha Negra (domingo 21 de septiembre, 12h)
La Cruz Villanovense B-Cacereño (domingo 21 de septiembre, 11h)
Primera RFEF Femenino
CD Alba-Cacereño Femenino (sábado 20 de septiembre, 18h)
Segunda RFEF Femenina (Grupo 2)
Cacereño Femenino Atlético-Femarguín (domingo 21 de septiembre, 11h)
Juan Grande-SportExtremadura (domingo 21 de septiembre, 13h)
Primera RFEF
Cacereño-Mérida (sábado 20 de septiembre, 18:30h)
Segunda RFEF
Extremadura-Yeclano (domingo 21 de septiembre, 18h)
Conquense-Coria (domingo 21 de septiembre, 12h)
Tercera RFEF
Jaraíz-Puebla de la Calzada (domingo 21 de septiembre, 18:30h)
Montehermoso-Calamonte (domingo 21 de septiembre, 18:30h)
Villanovense-Gévora (domingo 21 de septiembre, 12h)
Cabeza del Buey-Azuaga (domingo 21 de septiembre, 18h)
Llerenense-Santa Amalia (domingo 21 de septiembre, 18h)
Badajoz-Don Benito (domingo 21 de septiembre, 17h)
Pueblonuevo-Villafranca (domingo 21 de septiembre, 12h)
Montijo-Diocesano (domingo 21 de septiembre, 12h)
Jerez-Moralo (domingo 21 de septiembre, 18:30h)
Primera División Extremeña
Grupo 1
Torreorgaz-UP Plasencia (domingo 21 de septiembre, 18h)
Trujillo-Piornal (domingo 21 de septiembre, 12:30h)
Arroyo-Cabezuela (domingo 21 de septiembre, 12h)
Malpartida-Chinato (domingo 21 de septiembre, 12:30h)
Moraleja-Moralo B (domingo 21 de septiembre, 18:30h)
Ciudad de Plasencia-Amanecer (domingo 21 de septiembre, 18h)
Talayuela-Torrejoncillo (domingo 21 de septiembre, 18h)
Grupo 2
Valdebótoa-Hernando Soto (domingo 21 de septiembre, 12:30h)
Valverdeño-Sanvicenteño (domingo 21 de septiembre, 18h)
San Jorge-Talavera (domingo 21 de septiembre, 18h)
Lobón-Guadiana (domingo 21 de septiembre, 12:30h)
La Garrovilla-Barbaño (domingo 21 de septiembre, 12:30h)
Badajoz B-Valdelacalzada (domingo 21 de septiembre, 12h)
Villar del Rey-Cheles (domingo 21 de septiembre, 12:30h)
Grupo 3
Peleño-Guareña (domingo 21 de septiembre, 18:30h)
Gimnástico Don Benito-Zarceño (domingo 21 de septiembre, 12h)
Quintana-Hernán Cortés (domingo 21 de septiembre, 18:30h)
Athletic Valle-Campanario (domingo 21 de septiembre, 18:30h)
Castuera-Talarrubias (domingo 21 de septiembre, 12h)
Monterrubio-Miajadas (domingo 21 de septiembre, 18:30h)
Almoharín-Valdivia (domingo 21 de septiembre, 18:30h)
Grupo 4
Oliva-Solana (domingo 21 de septiembre, 13h)
Usagre-La Estrella (domingo 21 de septiembre, 18:30h)
Belenense-San Serván (domingo 21 de septiembre, 12:30h)
Gran Maestre-Aceuchal (domingo 21 de septiembre, 12:30h)
Fuente de Cantos-Zafra (domingo 21 de septiembre, 12:30h)
Bienvenida-Don Álvaro (domingo 21 de septiembre, 12:30h)
Torremejía-Mérida Promesas (domingo 21 de septiembre, 18h)
Segunda División Extremeña
Grupo 1
Casar de Cáceres-Nuevo Plasencia (domingo 21 de septiembre, 18h)
Amanecer B-Aceituna (domingo 21 de septiembre, 18h)
Valdefuentes-Hervás (domingo 21 de septiembre, 18:30h)
Nuevo Cáceres-El Batán (sábado 20 de septiembre, 19:30h)
Tiétar-Las Hurdes (domingo 21 de septiembre, 18h)
Ciudad de Plasencia B-Navaconcejo (viernes 19 de septiembre, 19:30h)
Brocense-Cañaveral (domingo 21 de septiembre, 17:45h)
Grupo 2
Esparragosa-Puebla de Alcocer (domingo 21 de septiembre, 12:30h)
Valdehornillo-Herrera (domingo 21 de septiembre, 18h)
Madroñera-Ilipense Zalamea (domingo 21 de septiembre, 12:30h)
Casas de Don Pedro-Palazuelo (domingo 21 de septiembre, 17:30h)
Malpartida-San Bartolomé (domingo 21 de septiembre, 18h)
Madrigalejo-Fuenlabrada (domingo 21 de septiembre, 18h)
Orellana-Metelinense (domingo 21 de septiembre, 18:30h)
Grupo 3
San Francisco de Olivenza-Villanueva del Fresno (domingo 21 de septiembre, 18h)
Olivenza UD-Puebla de la Calzada B (domingo 21 de septiembre, 12h)
San Roque-Valencia de Alcántara (domingo 21 de septiembre, 18h)
Don Bosco-La Albuera (domingo 21 de septiembre, 19h)
La Roca-Puerta Palmas (domingo 21 de septiembre, 19:30h)
Santa Quiteria-Alburquerque (domingo 21 de septiembre, 12h)
Hispanolusa-Peña el Valle (domingo 21 de septiembre, 18h)
Grupo 4
Fregenal-Ribereña (domingo 21 de septiembre, 17:30h)
Berlanga-Alange (domingo 21 de septiembre, 17h)
Fornacense-Monesterio (domingo 21 de septiembre, 17:30h)
Juventud UVA-Segureña (domingo 21 de septiembre, 19h)
Jerez B-Higuera (domingo 21 de septiembre, 12h)
Trujillanos-Vadesa (domingo 21 de septiembre, 12h)
Santa Marta-Campillo (domingo 21 de septiembre, 19h)
FÚTBOL SALA
Segunda División B (Grupo 4)
Cobisa-Jerez (sábado 20 de septiembre, 18:30h)
Grupo López Bolaños-Distribución Moral (sábado 20 de septiembre, 17h)
Tercera División
Navalmoral-Jarandilla (sábado 20 de septiembre, 19h)
Ciudad de Almendralejo-Burguillos del Cerro (sábado 20 de septiembre, 19h)
Torrecillas-Arroyo (sábado 20 de septiembre, 19h)
Castañar de Ibor-Colegio San José (sábado 20 de septiembre, 20h)
Cáceres Universidad-Energía Badajoz (sábado 20 de septiembre, 19:30h)
Casar de Cáceres-Salvatierra (domingo 21 de septiembre, 12:30h)
Talayuela-Rena (sábado 20 de septiembre, 18:30h)
Villagarcía-Granja (sábado 20 de septiembre, 19h)