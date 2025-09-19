DEPORTES

Consulta Aquí la Agenda Deportiva del Fin de Semana para los equipos extremeños

Derby regional entre Cacereño y Mérida este sábado en Almendralejo. En Segunda, el Extremadura recibe al Yeclano y el Coria se desplaza hasta Cuenca. En tercera: Badajoz-Don Benito, Villanovense-Gévora y Jaraíz-Puebla entre otros.

Redacción