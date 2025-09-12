DEPORTES

Consulta Aquí la Agenda Deportiva del Fin de Semana para los equipos extremeños

En Primera Federación, el Mérida recibe al filial del Celta y el Cacereño jugará en Almendralejo contra el Arenteiro. En Segunda, el Coria juega en casa frente al filial del Getafe y el Extremadura viaja a Jaén. En Tercera el Badajoz podrá viajar a Santa Amalia, el Don Benito como local ante el Pueblonuevo, el Villanovense se desplazará a Calomonte.

Redacción