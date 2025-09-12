Consulta Aquí la Agenda Deportiva del Fin de Semana para los equipos extremeños

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
FÚTBOL
División de Honor Juvenil
Badajoz-Atlético de Madrid (sábado 13 de septiembre, 19h)
Alcorcón-Diocesano (sábado 13 de septiembre, 16h)
La Cruz Villanovense-Unión Adarve (sábado 13 de septiembre, 18h)
Liga Nacional Juvenil
Diocesano B-La Cruz Villanovense B (domingo 14 de septiembre, 12h)
Hispanolusa-Badajoz B (sábado 13 de septiembre, 18h)
Ciudad de Plasencia-Villafranca (sábado 13 de septiembre, 18:30h)
Extremadura-Zafra (sábado 13 de septiembre, 18h)
Don Benito-San Roque (sábado 13 de septiembre, 18h)
Vedruna Cáceres-Santa Amalia (sábado 13 de septiembre, 18h)
Moralo-Mérida (sábado 13 de septiembre, 18h)
Fuente de Cantos-Don Bosco (sábado 13 de septiembre, 17h)
Flecha Negra-Cacereño (domingo 14 de septiembre, 11:30h)
Primera RFEF Femenino
Cacereño Femenino-Valencia Féminas (domingo 14 de septiembre, 12h)
Segunda RFEF Femenina (Grupo 2)
Sporting de Huelva-Cacereño Femenino Atlético (domingo 14 de septiembre, 12h)
Granada B-SportExtremadura (domingo 14 de septiembre, 12h)
Primera RFEF
Mérida-Celta Fortuna (sábado 13 de septiembre, 18:30h)
Cacereño-Arenteiro (domingo 14 de septiembre, 16h) (Francisco De La Hera/Almendralejo)
Segunda RFEF
Jaén-Extremadura (domingo 14 de septiembre, 19h)
Coria-Getafe B (domingo 14 de septiembre, 18:30h)
Tercera RFEF
Jaraíz-Jerez (domingo 14 de septiembre, 18:30h)
Puebla de la Calzada-Montehermoso (domingo 14 de septiembre, 18:30h)
Calamonte-Villanovense (domingo 14 de septiembre, 12h)
Gévora-Cabeza del Buey (domingo 14 de septiembre, 18h)
Villafranca-Montijo (domingo 14 de septiembre, 12:30h)
Diocesano-Moralo (domingo 14 de septiembre, 18h)
Don Benito-Pueblonuevo (domingo 14 de septiembre, 12h)
Azuaga-Llerenense (domingo 14 de septiembre, 12:30h)
Santa Amalia-Badajoz (domingo 14 de septiembre, 19h)
Primera División Extremeña
Grupo 1
Piornal-Torreorgaz (domingo 14 de septiembre, 17:30h)
Cabezuela-Trujillo (domingo 14 de septiembre, 19h)
Chinato-Arroyo (domingo 14 de septiembre, 19:30h)
Moralo B-Malpartida (domingo 14 de septiembre, 12:30h)
Amanecer-Moraleja (domingo 14 de septiembre, 18:30h)
Torrejoncillo-Ciudad de Plasencia (domingo 14 de septiembre, 18h)
UP Plasencia-Talayuela (domingo 14 de septiembre, 12h)
Grupo 2
Sanvicenteño-Valdebótoa (domingo 14 de septiembre, 19h)
Talavera-Valverdeño (domingo 14 de septiembre, 12h)
Guadiana-San Jorge (viernes 12 de septiembre, 20h)
Barbaño-Lobón (domingo 14 de septiembre, 12h)
Valdelacalzada-La Garrovilla (domingo 14 de septiembre, 19h)
Cheles-Badajoz B (domingo 14 de septiembre, 18:30h)
Hernando de Soto-Villar del Rey (domingo 14 de septiembre, 12:30h)
Grupo 3
Zarceño-Peleño (domingo 14 de septiembre, 19h)
Hernán Cortés-Gimnástico Don Benito (domingo 14 de septiembre, 18:30h)
Campanario-Quintana (domingo 14 de septiembre, 12:15h)
Talarrubias-Athletic Valle (domingo 14 de septiembre, 18h)
Miajadas-Castuera (domingo 14 de septiembre, 12h)
Valdivia-Monterrubio (domingo 14 de septiembre, 19:30h)
Guareña-Almoharín (domingo 14 de septiembre, 12h)
Grupo 4
La Estrella-Oliva (domingo 14 de septiembre, 12:30h)
San Serván-Usagre (sábado 13 de septiembre, 18:30h)
Aceuchal-Belenense (domingo 14 de septiembre, 20h)
Zafra-Gran Maestre (domingo 14 de septiembre, 19h)
Don Álvaro-Fuente de Cantos (domingo 14 de septiembre, 18:30h)
Mérida Promesas-Bienvenida (domingo 14 de septiembre, 12h)
Solana-Torremejía (domingo 14 de septiembre, 20h)
Segunda División Extremeña
Grupo 1
Hervás-Amanecer B (sábado 13 de septiembre, 17:30h)
Aceituna-Casar de Cáceres (domingo 14 de septiembre, 18:30h)
El Batán-Valdefuentes (domingo 14 de septiembre, 18h)
Jerte-Nuevo Cáceres (domingo 14 de septiembre, 18h)
Navaconcejo-Tiétar (domingo 14 de septiembre, 18h)
Cañaveral-Ciudad de Plasencia B (domingo 14 de septiembre, 16:30h)
Nuevo Plasencia-Brocense (domingo 14 de septiembre, 17:30h)
Grupo 2
Puebla de Alcocer-La Haba (domingo 14 de septiembre, 12h)
Herrera-Esparragosa (domingo 14 de septiembre, 18h)
Ilipense Zalamea-Valdehornillo (domingo 14 de septiembre, 20h)
Palazuelo-Madroñera (domingo 14 de septiembre, 18:30h)
San Bartolomé-Casas de Don Pedro (domingo 14 de septiembre, 12h)
Fuenlabrada-Malpartida (domingo 14 de septiembre, 18:15h)
Metelinense-Madrigalejo (domingo 14 de septiembre, 20h)
Grupo 3
Villanueva del Fresno-Obandina (domingo 14 de septiembre, 12h)
Puebla de la Calzada B-San Francisco de Olivenza (domingo 14 de septiembre, 12:30h)
Valencia de Alcántara-Olivenza UD (domingo 14 de septiembre, 12h)
La Albuera-San Roque (domingo 14 de septiembre, 12h)
Puerta Palmas-Don Bosco (domingo 14 de septiembre, 19h)
Alburquerque-La Roca (domingo 14 de septiembre, 12:30h)
Peña el Valle-Santa Quiteria (domingo 14 de septiembre, 12:15h)
FÚTBOL SALA
Segunda División B (Grupo 4)
Bargas-Grupo López Bolaños (sábado 13 de septiembre, 18:30h)
Jerez-Ciudad de Torrejón (sábado 13 de septiembre, 19h)
Tercera División
Burguillos del Cerro-Navalmoral (sábado 13 de septiembre, 18h)
Arroyo-Ciudad de Almendralejo (domingo 14 de septiembre, 12:45h)
Colegio San José-Torrecillas (sábado 13 de septiembre, 19:30h)
Badajoz Energía-Castañar de Ibor (domingo 14 de septiembre, 13h)
Salvatierra-Cáceres Universidad (sábado 13 de septiembre, 19h)
Rena-Casar de Cáceres (sábado 13 de septiembre, 19:30h)
Granja-Talayuela (sábado 13 de septiembre, 19:30h)
Jarandilla-Villagarcía (sábado 13 de septiembre, 18h)