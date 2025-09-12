DEPORTES

Consulta Aquí la Agenda Deportiva del Fin de Semana para los equipos extremeños

En Primera Federación, el Mérida recibe al filial del Celta y el Cacereño jugará en Almendralejo contra el Arenteiro. En Segunda, el Coria juega en casa frente al filial del Getafe y el Extremadura viaja a Jaén. En Tercera el Badajoz podrá viajar a Santa Amalia, el Don Benito como local ante el Pueblonuevo, el Villanovense se desplazará a Calomonte.

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL

División de Honor Juvenil

Badajoz-Atlético de Madrid (sábado 13 de septiembre, 19h)

Alcorcón-Diocesano (sábado 13 de septiembre, 16h)

La Cruz Villanovense-Unión Adarve (sábado 13 de septiembre, 18h)

Liga Nacional Juvenil

Diocesano B-La Cruz Villanovense B (domingo 14 de septiembre, 12h)

Hispanolusa-Badajoz B (sábado 13 de septiembre, 18h)

Ciudad de Plasencia-Villafranca (sábado 13 de septiembre, 18:30h)

Extremadura-Zafra (sábado 13 de septiembre, 18h)

Don Benito-San Roque (sábado 13 de septiembre, 18h)

Vedruna Cáceres-Santa Amalia (sábado 13 de septiembre, 18h)

Moralo-Mérida (sábado 13 de septiembre, 18h)

Fuente de Cantos-Don Bosco (sábado 13 de septiembre, 17h)

Flecha Negra-Cacereño (domingo 14 de septiembre, 11:30h)

Primera RFEF Femenino

Cacereño Femenino-Valencia Féminas (domingo 14 de septiembre, 12h)

Segunda RFEF Femenina (Grupo 2)

Sporting de Huelva-Cacereño Femenino Atlético (domingo 14 de septiembre, 12h)

Granada B-SportExtremadura (domingo 14 de septiembre, 12h)

Primera RFEF

Mérida-Celta Fortuna (sábado 13 de septiembre, 18:30h)

Cacereño-Arenteiro (domingo 14 de septiembre, 16h) (Francisco De La Hera/Almendralejo)

Segunda RFEF

Jaén-Extremadura (domingo 14 de septiembre, 19h)

Coria-Getafe B (domingo 14 de septiembre, 18:30h)

Tercera RFEF

Jaraíz-Jerez (domingo 14 de septiembre, 18:30h)

Puebla de la Calzada-Montehermoso (domingo 14 de septiembre, 18:30h)

Calamonte-Villanovense (domingo 14 de septiembre, 12h)

Gévora-Cabeza del Buey (domingo 14 de septiembre, 18h)

Villafranca-Montijo (domingo 14 de septiembre, 12:30h)

Diocesano-Moralo (domingo 14 de septiembre, 18h)

Don Benito-Pueblonuevo (domingo 14 de septiembre, 12h)

Azuaga-Llerenense (domingo 14 de septiembre, 12:30h)

Santa Amalia-Badajoz (domingo 14 de septiembre, 19h)

Primera División Extremeña

Grupo 1

Piornal-Torreorgaz (domingo 14 de septiembre, 17:30h)

Cabezuela-Trujillo (domingo 14 de septiembre, 19h)

Chinato-Arroyo (domingo 14 de septiembre, 19:30h)

Moralo B-Malpartida (domingo 14 de septiembre, 12:30h)

Amanecer-Moraleja (domingo 14 de septiembre, 18:30h)

Torrejoncillo-Ciudad de Plasencia (domingo 14 de septiembre, 18h)

UP Plasencia-Talayuela (domingo 14 de septiembre, 12h)

Grupo 2

Sanvicenteño-Valdebótoa (domingo 14 de septiembre, 19h)

Talavera-Valverdeño (domingo 14 de septiembre, 12h)

Guadiana-San Jorge (viernes 12 de septiembre, 20h)

Barbaño-Lobón (domingo 14 de septiembre, 12h)

Valdelacalzada-La Garrovilla (domingo 14 de septiembre, 19h)

Cheles-Badajoz B (domingo 14 de septiembre, 18:30h)

Hernando de Soto-Villar del Rey (domingo 14 de septiembre, 12:30h)

Grupo 3

Zarceño-Peleño (domingo 14 de septiembre, 19h)

Hernán Cortés-Gimnástico Don Benito (domingo 14 de septiembre, 18:30h)

Campanario-Quintana (domingo 14 de septiembre, 12:15h)

Talarrubias-Athletic Valle (domingo 14 de septiembre, 18h)

Miajadas-Castuera (domingo 14 de septiembre, 12h)

Valdivia-Monterrubio (domingo 14 de septiembre, 19:30h)

Guareña-Almoharín (domingo 14 de septiembre, 12h)

Grupo 4

La Estrella-Oliva (domingo 14 de septiembre, 12:30h)

San Serván-Usagre (sábado 13 de septiembre, 18:30h)

Aceuchal-Belenense (domingo 14 de septiembre, 20h)

Zafra-Gran Maestre (domingo 14 de septiembre, 19h)

Don Álvaro-Fuente de Cantos (domingo 14 de septiembre, 18:30h)

Mérida Promesas-Bienvenida (domingo 14 de septiembre, 12h)

Solana-Torremejía (domingo 14 de septiembre, 20h)

Segunda División Extremeña

Grupo 1

Hervás-Amanecer B (sábado 13 de septiembre, 17:30h)

Aceituna-Casar de Cáceres (domingo 14 de septiembre, 18:30h)

El Batán-Valdefuentes (domingo 14 de septiembre, 18h)

Jerte-Nuevo Cáceres (domingo 14 de septiembre, 18h)

Navaconcejo-Tiétar (domingo 14 de septiembre, 18h)

Cañaveral-Ciudad de Plasencia B (domingo 14 de septiembre, 16:30h)

Nuevo Plasencia-Brocense (domingo 14 de septiembre, 17:30h)

Grupo 2

Puebla de Alcocer-La Haba (domingo 14 de septiembre, 12h)

Herrera-Esparragosa (domingo 14 de septiembre, 18h)

Ilipense Zalamea-Valdehornillo (domingo 14 de septiembre, 20h)

Palazuelo-Madroñera (domingo 14 de septiembre, 18:30h)

San Bartolomé-Casas de Don Pedro (domingo 14 de septiembre, 12h)

Fuenlabrada-Malpartida (domingo 14 de septiembre, 18:15h)

Metelinense-Madrigalejo (domingo 14 de septiembre, 20h)

Grupo 3

Villanueva del Fresno-Obandina (domingo 14 de septiembre, 12h)

Puebla de la Calzada B-San Francisco de Olivenza (domingo 14 de septiembre, 12:30h)

Valencia de Alcántara-Olivenza UD (domingo 14 de septiembre, 12h)

La Albuera-San Roque (domingo 14 de septiembre, 12h)

Puerta Palmas-Don Bosco (domingo 14 de septiembre, 19h)

Alburquerque-La Roca (domingo 14 de septiembre, 12:30h)

Peña el Valle-Santa Quiteria (domingo 14 de septiembre, 12:15h)

FÚTBOL SALA

Segunda División B (Grupo 4)

Bargas-Grupo López Bolaños (sábado 13 de septiembre, 18:30h)

Jerez-Ciudad de Torrejón (sábado 13 de septiembre, 19h)

Tercera División

Burguillos del Cerro-Navalmoral (sábado 13 de septiembre, 18h)

Arroyo-Ciudad de Almendralejo (domingo 14 de septiembre, 12:45h)

Colegio San José-Torrecillas (sábado 13 de septiembre, 19:30h)

Badajoz Energía-Castañar de Ibor (domingo 14 de septiembre, 13h)

Salvatierra-Cáceres Universidad (sábado 13 de septiembre, 19h)

Rena-Casar de Cáceres (sábado 13 de septiembre, 19:30h)

Granja-Talayuela (sábado 13 de septiembre, 19:30h)

Jarandilla-Villagarcía (sábado 13 de septiembre, 18h)

