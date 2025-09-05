DEPORTES

Consulta Aquí la Agenda Deportiva del Fin de Semana para los equipos extremeños

Cacereño y Mérida viajarán a Euskadi y Canarias respectivamente. El cacereño femenino arranca la liga en campo del SE AEM. Arranca la Segunda con el Extremadura recibiendo al filial del Málaga y el Coria jugando en Madrid al filial del Rayo Vallecano. En Tercera el Badajoz recibirá al Azuaga, el Villanovense al Puebla de la Calzada y Don Benito viaja a Montijo.

Redacción

Extremadura |

Pelota fútbol
Pelota fútbol | Getty

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL

Liga Nacional Juvenil

Badajoz B-Diocesano B (sábado 6 de septiembre, 19h)

Villafranca-Hispanolusa (viernes 5 de septiembre, 19:30h)

Zafra-Ciudad de Plasencia (sábado 6 de septiembre, 18h)

San Roque-Academia Extremadura (sábado 6 de septiembre, 18h)

Santa Amalia-Don Benito (viernes 5 de septiembre, 20h)

Mérida-Vedruna Cáceres (sábado 6 de septiembre, 18h)

Don Bosco-Moralo (sábado 6 de septiembre, 19h)

La Cruz Villanovense B-Flecha Negra (sábado 18 de septiembre, 18:30h)

Cacereño-Fuente de Cantos (domingo 7 de septiembre, 12h)

Primera RFEF Femenino

SE AEM-Cacereño Femenino (domingo 7 de septiembre, 12:30h)

Segunda RFEF Femenina (Grupo 2)

Cacereño Femenino Atlético-Granada B (sábado 6 de septiembre, 19h)

SportExtremadura-Pozuelo de Alarcón (sábado 6 de septiembre, 19:30h)

Primera RFEF

Arenas Club-Cacereño (sábado 6 de septiembre, 16h)

Tenerife-Mérida (sábado 6 de septiembre, 20:30h)

Segunda RFEF

Extremadura-Atlético Malagueño (domingo 7 de septiembre, 19h)

Rayo Vallecano B-Coria (domingo 7 de septiembre, 12:30h)

Tercera RFEF

Montehermoso-Jaraíz (domingo 7 de septiembre, 19h)

Villanovense-Puebla de la Calzada (domingo 7 de septiembre, 12h)

Cabeza del Buey-Calamonte (domingo 7 de septiembre, 19h)

Llerenense-Gévora (domingo 7 de septiembre, 18:30h)

Pueblonuevo-Santa Amalia (domingo 7 de septiembre, 12h)

Montijo-Don Benito (domingo 7 de septiembre, 12h)

Moralo-Villafranca (sábado 6 de septiembre, 19h)

Badajoz-Azuaga (domingo 7 de septiembre, 17h)

Jerez-Diocesano (domingo 7 de septiembre, 19h)

Copa de Extremadura (Previa)

Las Hurdes-Navaconcejo (domingo 7 de septiembre, 18:30h)

Madrigalejo-Herrera (domingo 7 de septiembre, 18:30h)

Hispanolusa-Santa Quiteria (domingo 7 de septiembre, 12h)

Berlanga-Ilipense Zalamea (domingo 7 de septiembre, 18h)

Valdehornillo-Trujillano (domingo 7 de septiembre, 19h)

Olivenza UD-Vadesa (domingo 7 de septiembre, 12h)

Fornacense-Campillo (domingo 7 de septiembre, 12h)

La Haba-Metelinense (lunes 8 de septiembre, 11:30h)

