Consulta Aquí la Agenda Deportiva del Fin de Semana para los equipos extremeños

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
FÚTBOL
Liga Nacional Juvenil
Badajoz B-Diocesano B (sábado 6 de septiembre, 19h)
Villafranca-Hispanolusa (viernes 5 de septiembre, 19:30h)
Zafra-Ciudad de Plasencia (sábado 6 de septiembre, 18h)
San Roque-Academia Extremadura (sábado 6 de septiembre, 18h)
Santa Amalia-Don Benito (viernes 5 de septiembre, 20h)
Mérida-Vedruna Cáceres (sábado 6 de septiembre, 18h)
Don Bosco-Moralo (sábado 6 de septiembre, 19h)
La Cruz Villanovense B-Flecha Negra (sábado 18 de septiembre, 18:30h)
Cacereño-Fuente de Cantos (domingo 7 de septiembre, 12h)
Primera RFEF Femenino
SE AEM-Cacereño Femenino (domingo 7 de septiembre, 12:30h)
Segunda RFEF Femenina (Grupo 2)
Cacereño Femenino Atlético-Granada B (sábado 6 de septiembre, 19h)
SportExtremadura-Pozuelo de Alarcón (sábado 6 de septiembre, 19:30h)
Primera RFEF
Arenas Club-Cacereño (sábado 6 de septiembre, 16h)
Tenerife-Mérida (sábado 6 de septiembre, 20:30h)
Segunda RFEF
Extremadura-Atlético Malagueño (domingo 7 de septiembre, 19h)
Rayo Vallecano B-Coria (domingo 7 de septiembre, 12:30h)
Tercera RFEF
Montehermoso-Jaraíz (domingo 7 de septiembre, 19h)
Villanovense-Puebla de la Calzada (domingo 7 de septiembre, 12h)
Cabeza del Buey-Calamonte (domingo 7 de septiembre, 19h)
Llerenense-Gévora (domingo 7 de septiembre, 18:30h)
Pueblonuevo-Santa Amalia (domingo 7 de septiembre, 12h)
Montijo-Don Benito (domingo 7 de septiembre, 12h)
Moralo-Villafranca (sábado 6 de septiembre, 19h)
Badajoz-Azuaga (domingo 7 de septiembre, 17h)
Jerez-Diocesano (domingo 7 de septiembre, 19h)
Copa de Extremadura (Previa)
Las Hurdes-Navaconcejo (domingo 7 de septiembre, 18:30h)
Madrigalejo-Herrera (domingo 7 de septiembre, 18:30h)
Hispanolusa-Santa Quiteria (domingo 7 de septiembre, 12h)
Berlanga-Ilipense Zalamea (domingo 7 de septiembre, 18h)
Valdehornillo-Trujillano (domingo 7 de septiembre, 19h)
Olivenza UD-Vadesa (domingo 7 de septiembre, 12h)
Fornacense-Campillo (domingo 7 de septiembre, 12h)
La Haba-Metelinense (lunes 8 de septiembre, 11:30h)