El Campeonato de España de Motocross de Autonomías 2025 se celebrará en Mérida el 1 y 2 de noviembre

La Junta de Extremadura impulsa la prueba del Campeonato de España de Motocross de las Autonomías 2025, que se celebrará los días 1 y 2 de noviembre en el Circuito Vía de la Plata-Royanejos de Mérida, organizada por el Motoclub Vía de la Plata con la colaboración de la Federación Extremeña de Motociclismo.

Esta cita deportiva reunirá en Mérida a los mejores pilotos de motocross del país, representando a las distintas comunidades autónomas.

El director general de Jóvenes y Deportes de la Junta, Santiago Amaro, ha asistido este pasado miércoles a la presentación del campeonato en Mérida, acompañado del coordinador de promoción deportiva, Pedro José Gordillo, y el presidente del club, Juan Carlos Sánchez Núñez, junto a los deportistas y técnicos.

Amaro ha destacado el apoyo de la Junta de Extremadura a esta prueba y a todos los deportes, también con aquellos que, como el motocross, "combinan técnica, esfuerzo y un estrecho vínculo con el territorio".

Asimismo, ha subrayado que Extremadura se está consolidado como un referente nacional para la práctica deportiva y la organización de grandes eventos al aire libre, algo que, ha añadido, dinamiza la economía local y proyecta la imagen de Extremadura.

La celebración de esta prueba supone un nuevo impulso para el deporte extremeño, el motociclismo regional y el turismo deportivo, que encuentra en escenarios como el Circuito Vía de la Plata-Royanejos, un entorno ideal para la competición y el espectáculo, apunta en nota de prensa la Junta.

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE MOTOCROSS

El Campeonato de España de Motocross de Autonomías es una competición única dentro del calendario nacional, en la que participan los seis mejores pilotos de cada Comunidad Autónoma, seleccionados según su clasificación en los diferentes campeonatos de España por categorías (Élite y Júnior).

Este campeonato se celebra de manera independiente al Campeonato de España de Motocross por categorías.

La única vez que esta prueba se ha celebrado en Extremadura fue en 1999, también en el Circuito Vía de la Plata-Royanejos de Mérida, lo que hace de esta edición un regreso "histórico" para el motocross nacional y regional.