Cáceres será Ciudad Europea del Deporte en 2026

La ciudad de Cáceres ha logrado ser nombrada como Ciudad Europea del Deporte en 2026, una distinción que entrega la Asociación Europea de Capitales y Ciudades del Deporte (ACES Europe), una entidad sin ánimo de lucro con sede en Bruselas que asigna cada año los reconocimientos de Capital Mundial, Capital Europea, Región, Ciudad, Isla, Comunidad y Villa del Deporte.

Según ha anunciado el alcalde, Rafa Mateos, el Ayuntamiento ha conocido este martes oficialmente la comunicación. En el documento, ACES destaca la promoción que realiza la ciudad de Cáceres del deporte desde la base, la apuesta por el deporte como sinónimo de salud, de integración social, de respeto y educación… También han puesto en valor nuestras instalaciones deportivas, los programas deportivos que se aplican, la multitud de actividades que se programan en este ámbito y la implicación ciudadana en todas ellas.

Mateos ha manifestado que “optar a este sello ha sido una apuesta de este equipo de gobierno y estamos muy felices y orgullosos de haberlo logrado. Es el reconocimiento al pasado, a la trayectoria deportiva de la ciudad de Cáceres y a su apuesta histórica por el deporte; y al mismo tiempo sirve de acicate para las generaciones futuras”.

Ha recordado que “hemos peleado la candidatura con un intenso trabajo previo, pero lo interesante es lo que está por venir, un año cargado de propuestas que poco a poco iremos desgranando”.

El alcalde ha avanzado que “también en cuanto a infraestructuras será un año muy destacado. Acabamos de renovar pistas deportivas en los barrios, abandonadas desde hace años, pero además está a punto de comenzar la reparación del Teodoro Casado para evitar las goteras y también daremos pronto forma al complejo deportivo con piscina cubierta en Casa Plata – Nuevo Cáceres”.

Mateos ha agradecido a la concejala de Deportes, Noelia Rodríguez y a todo su equipo por el esfuerzo; y a todos deportistas, los clubes, asociaciones y empresas de la ciudad, su apoyo desde el principio a este reto colectivo.

Hay que recordar que este anuncio se produce después de haber recibido al comité evaluador entre el 10 y el 12 de marzo de este año. Durante esas fechas los miembros de dicho comité visitaron instalaciones como la Ciudad Deportiva, los campos federativos Manuel Sánchez Delgado, el Complejo Deportivo el Cuartillo o la Facultad de Formación Profesorado.

La defensa de la candidatura tuvo lugar el 12 de marzo en el Salón de Plenos por parte del alcalde, Rafa Mateos, y la concejala de Deportes, Noelia Rodríguez, que estuvieron acompañados por otros miembros del equipo de Gobierno, por Santi Amaro, director general de Jóvenes y Deporte en la Junta de Extremadura, y Jaime Jabato y Pedro José Gordillo, miembros de la misma Dirección General de Deportes de la Junta.

La asociación ACES ha valorado las políticas públicas de deporte que se desarrollan en la ciudad de Cáceres y la implicación ciudadana en esa gestión y en la práctica deportiva.

El reconocimiento como Ciudad Europea de la Cultura se entregará en Bruselas en diciembre.