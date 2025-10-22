El buceo de competición llega a Mérida por primera vez con dos pruebas nacionales en la piscina de La Argentina

El próximo sábado, 25 de octubre, se celebra en la piscina climatizada de La Argentina la Final Liga Femenina Iberdrola de Buceo de Competición 2025 y la Final Individual Copa de España de Buceo de Competición 2025.

Este evento, organizado por la Federación Extremeña de Actividades Subacuáticas, con la colaboración del Ayuntamiento “marca un hito significativo, ya que es la primera vez que Extremadura acoge esta competición” señala el delegado de deportes, Toni Marín. El campeonato reunirá a los mejores buceadores de cada comunidad autónoma de España, esperando una participación total de unos 30 deportistas.

“Desde el Ayuntamiento apostamos por eventos que puedan generar turismo deportivo en la ciudad, y esperamos que los aficionados acudan a presenciar una modalidad que es novedosa, puesto que en Mérida no se ha celebrado ninguna competición de buceo”.

El Buceo de Competición, una disciplina reconocida y practicada mundialmente, fue creada en España hace más de 20 años. Esta modalidad desafía a los participantes en una serie de habilidades técnicas y físicas muy relacionadas con la práctica del buceo autónomo.

Las pruebas se llevarán a cabo en la piscina de 25 metros y durante la competición, los deportistas deben utilizar diversos elementos, como aros y boyas, buscando lograr el mejor tiempo posible. Es crucial que los participantes completen correctamente cada ejercicio y eviten penalizaciones.

Para que los deportistas puedan participar en estas finales, es un requisito imprescindible haber obtenido los tiempos mínimos establecidos durante las previas jornadas de Copa. A diferencia de estas jornadas preliminares, que se celebran por equipos de clubes, este campeonato de finales individuales congrega a la élite deportiva de la modalidad.