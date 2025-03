El PP defiende la Ley de Concordia extremeña, que no deja a "nadie atrás" y reconoce a "todas las víctimas"

El portavoz del PP de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha defendido la Ley de Concordia que han presentado en la región de manera conjunta su partido y Vox y que no deja a "nadie atrás" y reconoce a "todas las víctimas". "Sin colores, sin bandos, sin señalamientos, ha insistido.

De esta forma, Sánchez Juliá también ha mostrado su satisfacción ante el hecho de que con esta nueva norma Extremadura va a contar con una Ley de Concordia que "deja atrás el sectarismo, el revanchismo, el enfrentamiento y el revisionismo histórico de las leyes socialistas".

Así, ha asegurado que la Ley de Concordia es una norma "basada en los principios y valores" de la Transición y de la Constitución. "Desde el Partido Popular de Extremadura tenemos un objetivo muy claro y es recuperar el espíritu de la Transición en nuestra comunidad autónoma", ha dicho.

SE INCLUYE TAMBIÉN A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

De este modo, como ha explicado en rueda de prensa, la ley registrada la pasada semana reconoce a quienes perdieron la vida por persecución, violencia o represión desde 1931 hasta la actualidad. "Vidas perdidas por motivos ideológicos, políticos, religiosos, pero también incluyendo y reconociendo a las víctimas del terrorismo", ha recalcado.

Así, y en su opinión, "no puede haber concordia" sin reconocer a las víctimas del terrorismo en momentos como los actuales, ha dicho, en los que "Bildu pasea por la Moncloa como Pedro por su casa".

Por otro lado, el portavoz 'popular' también ha insistido en que con la nueva norma, que derogará a la actualmente vigente Ley de Memoria Histórica y Democrática, se seguirá reconociendo y avanzando en la investigación histórica "sin sectarismos", ya que se trabajará en las exhumaciones y en las localizaciones de "todas las víctimas independientemente de su color, su bando, de donde vayan o de donde vengan".

"Porque todas las víctimas merecen el mismo reconocimiento. Porque hay que reconocer el derecho de todas las víctimas sin dejar a nadie atrás. Y todo esto lo hacemos pese a las mentiras del Partido Socialista con respecto a la Ley de Concordia. Porque Extremadura tiene que ser una tierra donde se nos reconozca a todos y donde no existan víctimas ni de primera ni de segunda. No queremos que nadie se sienta excluido o señalado, como hacía la ley socialista del año 2019, que ha generado separación, señalamiento y odio", ha asegurado.

En este sentido, y respecto a la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura, Sánchez Juliá ha afeado la gestión realizada por el PSOE, que ha calificado de "suspenso absoluto" porque se "ejecutaba bastante poco", además de criticar algunas afirmaciones realizadas por "los listos del Partido Socialista" al " atacar una ley que ni siquiera se han leído, porque han estado reivindicando cuestiones que la Ley de Concordia recoge".

"Ese es el nivel del Partido Socialista, que solo busca el odio, la división y la politización del dolor. El Partido Popular estuvo siempre contra la Ley de Memoria Histórica del año 2019, presentamos una enmienda a la totalidad, votamos en contra de esta ley, y esta Ley de Concordia que se registró la semana pasada, está basada en lo que ya defendíamos en el año 2019", ha recordado.

Por lo tanto, como ha recalcado, el PP extremeño no va aceptar "ni una sola lección" del Partido Socialista, que "pretendan adueñarse de la historia ni intenten construir un falso relato interesado", además de recalcar que la Ley de Concordia "no reescribe lo reescrito, no es una ley frentista como la que ya presentó Vox y que fue rechazada en la Asamblea de Extremadura con una enmienda a la totalidad del Partido Popular".

ASEGURA QUE VOX HA ENTENDIDO QUE LA POSTURA DEL PP ES LA "CORRECTA"

Así, ha considerado que Vox ha entendido que la postura del PP es la "correcta", toda vez que "lo correcto es estar en los valores de la Constitución y en los valores y principios de la Transición, y que la concordia no se puede reescribir desde el resentimiento, como pretendían".

"Vox aceptó los postulados del Partido Popular y por eso Extremadura va a contar con una verdadera ley de Concordia. Porque esta ley de Concordia fue prometida por el Partido Popular, la propia presidenta ya lo dijo en su debate de investidura, y como no puede ser de otra manera, cumplimos con realidades y con hechos", ha dicho.

Finalmente, Sánchez Juliá se ha preguntado por qué ha pasado en el PSOE para que "abandonen los consensos de la Transición y se sitúen en enfrentamientos superados en 1978" y que, "a tenor de sus declaraciones de los últimos días", quiere seguir instalado "en el odio, en el señalamiento y en el revanchismo".

"Pues frente a la politización de la historia que propone el Partido Socialista, el reconocimiento de todas las víctimas. Frente a la división que propone el Partido Socialista, el consenso de la Transición, porque la concordia va a existir en Extremadura y lo que le pedimos al Partido Socialista es que abandone sus posicionamientos radicales y vuelva a los consensos de la Transición y de la Constitución", ha dicho.