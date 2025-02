Una cúpula protegerá y pondrá en valor el yacimiento del Turuñuelo

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán, ha presentado este miércoles el proyecto de edificación que protegerá y pondrá en valor el yacimiento de 'Casas del Turuñuelo', cuya licitación se producirá esta misma semana y en la que se invertirá casi 7 millones de euros.

Así, Morán ha explicado que este yacimiento "lleva años sufriendo desprotección" porque solo está cubierto por chapas metálicas que "pueden ralentizar su destrucción pero que, obviamente, no protegen con garantías, puesto que las estructuras descubiertas son de adobe".

Morán ha detallado que el edificio que se va a construir es el resultado de "estudios pormenorizados" para llegar a "una construcción que proteja de forma efectiva ante todas las inclemencias meteorológicas pero que, al mismo tiempo, sirva para ponerlo en valor, es decir, que todos los extremeños y visitantes puedan disfrutar de él".

"Y hay un aspecto muy importante también a destacar y es que esta obra convertirá el yacimiento en un importante recurso turístico para la zona, lo cual favorecerá el desarrollo de este entorno rural y de toda la región", ha resaltado la consejera.

Morán ha estado acompañada por la directora general de Desarrollo Rural, María de los Ángeles Muriel; el arquitecto del proyecto, Carlos Albarrán; el ingeniero estructural y de instalaciones, Antonio Manuel Reyes; y la responsable del yacimiento, Esther Rodríguez.

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

El edificio que se proyecta es una gran estructura metálica tridimensional para cubrir todo el conjunto del Yacimiento Tartésico de Casas de Turuñuelo de Abajo, con geometría de cúpula. Esto permitirá aislar el yacimiento tanto de la lluvia, como especialmente del viento, por el efecto erosivo que el mismo tiene en las estructuras del yacimiento, formadas por ladrillos de adobe y también protegerlo de la luz. Igualmente, la estructura en forma de cúpula se termina con una cubierta ajardinada, de manera que se reinterpreta la forma original del yacimiento como un túmulo.

Al mismo tiempo, esta construcción soportará una instalación de rampas colgadas de la estructura, que servirán como instalación turística, donde los visitantes podrán acceder a contemplar el yacimiento a través de un itinerario a distintas alturas, que permitirá una visión privilegiada del mismo, pero sin apoyo de estructuras ni cimentaciones en el propio yacimiento. Este edificio tendrá también espacios dedicados a museo, exposiciones y salas técnicas.

El nuevo edificio se compondrá de una estructura metálica de 32 radios, tendrá un diámetro exterior de 116 metros, lo cual "la convierte en la cúpula más grande de España", ha asegurado el ingeniero Antonio Manuel Reyes, y la cúpula ajardinada con vegetación autóctona "más grande del mundo sin pilares en el medio", además, dicha cúpula tendrá una altura exterior de casi 20 metros (19,68 m).

Se trata de una hectárea cubierta sin pilares en el medio, el equivalente a dos campos de fútbol, ha apuntado Reyes, y la estructura desnuda de la cubierta podría simular una flor de lis, uno de los símbolos de la cultura tartésica.

El diseño se ha concebido además para favorecer el acceso a personas con movilidad reducida y cuenta con cuartos de baños adaptados a ellas y también para personas octomizadas.

Mercedes Morán ha explicado que se ha optado por este diseño y este proyecto porque, entre otras razones, el aspecto final mantiene la configuración de túmulo, gracias a la bóveda con cobertura ajardinada, quedando integrada en el entorno.

Tras las prospecciones realizadas, ha apuntado, está asegurado que la bóveda no afecta a nuevos descubrimientos, no hay una intervención directa sobre el yacimiento que permanecerá protegido durante las obras, se podrán hacer visitas accesibles sin interrumpir las investigaciones arqueológicas y no limitará posteriores actuaciones museísticas o de estudio.

La licitación de esta obra se prevé para "esta misma semana" y para todos los trabajos hay una previsión de desarrollo de unos nueve meses aproximadamente. Una vez finalizada la obra, el objetivo es abrir al público el yacimiento, ha manifestado la consejera, ya que es "impresionante y lo tenemos en Extremadura, habrá que cuidarlo, potenciarlo", así como facilitar su estudio.

TRABAJO CONJUNTO

La consejera también ha agradecido el trabajo de los arqueólogos responsables, Esther Rodríguez y Sebastián Celestino, así como de todo su equipo porque han expuesto las necesidades a la hora de construir este edificio y han supervisado el proyecto.

Rodríguez ha dicho sentirse "muy contenta" con la cubierta y ha dado las "gracias" porque "es un descanso garantizar que el yacimiento del Turuñuelo se va a conservar, es uno de los yacimientos más importantes del mundo ahora mismo y esta inversión va a merecer la pena".

Mercedes Morán ha agradecido de igual modo el trabajo realizado al arquitecto del proyecto, Carlos Albarrán, al ingeniero Antonio Manuel Reyes y a todos los que han trabajado con ellos.

Albarrán ha incidido en que esta cúpula no afecta "en absoluto" ni al trabajo ni al entorno, ya que "se trata de no competir con el yacimiento, sino de ponerlo en valor". Por su parte, Reyes ha hecho hincapié en que "se hace todo desde la máxima sensibilidad al patrimonio, al medio ambiente".

En este sentido, la consejera ha señalado que "creemos firmemente, como toda Extremadura, que este yacimiento es un lugar único, un hito para la historia y para la arqueología y, por ello, nos hemos implicado de forma absoluta con él y hoy es una muestra más con la licitación de este edificio en forma de cúpula, que permitirá su necesaria protección y su puesta en valor para que puedan disfrutarlo todos los extremeños y los visitantes", ha concluido.