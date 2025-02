Crecen casi un 113 % las multas de tráfico por presencia de drogas en Extremadura

La Dirección General de Tráfico (DGT) formuló en las carreteras de su competencia en Extremadura un total de 156.979 denuncias en 2023, un 18,24 % menos que el año anterior, siendo el exceso de velocidad la principal causa de las sanciones (102.669) y la presencia de drogas la que más crece, un 112,90 %.

Así se recoge en un estudio realizado por la Asociación Automovilistas Europeos Asociados (AEA), según el cual Extremadura tiene en la A-66 dos de los 50 radares que formulan más denuncias en España.

En concreto, en la región está el 31 más "multón" en la A-66 en la provincia de Cáceres, en el punto kilométrico 508, que formuló 15.403 denuncias; y el 50 también en la A-66, en este caso en la provincia de Badajoz en el punto kilométrico 685,9, con 12.187.

Las denuncias por exceso de velocidad en la región copan la mayor parte de las multas en 2023, con un total de 102.669, si bien descendieron tanto las de radar fijo (-10,45 %) como las de radar móvil (-53,77) respecto al año anterior, seguidas de las denuncias por no haber pasado la ITV o ser ésta desfavorable, que fueron 18.020, con un ligero aumento del 0,40 %.

El incremento más significativo se produjo en las denuncias por presencia de drogas, un 112,90 % hasta 2.327, y destacan también los aumentos en las multas por no sometimiento a las pruebas de alcoholemia o drogas, un 36,84 % con 26; y por el uso del teléfono móvil, un 30,73 % hasta 3.025. También crecieron las sanciones por no utilizar el cinturón de seguridad que fueron 4.371 en 2023, un 10,55 % más. Por contra, se redujeron las multas por conducir sin carnet, en concreto un 8,29 % hasta 3.196, así como por no hacer uso del casco, un 6,47 % con 188 sanciones por esta causa en 2023.