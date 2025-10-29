La cosecha de aceituna bajará de forma "notable" por la sequía de septiembre y octubre, según APAG Extremadura Asaja

La organización agraria APAG Extremadura Asaja alerta de que la próxima campaña de aceituna en la región sufrirá una reducción "notable" como consecuencia directa de la "fuerte" sequía que ha afectado al olivar durante los meses de septiembre y octubre.

Asimismo, ha señalado que la falta de precipitaciones y las altas temperaturas registradas en este periodo han provocado un "fuerte estrés hídrico" en los árboles.

Según explica en nota de prensa la organización, el olivo, ante la ausencia de agua, ha desarrollado un proceso de autoconsumo del propio fruto para garantizar su supervivencia, lo que ha llevado a que "mucha" aceituna se haya secado antes de completar su ciclo de maduración. En "numerosos" casos, el fruto ha terminado cayendo al suelo de manera "prematura", lo que afectará "directamente" al volumen final recogido por los productores.

A este respecto, APAG Extremadura Asaja recuerda que el último aforo estimado de producción para la región situaba la campaña en torno a las 77.000 toneladas de aceite. Sin embargo, la organización considera que esta previsión se verá reducida "con toda seguridad".

Aunque las lluvias previstas para los próximos días (que ya han empezado) puedan "mejorar" el estado general del arbolado, "el daño ya está hecho", y la aceituna que ha sufrido desecación "no se recuperará", sentencia APAG Extremadura Asaja, que añade que ahora queda por ver cómo evolucionan los olivares que han resistido "mejor" este estrés hídrico y si las precipitaciones pueden ayudar a "estabilizar" el rendimiento del fruto restante.

Por otro lado, APAG Extremadura Asaja señala que el stock actual de aceite en España se sitúa en torno a 280.000 toneladas, una cifra que se considera "ligeramente a la baja".

Con una previsión de producción ajustada en Extremadura y en otras regiones productoras, la relación entre producción y consumo podría situarse este año en un "equilibrio muy estrecho", lo que generará un mercado "más sensible" y "dependiente" de la evolución climatológica de los próximos meses.