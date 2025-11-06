El Consorcio MásMedio refuerza su apoyo a los municipios afectados por los incendios tras las fuertes lluvias

El Consorcio MásMedio de la Diputación de Cáceres ha reforzado su apoyo a los municipios afectados por los incendios de este verano en su gestión del agua tras las fuertes lluvias de la jornada de este pasado miércoles, que han dado lugar al arrastre de cenizas en algunos puntos amenazando el correcto suministro y calidad del agua potable.

Así, en la localidad de Jerte ya se ha instalado una cisterna de 10.000 litros de capacidad con agua para consumo humano como previsión para las próximas horas y en aras a minimizar las afecciones a la ciudadanía. Las fuertes lluvias obligaron a cerrar las captaciones, se cuenta con agua en los depósitos apta para el consumo pero no puede introducirse agua nueva en el circuito porque baja con mala calidad.

Mientras, en Villar de Plasencia y Oliva de Plasencia, se cerraron las captaciones y se encuentra funcionando con agua en de sus depósitos, apta para el consumo humano. Este jueves, el equipo técnico del Consorcio MásMedio se trasladará a estas localidades para revisar el estado de las captaciones y realizar las correspondientes mediciones de calidad de agua.

En el caso que los parámetros indique que el agua sea de uso restringido se procedería a la provisión de cisternas o agua embotellada, informa la diputación cacereña.

Y en Cabezuela del Valle, aunque hasta el momento no se ha trasladado desde el municipio incidencias derivadas de las lluvias, de manera preferencial, el Consorcio MásMedio revisará durante este jueves el estado de las captaciones y realizará mediciones de la calidad del agua.

Una vez atendidos a los cuatro municipios que más preocupan -- Villar de Plasencia, Oliva de Plasencia, Jerte y Cabezuela -- los técnicos se desplegarán por el resto de municipios del norte de la provincia afectados por los incendios del pasado verano para revisar las captaciones de agua bruta, valorar su estado y realizar analíticas para comprobar si se ha recuperado la normalidad.

El Consorcio MásMedio de la Diputación de Cáceres viene trabajando con todos los municipios afectados por los incendios del pasado verano en la gestión de sus captaciones y análisis de agua para consumo humano, para lo que se dotó a los municipios de un protocolo de actuación y kits de medición del ph y turbidez, que han dado muy 'buenos resultados'- indican- en materia de gestión y prevención.

Igualmente, en la jornada de este jueves se comprobará la ejecución de las obras de emergencia de nuevas captaciones y mejora de afectadas que está realizando el Consorcio en Villar y Oliva de Plasencia y en los próximos días se proveerá a Jerte de equipos de filtración por osmosis.