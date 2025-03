La consejera de Hacienda asegura que Extremadura no va a participar en el pago de la "fiesta catalana" con el engaño de la "condonación" de la deuda que ofrece el Estado

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, ha asegurado este jueves que Extremadura no va a participar en el pago de la "fiesta catalana" con el engaño de la "condonación" de la deuda que ha ofrecido el Gobierno de España a las comunidades autónomas.

Manzano ha comparecido en la Asamblea a petición propia para explicar los temas tratados en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado 26 de febrero y ha incidido en que "condonar es perdonar y aquí no se perdona nada" ya que, ha añadido, "la deuda no desaparece, no se evapora, se asume por parte del Estado y el Estado somos todos".

"Los extremeños vamos a pagar como españoles mucho más de lo que debemos como extremeños", ha explicado. De esta forma el hecho de que el Estado asuma esa deuda va a provocar que "los extremeños paguen como españoles 68 millones de euros más de lo que debíamos como extremeños", ha recalcado Manzano, "y 500 euros más que un catalán".

"Asumimos una deuda catalana y la pagamos con dinero de todos. Es dinero de todos", ha insistido al tiempo que ha recordado que además hay que aguantar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "nos amenace con la prestación de servicios públicos tan importantes como la sanidad y la educación".

La consejera de Hacienda y Administración Pública ha indicado que la AIREf se ha pronunciado sobre este asunto y ha destacado que "de aquí no vamos a sacar ningún céntimo para poder gastar en nuestra región" y, además, la AIREf señala que si se quiere hablar de esto "hay que hablar de financiación autonómica, algo de lo que estamos deseando hablar". Manzano ha defendido que para eso se creó el Consejo de Política Fiscal y Financiera, para la adecuada coordinación de la actividad financiera del Estado y de las comunidades autónomas "y la reunión del 26 de febrero no incluía ninguna mención al sistema de financiación autonómica".

IMPUESTO A LA BANCA

Manzano ha explicado que otro de los asuntos que formaba parte del orden del día del CPFF era la aprobación del acuerdo sobre la distribución de la recaudación obtenida por el impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras, el llamado impuesto a la banca.

Se trata de un impuesto que se regula en la Ley 7/2024 aprobada a finales de 2024 y con el que el Estado espera recaudar 1.700 millones de euros que se van a repartir a los territorios que mayor Producto Interior Bruto (PIB).

"Es cobrar a los ricos, que son los bancos, para dárselo a las regiones más ricas. Aprueban una ley que rompe con los principios constitucionales que rigen la tributación y que no respeta los puntos de conexión sobre los que se ha construido la cesión de los impuestos", ha criticado.

Con esta forma de reparto de este impuesto Cataluña recibirá 346 millones de euros, mientras que Extremadura recibirá 30, "¿es este un reparto justo?", se ha preguntado la consejera. "Los puntos de conexión están vinculados al tributo, tienen que estar conectados al mismo, no pueden ser elementos ajenos al mismo y, mucho menos, algo tan injusto como a los más ricos", ha explicado. En este sentido Manzano ha recalcado que el reparto de este impuesto "quiebra los principios de igualdad, justicia y progresividad" y, además, ha añadido, "no hay precedentes". "Quiero rigor y seriedad en la regulación de los impuestos cedidos y eso no lo tiene la norma que han aprobado", ha aseverado. Hay que recordar que, tal y como anunció la presidenta María Guardiola, el Gobierno regional va a presentar un recurso de inconstitucionalidad para que se haga justicia.