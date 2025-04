La consejera de Educación sobre las universidades privadas: "Calificarlas a todas de chiringuito no es correcto"

La consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional de la Junta de Extremadura, María Mercedes Vaquera, ha considerado que calificar a todas las universidades de "chiringuito" no es "correcto".

De este modo se ha referido a unas recientes declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las que éste ha cargado contra el modelo universitario de Isabel Díaz Ayuso en Madrid y ha calificado de "academias" y "chiringuitos educativos" algunas de las nuevas universidades que han aparecido en los últimos años.

Al respecto, María Mercedes Vaquera ha indicado que entre las universidades privadas, "como todo otro sector que no sea el universitario, hay centros serios y menos serios" pero, en todo caso, "calificar a todas las universidades privadas de chiringuito no es correcto".

"Yo lo único que quiero decir en este respecto es que las universidades privadas, como todo otro sector que no sea el universitario, hay centros serios y menos serios. Y, por supuesto, calificar a todas las universidades privadas de Chiringuito me parece que no es correcto", ha señalado la consejera a preguntas de los medios sobre la cuestión tras una mesa técnica mantenida con sindicatos para negociar diversas cuestiones este miércoles en Mérida.