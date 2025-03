La consejera de Agricultura denunciará a la portavoz del PSOE por las "calumnias" sobre el cobro de ayudas por su finca

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán, ha anunciado que presentará una denuncia contra la portavoz del PSOE de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, por las acusaciones "falsas" acerca del supuesto cobro de unas ayudas para paliar los efectos de la sequía en unos terrenos de su propiedad.

En declaraciones a los medios de comunicación posteriores a su intervención en el Pleno de la Asamblea de este jueves, para responder a una pregunta del Grupo Socialista sobre esta misma cuestión, Mercedes Morán ha señalado que ha tomado esta decisión para defender su "honor" de las "injurias y calumnias" que los socialistas vienen vertiendo sobre ella en los últimos meses.

Al respecto, ha reiterado que es "absolutamente falso" que tenga alguna explotación agraria, que haya solicitado "ningún tipo de ayuda" y que las haya cobrado. Al respecto, ha remarcado que el PSOE "embarra, calumnia, injuria y lo hace además a sabiendas de que todo es falso".

De esta forma, y al considerar que estas acusaciones atentan contra su honor, ha tomado "la decisión de iniciar acciones legales", si bien no ha aclarado donde interpondrá la querella, a expensas de sus asesores legales, contra la portavoz del Partido Socialista de Extremadura, después de que esta asegurara "categóricamente" que había "diseñado" unas ayudas para beneficiarse de ellas y que además "las había cobrado".

"Todo esto es absolutamente falso y no voy a permitir acusaciones basadas en la mentira. No me van a callar, no me voy a esconder y, desde luego, no voy a permitir calumnias", ha afirmado, para añadir que no descarta ampliar esta denuncia a aquellos representantes del PSOE que se hagan "eco" de estas afirmaciones.

"Yo entiendo que en política se puede ser contundente, pero, desde luego, estos ataques basados en la mentira los voy a denunciar. Voy a defender mi honor, toda mi carrera profesional ha estado dedicada a trabajar y a luchar por los agricultores y ganaderos y es lo que voy a seguir haciendo", ha manifestado.

PREGUNTA EN EL PLENO

Mercedes Morán ha anunciado estas acciones legales contra Gil Rosiña fuera del hemiciclo del parlamento regional, donde tan solo unos minutos antes respondía ante el Pleno por una pregunta del Grupo Socialista sobre esta misma cuestión.

En concreto, el diputado socialista Valerio Rodríguez Casero le ha preguntado a Mercedes Morán si como titular de Agricultura considera "justo" otorgar a "una parcela de su propiedad que se está regando con un pozo ilegal una ayuda a la sequía que usted misma, como consejera, ha convocado".

A lo que Morán ha replicado que a "todas" las explotaciones que en el control se ha determinado que tienen un pozo irregular se le ha "pedido el reintegro de esta ayuda" y además se le ha penalizado por condicionalidad y en las ayudas de la PAC.

La consejera ha contrapreguntado si es "justo" lo que los socialistas "han hecho con el regadío de Tierra de Barros", es decir, que "hayan engañado durante años a los agricultores y jugado con su dinero y con sus ilusiones".

El diputado socialista, en su segundo turno de palabra, ha pedido a la consejera que no "trate de cambiar el relato", y en este punto ha asegurado que los "hechos" son que "se trata de una parcela que es de su propiedad, que se está regando con un pozo ilegal", así como que "da igual" quien explote el viñedo de la parcela, porque la consejera es la "propietaria".

"¿Acaso por realizar la explotación de su parcela no se debe de cumplir las normativas?", ha preguntado, y en este punto le ha reprochado que, como titular de las competencias en Minas, no se haya abierto a sí misma un expediente por la existencia de una "perforación ilegal en su parcela", en alusión al citado pozo, y dado que este expediente no existe, ha concluido que "está incumpliendo las normas de su consejería".

Asimismo, le ha recriminado a la consejera que va "a remolque" de las intervenciones de los socialistas, porque si no señalan "estos hechos", la consejera "no tramita la devolución de las ayudas", deja el pozo "abierto y lo sigue usando, y para colmo no ha aplicado a sí misma las competencias en minas que tiene otorgada su consejería".

Para la consejera, esta intervención del diputado socialista es "fruto de su nerviosismo", de "lo mal que lo está pasando", en alusión a sus anteriores responsabilidades en la Junta en la gestión de proyecto de regadío de Tierra de Barros.

Y ha añadido que no tiene duda de que lo que le reclama a ella "se lo aplicará a todos aquellos altos cargos socialistas que tenían propiedades agrícolas y que declaraban en su declaración de bienes que eran propiedades suyas y que recibieron ayudas".

Asimismo, ha reiterado que las ayudas para los cultivos de secano a las que se refiere Rodríguez se pusieron en marcha a petición de las organizaciones agrarias, de modo que se convocaron 6 millones de euros que llegaron a más de 3.500 agricultores.

Morán ha detallado que cuando se realizaron los controles de campo y se detectaron 43 titulares de explotación que tenían un pozo ilegal se les pidió el reintegro de la ayuda, de modo que "se ha procedido correctamente" en la aplicación a la norma.

"Ustedes lo que hacen es mentir, injuriar, calumniar, porque saben perfectamente que no tengo ningún tipo de explotación agraria y que no he cobrado ningún tipo de ayuda", ha espetado.