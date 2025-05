El PP condena el "uso partidista" que ha hecho la oposición del Día contra la LGTBIfobia, que no contará con manifiesto

El portavoz del PP de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha condenado el "uso partidista" que ha hecho la oposición del Día Internacional contra la LGTBIfobia, cuyo acto conmemorativo que se desarrollará este viernes en la Asamblea no contará ni con una declaración institucional ni manifiesto al no haber alcanzado las fuerzas una postura de consenso.

Sánchez Juliá, que ha iniciado su intervención diciendo que era una rueda de prensa que le gustaría no ofrecer, ha asegurado que se ve obligado a eso por tener Extremadura una oposición "irresponsable, sectaria, partidista" y que "rompe todos los puentes de entendimiento y de consenso" e incluso "los acuerdos más básicos" y que se creían "intocables" en Extremadura.

"En el día de hoy, en Extremadura, se conmemora el Día Internacional de Lucha contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Pero hoy nuestra región, Extremadura, no contará ni con una declaración institucional ni con un manifiesto consensuado por los grupos parlamentarios que demuestre la unión política en la lucha contra la LGTBIfobia. Todo porque la oposición se ha negado a firmar. No hay más", ha asegurado.

Así, Sánchez Juliá ha relatado los pormenores en relación a la posibilidad de que se pudiera llegar a una declaración institucional o un manifiesto con motivo de este día, para lo que el pasado lunes el Grupo Parlamentario Popular envió a los diferentes grupos --PSOE, Vox y Unidas por Extremadura-- un documento para que fuese dialogado, consensuado y firmado por todos ellos.

A partir de ahí, ha dicho, comienzan las "ruedas de los disparates de la oposición", en donde Vox avanza que no firma y adelanta que mandaría una nueva propuesta alternativa que "nunca llega", mientras que Unidas por Extremadura dice que "si hay declaración institucional y firma Vox, ellos firman. Pero que si no firma Vox, ellos no firman".

"Repito, Unidas por Extremadura firma si firma Vox, sin tocar una coma del texto. Pero ese mismo texto, sin la firma de Vox, Unidas por Extremadura no lo firma", ha aseverado Sánchez Juliá, quien ha añadido que la nueva secretoria general de IU en Extremadura y diputada de Unidas por Extremadura, Nerea Fernández Cordero, "ha condicionado" la firma de su grupo "a la firma de Vox".

Por su parte, y en relación al PSOE, el portavoz 'popular' ha criticado que esté "desaparecido" y que no se haya "dignado en contestar", un hecho que "demuestra que no hay nadie al volante en el Partido Socialista de Extremadura".

"MANO TENDIDA" DEL PP

Ante ello, el portavoz del PP de Extremadura ha asegurado que su partido ha estado toda la semana con la "mano tendida" y con el "único objetivo de demostrar la mayor unidad posible" en la lucha contra la LGTBIfobia, ante la que se han quedado "solos".

"El Partido Popular se ha quedado solo en la lucha contra la LGTBIfobia en un día tan importante como el día de hoy. A Vox, al Partido Socialista, a Unidas por Extremadura, hoy les une una cosa. Que no les importa la lucha contra la LGTBIfobia. Solo les importa hacer política y solamente buscan atacar al gobierno de María Guardiola, aunque tengan para ello que romper los consensos más básicos que se han establecido en la política extremeña durante años", ha dicho.

De este modo, ha recordado que el año pasado, con Vox en el gobierno de la Junta, Extremadura contó con un manifiesto firmado por el PP, el PSOE y Unidas por Extremadura, mientras que este año con Vox ya fuera de Ejecutivo regional, no se ha llegado a acordar ese manifiesto.

Algo que, en su opinión, demuestra que el "problema de Extremadura se llama Partido Socialista", ya que el único hecho que ha cambiado en este tiempo ha sido el secretario general del PSOE extremeño y con la llegada de Miguel Ángel Gallardo, ha dicho, "se han roto todos los consensos, incluso los más básicos", en Extremadura.

"Están demostrando que no están a la altura de los extremeños. La oposición está demostrando que no está a la altura de las entidades LGTBI, el Partido Socialista está demostrando que no está a la altura ni siquiera de lo que fue como partido político", ha recalcado el 'popular', quien también ha considerado que "están intentando boicotear el acto que por primera vez en la historia de Extremadura se ha elevado a rango de acto institucional".

En este sentido, también ha afeado que no esté presente en dicho acto la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín. "No hemos visto agenda pública, no sabemos dónde estará y cuál es la razón de su ausencia", ha dicho, a lo que ha unido la no asistencia del presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales.

"No sabemos qué hará Miguel Ángel Gallardo y los diputados del Partido Socialista, quienes a la misma hora han convocado un acto de partido mientras se celebra el acto institucional", ha señalado. "¿Qué hay más importante que demostrar nuestro compromiso contra la LGTBIfobia? Y además, ¿van a tener la valentía de presentarse a este acto institucional después de dejar tiradas a las entidades o se van a esconder en su sede?", se ha preguntado.

José Ángel Sánchez Juliá también ha expuesto que la "ruptura de estos consensos" no va contra el PP ni contra su presidenta, María Guardiola, sino que va "exclusivamente contra el colectivo LGTBI, contra las entidades que diariamente luchan, ayudan y protegen" al colectivo.

"¿Qué mensaje está mandando hoy el Partido Socialista? ¿Que la lucha por la igualdad, que la lucha contra la LGTBIfobia va según les venga en gana?. ¿Qué defienden los derechos pero solo a ratos, con condiciones y levantando muros?. Sinceramente creemos que deberían pedirles perdón al colectivo por faltar a la lucha de la igualdad, por faltar al respeto que están cometiendo con lo que están haciendo en el día de hoy", ha añadido.

En este sentido, ha dicho Sánchez Juliá que, con esta falta de acuerdo y de diálogo, el PSOE "se está equiparando a Vox, nada más y nada menos", y está haciendo "exactamente lo mismo, un uso partidista de días tan importantes como el de hoy".