El comité de empresa reivindica la prórroga de Almaraz y Quintana reafirma que la deben pedir las propietarias

Una delegación del comité de empresa de la Central Nuclear de Almaraz se ha reunido este miércoles con el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, a quien han trasladado el "malestar" que existe entre dicho personal por el cierre programado para 2027 y 2028 de la central cacereña.

Ante ello, como ha detallado el presidente del comité de empresa de la Central Nuclear de Almaraz, Borja Romero García, han reivindicado su continuidad "más allá" de estos años, "al menos" 20, "porque no hay argumentos ni técnicos ni desde el impacto socioeconómico en la comarca de Campo Arañuelo ni en Extremadura" para dicho cierre.

A su vez, el delegado ha considerado que "ya por fin ha quedado claro" que son las empresas quienes tienen que pedir o no la prórroga, un extremo que lleva "muchos" meses diciendo, dado que "son las empresas propietarias al 100 por cien de manera privada las que tienen que pedir la prórroga".

"Empresas privadas que, como todos sabéis, están batiendo récord en el importe de sus beneficios, pero que son empresas privadas 100 por cien", ha trasladado Quintana sobre esta reunión respecto a Almaraz, a la par que ha remarcado que "a partir de ahí lógicamente" tienen que "cumplir" los requisitos y los trámites "oportunos que tengan que realizar".

COMITÉ DE EMPRESA

El encuentro se ha producido en la Delegación del Gobierno en Badajoz y, al término, el presidente del comité de empresa de la Central Nuclear de Almaraz ha explicado a los medios sobre la renovación que se propone recientemente hasta el año 2030 que la consideran "un buen paso" dentro del proceso de negociación para el futuro de la energía nuclear en España, pero que los trabajadores consideran que "sigue siendo insuficiente".

"Tenemos que ir a un horizonte mucho más amplio de 20 años de duración porque hay argumentos que lo justifican. Tenemos argumentos técnicos, la Central Nuclear de Almaraz produce energía eléctrica de manera segura, de manera fiable, eficiente y libre de emisiones de CO2", ha defendido, junto con que es un referente internacional en materia de seguridad y buenas prácticas y se invierten anualmente unos 50 millones de euros en las instalaciones para la modernización y actualización de los equipos y, por todo ello, están preparados para un horizonte "mucho mayor".

Para ello, apuestan por una extensión de "al menos" 20 años, como ha ocurrido con la central "gemela" North Anna, en Virginia", al tiempo que plantean en relación a la central nuclear cacereña que da "estabilidad" o aporta "inercia" al sistema eléctrico, garantiza el suministro eléctrico en el país y su cierre supondría un incremento del precio de generación eléctrica.

"Si hablamos del impacto socioeconómico en la comarca de Campo Arañuelo o en la propia Extremadura, sería devastador el cierre de Central Nuclear de Almaraz, ya que afecta a 4.000 empleos en toda la zona", ha recalcado, y además en un momento en el cual "están en juego importantes proyectos para Extremadura", como son los centros de datos y la electrificación del sistema ferroviario.

En este punto y preguntado por la posibilidad de dicha prórroga, dependiente de la documentación que presenten las empresas, y qué cree que tiene que hacer el Gobierno, Borja Romero ha señalado que, cuando se produzca esa petición formal de continuidad hasta 2030, entienden que el Ejecutivo tiene que evaluar esa solicitud y que va a aceptarla, así como que lo ven "un paso importante" y "bueno dentro de las negociaciones", pero que "tiene que ser un paso previo", porque Almaraz "tiene que ir a más años" e "ir a 20 años más" al haber "argumentos técnicos que lo justifican".

Al respecto, ha expuesto que, dentro de la organización, saben que esa documentación se va a remitir en "próximas fechas", y que, en concreto, desde la empresa han comunicado al comité de trabajadores que "en próximas fechas" se va a enviar una solicitud al Ministerio para pedir la prórroga hasta 2030.

En este sentido e interpelado por cómo ven desde el comité de empresa los encuentros y desencuentros entre las empresas propietarias de la central y el Gobierno sobre la continuidad de Almaraz, ha subrayado que lo que creen y piden es que se sienten a negociar los aspectos que marquen la prórroga de Almaraz y que lleguen a acuerdos, así como que "hay mucha gente, muchos trabajadores, que lo están pasando mal ante el cierre" porque no les aboca "a otra cosa" que a tener que emigrar de Extremadura "una vez más" porque no tienen "alternativas".

Respecto a la reducción de impuestos a las eléctricas, Borja Romero ha destacado que "desde luego" es un factor que vienen defendiendo las empresas propietarias como es que consideran la tasa fiscal que tienen las centrales nucleares en España "muy elevada", y ha agregado que "es verdad que en el último año se ha incrementado un 30 por ciento la tasa Enresa", ante lo que ha insistido en que propietarias y Gobierno "deben sentarse a negociar la prórroga y las condiciones de la misma".

Finalmente, el presidente del comité de empresa de la Central Nuclear de Almaraz ha puesto el foco en que han entregado una carta al delegado, en la que expresan los motivos y la justificación por la cual defienden su continuidad "mucho más allá" de 2030, y que ante ello les ha dicho que va a transmitir esa información al Ministerio y no ha hecho ninguna valoración, porque entiende que no está dentro de sus competencias determinar si debe prorrogar su vida útil o no.

DELEGADO DEL GOBIERNO

Por su parte, el delegado del Gobierno ha expuesto que se ha reunido con parte del comité de empresa de la Central Nuclear de Almaraz, que "es una empresa privada 100 por cien" y ha reconocido que "lógicamente hay una incertidumbre entre los trabajadores y la comarca".

Así, ha recordado que le pidieron una reunión desde dicho comité y en ellas le han trasladado sus reivindicaciones, además, Quintana se ha comprometido a que él, a su vez, remitirá al Ministerio el documento que le han entregado.

Interpelado por si cree que, en esa documentación para pedir la prórroga las empresas podrían indicar o no algún tipo de condición, Quintana ha aseverado que desconoce lo que van a hacer, puesto que "las empresas están continuamente retrasando la decisión de solicitar la prórroga o no", y que, en cualquier caso, lo que tienen que hacer, y lleva diciéndolo "durante mucho tiempo", es que si quieren continuar tienen que presentar la citada prórroga.

"Si no lo solicitan y continuamente están alargando y alargando y alargando las reuniones, pues eso es una cuestión de las empresas", ha aseverado, mientras que interpelado por si ve posible una negociación entre el Gobierno y las empresas, ha manifestado que la iniciativa no es del primero sino de las segundas, y sobre la petición de los trabajadores de la continuidad de Almaraz más allá de 2030 que las propietarias "todavía no han dicho nada", por lo que aboga por esperar a que comuniquen cuál es su intención.

Cabe destacar que, mientras el comité de empresa estaba reunido con José Luis Quintana, a las afueras de la Delegación se han concentrado alrededor de un centenar de trabajadores desplazados a la capital pacense en varios autobuses que han coreado "Almaraz no se cierra" acompañados de una pancarta en la que se podía leer 'Almaraz más allá de 2027'.