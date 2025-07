La Comisión de Investigación sobre el Regadío pide a la Asamblea que actúe ante el "boicot" de Ministerio de Agricultura

La presidenta de la Comisión de Investigación del Regadío Tierra de Barros y portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular, Pilar Gómez de Tejada, ha explicado que "la mesa de la Comisión de Investigación, mediante un acuerdo unánime, ha puesto en conocimiento de la presidenta de la Asamblea que ha habido cuatro personas del Ministerio que se han negado a comparecer de manera reiterada".

Según ha señalado Gómez de Tejada en declaraciones a los medios este jueves, esta comisión de investigación "está sufriendo un boicot por parte de la secretaria de Estado de Agricultura y exconsejera Begoña García Bernal".

Y es que habido cuatro comparecientes del Ministerio de Agricultura que "por dos veces han sido citados, y por dos veces han declinado comparecer", ha señalado la presidenta de la comisión, quien ha considerado que "no podemos dejar que la gente no comparezca ante una Comisión de Investigación cuando es su obligación, porque el propio Código Penal dice que tienen la obligación de hacerlo", ha dicho.

Ha añadido que "el reglamento de la Asamblea nos ampara", por eso desde la mesa de esta comisión han dado traslado a la presidenta de la Asamblea de Extremadura "para que obre en consecuencia", por lo que ha confiado en que Blanca Martín "actúe y ampare a los diputados y a esta comisión", ha dicho.

"Evidentemente, a nosotros nos resulta llamativo, pensamos que es un boicot, claro, a esta comisión de la exconsejera de Agricultura y secretaria de Estado actualmente", Begoña García Bernal, ya que según ha relatado, dos de los comparecientes a los que se llamó al inicio solicitaron comparecer telemáticamente, algo que se aceptó, pero cuando le llaman para hacer las pruebas de conexión "dicen que no, que ya no comparece, y presentan un escrito de la Abogacía del Estado, por el cual ellos consideran que no tienen que comparecer".

Los dos comparecientes que fueron llamados "directamente presentan ese mismo escrito", con lo cual han sido cuatro los comparecientes del Ministerio de Agricultura los que han actuado de esta manera, algo que a juicio de Gómez de Tejada "es un boicot claro".

Por todo ello, ahora "es la presidenta de la Asamblea la que tiene que cobrar en consecuencia" tras recibir este escrito de la mesa de la Comisión de Investigación, a la que según ha explicado el reglamento de la institución "le ampara para ponerlo en conocimiento, en este caso entiendo que de la Fiscalía o de quien proceda" para que "se aplique el artículo del Código Penal que dice que tienen la obligación de comparecer ante cualquier comisión de investigación creada en las Cortes Generales o en cualquier Parlamento Autonómico".

Ha recordado que de acuerdo a este artículo, en caso de no comparecer "es un delito de desobediencia" que en caso de funcionarios puede conllevar inhabilitación por un tiempo determinado, ha señalado Gómez de Tejada.

Por otra parte, y respecto al pleno sobre corrupción celebrado este pasado miércoles en el Congreso de los Diputados, la portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular ha defendido que "Alberto Núñez Feijóo es la alternativa para España", y ha valorado que en el debate "estuvo contundente, porque no se puede estar de otra manera", frente al "titubeo" de los socios de Pedro Sánchez, "que ya no son socios, son cómplices".

Pilar Gómez de Tejada ha calificado de "vergonzoso", que "estas personas que, en teoría, vinieron a limpiar una corrupción, ahora se están tragando todo lo que dijeron en 2018, es increíble", ha señalado la diputada del PP.

"A mí se me caería la cara de vergüenza, es que no sé cómo tienen vergüenza de seguir ahí, y desde luego, el presidente del gobierno está tardando en marcharse, en convocar elecciones, y en pedir perdón", ha señalado Gómez de Tejada, quien ha considerado que "lo malo es que es una punta del iceberg".

Finalmente, ha reafirmado que "lo único que quedó claro" en este debate "es que la única alternativa para España, y el único líder de verdad, serio, y con un proyecto para España, es Alberto Núñez Feijóo", que "hizo lo que tenía que hacer", ya que "no se puede tener mano blanda" con esta situación, ha concluido.