Comienza el juicio por la muerte de Manuela Chavero en Monesterio con la declaración prevista de su familia

El juicio por la muerte de Manuela Chavero, de 42 años, en julio de 2016 en la localidad pacense de Monesterio, ha arrancado este lunes, 13 de mayo, en la Audiencia Provincial de Badajoz, con la formación del jurado popular y con la declaración prevista durante la jornada de la familia de la fallecida.

El objetivo de la acusación particular es "demostrar" que Manuela Chavero sufrió una "violación" y "asesinato" a manos del único acusado, Eugenio Delgado, según ha explicado a los medios a la llegada al juicio la abogada de la acusación particular, Verónica Guerrero.

El juicio tiene previsto celebrarse en sesiones de mañana y tarde hasta el próximo viernes, día 17.

Cabe recordar que la acusación particular ha pedido prisión permanente revisable para el único acusado por este asesinato.

Mientras, la defensa de Eugenio Delgado, que permanece en prisión provisional desde septiembre de 2020, cuando fue detenido por la UCO de la Guardia Civil acusado del asesinato de la vecina de Monesterio, y llevó a los agentes hasta una finca de su propiedad, donde había enterrado el cadáver de Manuela Chavero, mantiene la versión del detenido sobre que fue una "muerte accidental".

FAMILIA CHAVERO

A su vez, Emilia Chavero, hermana de Manuela Chavero, ha declarado a los medios a su llegada este lunes al juicio que está prevista la declaración en esta jornada de la familia de la fallecida, que pretende que "se haga justicia".

"Hoy declaramos la familia, los hijos de Manuela. Y a ver cómo esto sale hoy. Lo más importante es que se haga justicia y estamos muy nerviosos hoy, la verdad. Es el comienzo, no sabemos cómo esto va a terminar", ha apuntado.

También ha dicho que confía en que los abogados "hagan una buena elección" para el jurado popular; y ha agradecido el apoyo que viene recibiendo la familia del pueblo de Monesterio desde hace ocho años cuando desapareció su hermana. "Después de ocho años siguen apoyando. Ha venido un autobús con la alcaldesa" a apoyar a la familia en el inicio del juicio, ha agradecido.

Además, Emilia Chavero ha reconocido que ella hoy se ha levantado "un poquito rara, desorientada". "No he dormido nada", ha apuntado.

ACUSACIÓN PARTICULAR

Por su parte, la abogada de la acusación particular, Verónica Guerrero, que representa a Emilia Chavero y a los padres de Manuela, ha dicho que afrontan el juicio después de más de cuatro años trabajando "muy duro" y con el objetivo de "demostrar lo que hemos demostrado desde el primer momento, que es la violación y asesinato de Manuela Chavero".

Según ha dicho, la familia Chavero "está con ganas" aunque "desubicados". "Todo esto es algo muy duro, para ellos es un momento muy muy esperado, porque llevamos cuatro años y medio trabajando pero ellos llevan ocho años sin Manuela, que desapareció en 2016", ha apuntado.

En cuanto a lo que espera de la defensa de Eugenio Delgado ha dicho: "No es lo que yo crea, es lo que han dicho, que fue una muerte accidental, y vamos a demostrar con testimonios, vais a ver a lo largo de estas sesiones testimonio de muchísimos profesionales que dicen que eso no pudo ser, que la muerte accidental no fue posible". Así, ha apuntado que "ellos defienden una caída para atrás y el cuerpo de Manuela no tiene lesiones en la parte de atrás de la cabeza".

"Poco a poco iremos intentando demostrar todos los extremos que nosotros en estos cuatro años hemos defendido", ha espetado la abogada, que ha indicado que pedirán la prisión permanente revisable para el acusado porque "es la condena que permite pedir el Código Penal que es cuando un asesinato es subsiguiente a un delito contra la libertad sexual", y ha incidido en que demostrar ese delito contra la libertad sexual "sí" es clave a la hora de lograr la condena de prisión permanente revisable.

"No puedo decir las pruebas pero sí puedo decir que hay material probatorio suficiente para demostrar que esto fue una violación", ha recalcado.

También ha indicado que "está decidido" que antes de la declaración del único acusado se podrá ver en sala el vídeo de la reconstrucción. "En el calendario está previsto, aunque no vamos a ver la reconstrucción entera, vamos a ver unos fragmentos seleccionados que aproximadamente duran una hora y media más a menos", ha explicado.

"Pensamos que es muy importante situar al jurado allí porque nosotros estuvimos pero el jurado no estuvo... Entonces, para todas las partes es muy importante que el jurado vea in situ todos los escenarios donde ocurrió todo", ha añadido.

Igualmente, preguntada sobre si una factura de la luz y un agente infiltrado que se ganó la confianza del acusado pudieron ser clave en la detención de Eugenio Hermoso, ha dicho que "realmente es mucho más complicado que eso". "El suministro eléctrico es importante porque lo sitúa en ese lugar", ha añadido.

ACUSACIÓN POPULAR

Por su parte, Patricia Catalina, abogada de la acusación popular de la Fundación Clara Campoamor, ha dicho que acude al juicio "en defensa de los intereses y de las víctimas y sobre todo a luchar por la muerte violenta de Manuela y que el culpable cumpla la mayor pena posible".

"Acusación popular y acusación particular se han unido a la perfección, y va a ser una lucha muy dura, porque la familia está francamente destrozada", ha destacado. "Esto es una revictimización más para toda la familia, porque nuevamente nos encontramos con que va a haber un pico de dolor y un pico de sufrimiento, ya que hoy además vamos a tener que ver la reconstrucción del crimen de nuevo, que ya lo vivimos en su momento", ha añadido.

"Vamos a intentar que el jurado sepa y por lo menos vea más o menos cómo ocurrieron los hechos in situ y con todo ello intentar luchar, darle la vuelta a todo esto, y realmente poder probar cómo realmente sucedieron los hechos no como efectivamente lo cuenta el presunto asesino", ha señalado.

También ha indicado que "por supuesto" ellos apuestan por la prisión permanente revisable al entender "en todo momento" que el móvil "ha sido sexual". "Tenemos pruebas más que suficientes para luchar por ello en juicio. Y vamos a intentar que las pruebas sean lo suficientemente contundentes para que sean una prueba de cargo y finalmente tenga una prisión permanente revisable como entendemos merece", ha añadido.

Sobre si cree que el acusado va a responder a las preguntas de todas las partes en el juicio, ha dicho que "en principio, como tuvo aquella aventura de intentar reconstruir unos hechos que nosotros entendemos que no se corresponden con la realidad creemos que se va a defender". "En principio yo creo que sí que se va a defender y que va a intentar alegar lo que su derecho convenga. Ahí tiene su presunción de inocencia y (su derecho) a no declarar contra sí mismo", ha concluido.