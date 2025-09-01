Comienza la instalación del nuevo radar en la Avenida Reina Sofía

Ya ha comenzado la instalación del nuevo radar de tráfico ubicado en el inicio de la Avenida Reina Sofía desde la rotonda de las Tres Fuentes y que entrará en funcionamiento una vez que se pruebe la Ordenanza de Zona de Bajas Emisiones y que se anunciará convenientemente a través de los canales de comunicación del Ayuntamiento.

El objetivo es prevenir y evitar accidentes en esta vía que soporta la mayor densidad de tráfico de Mérida. De esta manera se refuerza la seguridad vial y se consigue reducir la velocidad en puntos estratégicos de la ciudad.

La Avenida Reina Sofía tiene una densidad de tráfico de unos doce mil quinientos vehículos al día de lunes a viernes, de los cuales, unos setecientos, son camiones. Durante el fin de semana el tránsito baja a unos ocho mil turismos, de los que medio centenar son camiones.

En la Avenida Reina Sofía, como en el casco urbano, la velocidad está limitada a 50 kilómetros por hora.

El proceso de incorporar medidas de prevención y seguridad es continuo y habrá más actuaciones; a todo esto se añade la labor presencial de la Policía Local en aquellos puntos de mayor tránsito como, por ejemplo, los accesos a los centros educativos en sus horarios de apertura.