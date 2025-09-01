SEGURIDAD

Comienza la instalación del nuevo radar en la Avenida Reina Sofía

Entrará en funcionamiento tras la aprobación de la Ordenanza de Zona de Bajas Emisiones

Extremadura |

Ya ha comenzado la instalación del nuevo radar de tráfico ubicado en el inicio de la Avenida Reina Sofía desde la rotonda de las Tres Fuentes y que entrará en funcionamiento una vez que se pruebe la Ordenanza de Zona de Bajas Emisiones y que se anunciará convenientemente a través de los canales de comunicación del Ayuntamiento.

El objetivo es prevenir y evitar accidentes en esta vía que soporta la mayor densidad de tráfico de Mérida. De esta manera se refuerza la seguridad vial y se consigue reducir la velocidad en puntos estratégicos de la ciudad.

La Avenida Reina Sofía tiene una densidad de tráfico de unos doce mil quinientos vehículos al día de lunes a viernes, de los cuales, unos setecientos, son camiones. Durante el fin de semana el tránsito baja a unos ocho mil turismos, de los que medio centenar son camiones.

En la Avenida Reina Sofía, como en el casco urbano, la velocidad está limitada a 50 kilómetros por hora.

El proceso de incorporar medidas de prevención y seguridad es continuo y habrá más actuaciones; a todo esto se añade la labor presencial de la Policía Local en aquellos puntos de mayor tránsito como, por ejemplo, los accesos a los centros educativos en sus horarios de apertura.

